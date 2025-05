Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fogyással kapcsolatban sokak fejében él az a kép, hogy csak éhezéssel, „csodaszerekkel” és maratoni hosszúságú edzésekkel érhető el. Íme egy példa arra, hogy lehet másként is.","shortLead":"A fogyással kapcsolatban sokak fejében él az a kép, hogy csak éhezéssel, „csodaszerekkel” és maratoni hosszúságú...","id":"20250513_taplalkozasi-tanacsadas-fogyas-idoszakos-bojt-meregtelenites-edzes-kihivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266.jpg","index":0,"item":"9547caa4-2ce9-4543-89cc-7f780b68dbec","keywords":null,"link":"/elet/20250513_taplalkozasi-tanacsadas-fogyas-idoszakos-bojt-meregtelenites-edzes-kihivas","timestamp":"2025. május. 13. 05:01","title":"Így fogyott le 25 kilót négy hónap alatt egy táplálkozási szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9ca38d-f85b-4815-a725-487642115885","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Pár éve működő közösségi kert, évszázados bérházban lévő zöld oázis, vadszőlővel befuttatott gangok. A természet Budapest belvárosában is számtalan helyen tör utat magának. ","shortLead":"Pár éve működő közösségi kert, évszázados bérházban lévő zöld oázis, vadszőlővel befuttatott gangok. A természet...","id":"20250511_Budapest-100-fesztival-hazak-lakohaz-zoldfelulet-varosi-kert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9ca38d-f85b-4815-a725-487642115885.jpg","index":0,"item":"ba7053e6-6e4f-486c-8551-5d89c2e98dc2","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Budapest-100-fesztival-hazak-lakohaz-zoldfelulet-varosi-kert","timestamp":"2025. május. 11. 17:25","title":"„Betonszövetből kiszakított zöld oázis” – titkos belvárosi kertekre fókuszál idén a Budapest100","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1301b184-9a2c-4cc4-906c-f9c8d709ebf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába érkezett gyorsan a segítség, a II. kerületben bajba jutott három állat közül egy elpusztult.","shortLead":"Hiába érkezett gyorsan a segítség, a II. kerületben bajba jutott három állat közül egy elpusztult.","id":"20250511_Csatornaba-esett-kacsakat-mentettek-a-tuzoltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1301b184-9a2c-4cc4-906c-f9c8d709ebf9.jpg","index":0,"item":"9efc6cc2-977b-48e1-8ae3-c28bc6ad3d0c","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Csatornaba-esett-kacsakat-mentettek-a-tuzoltok","timestamp":"2025. május. 11. 14:50","title":"Csatornába esett kiskacsákat mentettek a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3d472c-8622-4a9c-b0c8-d6b0d9ef98f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még tart a vizsgálat, de a biztosítók speciális eljárást alkalmaztak, hogy a vétlen károsultak megkapják a pénzüket.","shortLead":"Még tart a vizsgálat, de a biztosítók speciális eljárást alkalmaztak, hogy a vétlen károsultak megkapják a pénzüket.","id":"20250512_m1-tomegbaleset-gyanusitottak-karterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3d472c-8622-4a9c-b0c8-d6b0d9ef98f6.jpg","index":0,"item":"0154e0f6-38cb-4d2c-bf4a-711097d8a8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_m1-tomegbaleset-gyanusitottak-karterites","timestamp":"2025. május. 12. 13:52","title":"Három gyanúsítottja van a két éve történt halálos tömegbalesetnek az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c8d722-98d1-4b08-a12f-4584a61e17e0","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Francis Ford Coppola kapta áprilisban az Amerikai Filmintézet életműdíját. A vendégek közt volt Andy Garcia is, aki A Keresztapa III.-ban vette át a Corleone család vezetését. A színészt Coppoláról, Al Pacinóról, az első forgatási napról és a Sofia Coppolát ért kritikákról is kérdeztük.","shortLead":"Francis Ford Coppola kapta áprilisban az Amerikai Filmintézet életműdíját. A vendégek közt volt Andy Garcia is, aki...","id":"20250512_Andy-Garcia-interju-Francis-Ford-Coppola-eletmudij-Keresztapa-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6c8d722-98d1-4b08-a12f-4584a61e17e0.jpg","index":0,"item":"907cd60b-eb94-4038-925f-555cb81942db","keywords":null,"link":"/360/20250512_Andy-Garcia-interju-Francis-Ford-Coppola-eletmudij-Keresztapa-3","timestamp":"2025. május. 12. 19:43","title":"Andy Garcia a HVG-nek: A Keresztapa II. csak kicsivel marad le az első mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Reagálni kellett a fejleményekre, ezért nagyobb zárolás már történt a költségvetésben – közölte Kisgergely Kornél államháztartásért felelős államtitkár.","shortLead":"Reagálni kellett a fejleményekre, ezért nagyobb zárolás már történt a költségvetésben – közölte Kisgergely Kornél...","id":"20250512_Jelentos-koltsegvetesi-zarolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"8102e74a-0fc9-4bad-9b4e-eb4298ee70e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_Jelentos-koltsegvetesi-zarolas","timestamp":"2025. május. 12. 13:10","title":"Jelentős költségvetési zárolás történt – ismerte el az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormányhivatal előbb megpróbálta megtagadni az Eve Power környezethasználati engedélyének kiadását.","shortLead":"A kormányhivatal előbb megpróbálta megtagadni az Eve Power környezethasználati engedélyének kiadását.","id":"20250512_eve-power-debrecen-akkugyar-kornyezethasznalati-engedely-magzatkarosito-oldoszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"8d81d819-82f2-463b-bc92-9395f1942a37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_eve-power-debrecen-akkugyar-kornyezethasznalati-engedely-magzatkarosito-oldoszer","timestamp":"2025. május. 12. 17:31","title":"Évente 16 ezer tonna magzatkárosító oldószert használ majd a Debrecenben épülő kínai akkugyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da09c2d-9f88-4830-984c-755d152667a3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a gépi látás segítsége nélkül dolgozó rendszert fejlesztettek ki, ami képes felismerni a tárgyak tulajdonságait anélkül, hogy arról bármilyen vizuális információja lenne.","shortLead":"Amerikai kutatók a gépi látás segítsége nélkül dolgozó rendszert fejlesztettek ki, ami képes felismerni a tárgyak...","id":"20250512_targy-felismerese-robot-doboz-szenzor-mozgas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2da09c2d-9f88-4830-984c-755d152667a3.jpg","index":0,"item":"c60d3070-75b3-4cb7-b2cc-bf627a1fafce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_targy-felismerese-robot-doboz-szenzor-mozgas","timestamp":"2025. május. 12. 16:03","title":"Csak megrázza a dobozt a robot, és máris megmondja, milyen tárgy lehet benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]