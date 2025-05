Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6586bd72-24a2-4fc5-82e8-0f395d5a1ede","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Van olyan kérdés, amelyben a nyugdíjasok komoly többsége sorakozott fel egy tiszás javaslat mögött – igaz, anélkül, hogy tudták volna, melyik párttól származik az adott ötlet.","shortLead":"Van olyan kérdés, amelyben a nyugdíjasok komoly többsége sorakozott fel egy tiszás javaslat mögött – igaz, anélkül...","id":"20250512_median-tisza-fidesz-nyugdijasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6586bd72-24a2-4fc5-82e8-0f395d5a1ede.jpg","index":0,"item":"d87a0845-6da1-4f8a-8244-8fcd6d70a78c","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_median-tisza-fidesz-nyugdijasok","timestamp":"2025. május. 12. 12:17","title":"Medián: A Tisza eléri a nyugdíjasokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tudni, már a casting is lezajlott. ","shortLead":"Úgy tudni, már a casting is lezajlott. ","id":"20250513_Kovacs-Istvan-Kovi-porno-producer-sorozat-RTL","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01bcdf04-004c-4c79-9902-402cfa0a59f4.jpg","index":0,"item":"cce977fd-09cc-403a-a31c-d1a3bb0b56be","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Kovacs-Istvan-Kovi-porno-producer-sorozat-RTL","timestamp":"2025. május. 13. 09:49","title":"A Király után most a pornófilmes Koviról forgat sorozatot az RTL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"George Simion erdélyi szavazatokat szerezne Orbán Viktor segítségével, de emellett európai szövetségest és a Donald Trumphoz vezető utat is látja a magyar miniszterelnökben.","shortLead":"George Simion erdélyi szavazatokat szerezne Orbán Viktor segítségével, de emellett európai szövetségest és a Donald...","id":"20250512_george-simion-romania-orban-viktor-aur-rmdsz-erdely-szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff.jpg","index":0,"item":"a199e2e7-df13-462d-9f26-085efdd003ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_george-simion-romania-orban-viktor-aur-rmdsz-erdely-szovetseg","timestamp":"2025. május. 12. 09:13","title":"Euronews: Simion kampánystábja kapcsolatban áll a magyar kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045c3a4c-5bcb-4b36-a0bf-192c57acdab1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy 750 főt felölelő vizsgálatban nézték meg, melyik fogyasztógyógyszer hatékonyabb – a Mounjaro vagy a Wegovy. Az eredmény egyértelműnek tűnik, de a szakemberek árnyalják a képet.","shortLead":"Egy 750 főt felölelő vizsgálatban nézték meg, melyik fogyasztógyógyszer hatékonyabb – a Mounjaro vagy a Wegovy...","id":"20250512_fogyast-segito-gyogyszerek-mounjaro-wegovy-hatekonysag-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045c3a4c-5bcb-4b36-a0bf-192c57acdab1.jpg","index":0,"item":"c28a5646-e88c-4f73-8a35-5922a50e55b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_fogyast-segito-gyogyszerek-mounjaro-wegovy-hatekonysag-vizsgalat","timestamp":"2025. május. 12. 14:03","title":"Összemértek két mindenkit lefogyasztó csodagyógyszert – íme az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A forgalmazó jelentette a hatóságnak, hogy problémás a termék.","shortLead":"A forgalmazó jelentette a hatóságnak, hogy problémás a termék.","id":"20250513_Kivonta-a-forgalombol-a-Magne-B6-egyik-tetelet-az-NNGYK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"c00a153c-0d7b-43d0-a555-f80b815089fa","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_Kivonta-a-forgalombol-a-Magne-B6-egyik-tetelet-az-NNGYK","timestamp":"2025. május. 13. 14:56","title":"Visszahívják a Magne B6 egyik hibás tételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az önkormányzat arra kér mindenkit, hogy körültekintően járja a természetet.","shortLead":"Az önkormányzat arra kér mindenkit, hogy körültekintően járja a természetet.","id":"20250512_medve-nograd-kisecset-kokereszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"871ef42c-86ed-4318-a5ef-85ddb6481eee","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_medve-nograd-kisecset-kokereszt","timestamp":"2025. május. 12. 10:58","title":"Medve tűnt fel Nógrádban, a kisecseti kőkeresztnél látták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9588258-074c-4a87-8c76-09cf4494ed0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Johnny Depp volt felesége háromszoros anya lett, kisbabáit ezúttal maga hordta ki.","shortLead":"Johnny Depp volt felesége háromszoros anya lett, kisbabáit ezúttal maga hordta ki.","id":"20250512_amber-heard-ikrek-anyasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9588258-074c-4a87-8c76-09cf4494ed0e.jpg","index":0,"item":"f5a5412d-9a58-48c9-b6ff-cbaa877ebb90","keywords":null,"link":"/elet/20250512_amber-heard-ikrek-anyasag","timestamp":"2025. május. 12. 10:25","title":"Amber Heardnek ikrei születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok repülőgépet küldött Johannesburgba 49 emberért, akiket diszkrimináció áldozatának tekintenek.","shortLead":"Az Egyesült Államok repülőgépet küldött Johannesburgba 49 emberért, akiket diszkrimináció áldozatának tekintenek.","id":"20250512_del-afrika-feherek-menedekjog-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"ed6081a4-6ba1-4228-beb0-8b5872f01538","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_del-afrika-feherek-menedekjog-egyesult-allamok","timestamp":"2025. május. 12. 11:18","title":"Dél-afrikai fehéreknek ad menedékjogot Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]