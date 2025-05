Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint a Fidesz most a szabadságjogaikkal élő embereket másodrendű állampolgárrá teszi.","shortLead":"A párt szerint a Fidesz most a szabadságjogaikkal élő embereket másodrendű állampolgárrá teszi.","id":"20250514_Kutyapart-az-atlathatosagi-torvenyrol-Ez-nem-vicc-Bar-az-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863.jpg","index":0,"item":"9b10a3e6-ea2c-4098-9869-464f9a7b13ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Kutyapart-az-atlathatosagi-torvenyrol-Ez-nem-vicc-Bar-az-lenne","timestamp":"2025. május. 14. 13:43","title":"A Kutyapárt az átláthatósági törvényről: Ez nem vicc. Bár az lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea36a969-1678-464c-be2c-c18fae563dc2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Országos terjeszkedésbe kezd a a világ első spray termékeket újratöltő automatája, a Respray, a tesztidőszakának sikerét követően már 30 Rossmann-üzlet kínálja a rendszert.","shortLead":"Országos terjeszkedésbe kezd a a világ első spray termékeket újratöltő automatája, a Respray, a tesztidőszakának...","id":"20250512_rossmann-drogeria-bolt-respray-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea36a969-1678-464c-be2c-c18fae563dc2.jpg","index":0,"item":"cc14eec3-d583-467c-9249-a01be780ba43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_rossmann-drogeria-bolt-respray-fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 12. 19:08","title":"Országszerte elérhetőek lesznek a Respray-automaták a Rossmann üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán katonai elemző szerint személyesen Volodimir Zelenszkij adta ki a parancsot a kémek letartóztatására.","shortLead":"Egy ukrán katonai elemző szerint személyesen Volodimir Zelenszkij adta ki a parancsot a kémek letartóztatására.","id":"20250512_ukrajna-kemek-megnevezes-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03.jpg","index":0,"item":"05b7e256-fa2e-4f49-bbff-8f19385edaf8","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_ukrajna-kemek-megnevezes-ujsagiro","timestamp":"2025. május. 12. 17:25","title":"Egy ukrán újságíró megnevezte a két lebukott magyar kémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3810e68-8dbf-4d66-9c09-271157674c7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-pankrátor a betegsége kapcsán arról beszélt, hogy mennyire fontos a napi szintű fényvédelem – akkor is, ha a férfiak jellemzően elhanyagolják. ","shortLead":"A színész-pankrátor a betegsége kapcsán arról beszélt, hogy mennyire fontos a napi szintű fényvédelem – akkor is, ha...","id":"20250513_John-Cena-melanoma-borrak-fenyvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3810e68-8dbf-4d66-9c09-271157674c7d.jpg","index":0,"item":"b930a1ae-9b11-4d5d-871b-735e21b4389b","keywords":null,"link":"/elet/20250513_John-Cena-melanoma-borrak-fenyvedelem","timestamp":"2025. május. 13. 08:57","title":"John Cenát másodjára is bőrrákkal diagnosztizálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05ebf00-2b39-4a61-91bd-1230c237836f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elon Musk egy új videót osztott meg arról, milyen fejlődést sikerült elérni a Tesla Optimus nevű robotjánál.","shortLead":"Elon Musk egy új videót osztott meg arról, milyen fejlődést sikerült elérni a Tesla Optimus nevű robotjánál.","id":"20250513_tesla-humanoid-robot-optimus-mozgas-tanc-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05ebf00-2b39-4a61-91bd-1230c237836f.jpg","index":0,"item":"197e1e29-92b1-43f5-bdea-2e0a3750ea8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_tesla-humanoid-robot-optimus-mozgas-tanc-video","timestamp":"2025. május. 13. 16:03","title":"Így táncol a Tesla humanoid robotja, Optimus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bolla Tibor elmondása szerint a főváros érdekét szem előtt tartva kérte a felmentését.","shortLead":"Bolla Tibor elmondása szerint a főváros érdekét szem előtt tartva kérte a felmentését.","id":"20250513_bolla-tibor-felmentes-f-zsolt-spontan-talalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e.jpg","index":0,"item":"372b8342-0be4-48cb-a4d8-be82380f4a2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_bolla-tibor-felmentes-f-zsolt-spontan-talalkozas","timestamp":"2025. május. 13. 18:28","title":"A leváltott BKV-vezér azt állítja, hogy csak spontán futott össze a számlagyáras ügy vádlottjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2a683-85f0-4eb8-bcb9-728b6cbb2188","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vezetői szinteken lévők aggódhatnak a leginkább.","shortLead":"A vezetői szinteken lévők aggódhatnak a leginkább.","id":"20250514_microsoft-leepites-kirugas-koronavirus-jarvany-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fc2a683-85f0-4eb8-bcb9-728b6cbb2188.jpg","index":0,"item":"eedfd224-61bd-4251-9327-2840b10fae45","keywords":null,"link":"/kkv/20250514_microsoft-leepites-kirugas-koronavirus-jarvany-egyesult-allamok","timestamp":"2025. május. 14. 06:00","title":"Újabb hatalmas leépítés jön a Microsoftnál, ami hatezer embert érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmsztár térdét kétszer is műteni kellett, de egyebek mellett isiásszal, porckorongsérvvel és talpgyulladással is kínlódik. ","shortLead":"A filmsztár térdét kétszer is műteni kellett, de egyebek mellett isiásszal, porckorongsérvvel és talpgyulladással is...","id":"20250513_Tom-Hardy-egeszseg-terdmutet-isiasz-porckorongserv-serules-fuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12a3d1a5-9a3b-4a2d-b136-1dc72837fa02.jpg","index":0,"item":"465039c7-0f9a-4bc6-8372-4f91f14a050e","keywords":null,"link":"/elet/20250513_Tom-Hardy-egeszseg-terdmutet-isiasz-porckorongserv-serules-fuggoseg","timestamp":"2025. május. 13. 13:46","title":"Tom Hardy annyira rossz egészségi állapotban van, hogy úgy érzi, darabokra hullik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]