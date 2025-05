Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56bd29cd-c56f-4534-87e1-f3abcf91419e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Miközben a Tisza továbbra is előzi a Fideszt, megalakult a Duna Párt. De ez nem az a Duna Párt, amelyet még tavaly az óellenzékhez kötve megjósolt Magyar Péter, és még csak nem is az, amit Szabó Bálint trombitás jelentett be – ezt a DK-ból kizárt Leel-Őssy Gábor vezeti. Közben a Tiszából nemrég távozott Farkas Dezső is politikai mozgalmat gründol.","shortLead":"Miközben a Tisza továbbra is előzi a Fideszt, megalakult a Duna Párt. De ez nem az a Duna Párt, amelyet még tavaly...","id":"20250513_Kizart-DK-s-Leel-Ossy-Gabor-duna-part-Szabo-Balint-kiabrandult-tiszasokra-gyur-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56bd29cd-c56f-4534-87e1-f3abcf91419e.jpg","index":0,"item":"d40861fe-2281-4107-a583-653c1a9b1c17","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Kizart-DK-s-Leel-Ossy-Gabor-duna-part-Szabo-Balint-kiabrandult-tiszasokra-gyur-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 05:48","title":"Kizárt DK-s happolta el Szabó Bálint új pártját: árad a Duna, és van, aki már a kiábrándult tiszásokra gyúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4ffb96-3e1b-4e92-9f50-1ff1c184426f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Orbán Viktor és Tiborcz István is profitált már Európa egyik nagy építőipari vállalata, a Strabag döntéseiből. Donald Trump fiát egy olyan üzletember invitálta Budapestre, akit a Strabag főtulajdonosának családi alapítványában foglalkoztatnak. Hogyan tolták osztrák vállalatok Orbán szekerét az ideológiai különbségek ellenére is?","shortLead":"Orbán Viktor és Tiborcz István is profitált már Európa egyik nagy építőipari vállalata, a Strabag döntéseiből. Donald...","id":"20250513_hvg-csapjak-a-hatszelet-trump-jr-strabag-aczel-zoltan-gysev-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be4ffb96-3e1b-4e92-9f50-1ff1c184426f.jpg","index":0,"item":"86669035-a8b4-45b0-a3e3-da31ddad0e0d","keywords":null,"link":"/360/20250513_hvg-csapjak-a-hatszelet-trump-jr-strabag-aczel-zoltan-gysev-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. május. 13. 15:50","title":"Furcsa közreműködő hívta meg Budapestre Donald Trump Jr.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","shortLead":"A rendőrség válasza szerint egyelőre ismeretlen személlyel szemben zajlik büntetőeljárás.","id":"20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9e87d3-6a6b-4385-85c6-ffbc69968595.jpg","index":0,"item":"d49c9960-2975-4c86-ade7-c71bfeefb41c","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_volt-igazgato-komarom-technikum-szexualis-kapcsolat-diakkal-nyomozas-rendorseg","timestamp":"2025. május. 13. 06:26","title":"Még tart a nyomozás a volt komáromi iskolaigazgató ügyében, akinek a gyanú szerint a diákjával volt szexuális kapcsolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos módosítások elvégzéséhez, míg más esetekben a mobilos csalók lesznek nagyon bosszúsak.","shortLead":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos...","id":"20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0.jpg","index":0,"item":"9c1bcbb8-4fc2-47f3-a5ea-4150f52885b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","timestamp":"2025. május. 14. 13:03","title":"Csalók és tolvajok rémálma lesz az Android 16, itt van minden új biztonsági funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625ef20e-4268-43d8-b233-6b6978600a25","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Romániai szerzőnk már régóta töpreng: miért változott meg a babakocsik világa? Gyermek-, de még ifjúkorában is, körülbelül 2000-ig a babakocsikban sokkal kisebb gyerekek ültek, mint most. Ezért a jelenség nyomába eredt, Alina Necșulescu bukaresti pszichológussal is beszélgetett erről. Szeretettel külföldről sorozatunk cikke.","shortLead":"Romániai szerzőnk már régóta töpreng: miért változott meg a babakocsik világa? Gyermek-, de még ifjúkorában is...","id":"20250513_Szeretettel-kulfoldrol-Romania-Bukarest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/625ef20e-4268-43d8-b233-6b6978600a25.jpg","index":0,"item":"a42641b2-5c86-431d-8d60-43ddac974264","keywords":null,"link":"/360/20250513_Szeretettel-kulfoldrol-Romania-Bukarest","timestamp":"2025. május. 13. 18:30","title":"Bukarestben egyre idősebb gyerekek ülnek a babakocsikban – egy leendő nagyapa oknyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kedden megnyílt fesztivál szervezői frissítették a dress code-ot.","shortLead":"A kedden megnyílt fesztivál szervezői frissítették a dress code-ot.","id":"20250514_Cannes-ban-megtiltottak-a-meztelenkedest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"51335eea-1632-49b3-bcc8-8fd6799025cf","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Cannes-ban-megtiltottak-a-meztelenkedest","timestamp":"2025. május. 14. 12:36","title":"Cannes-ban megtiltották a meztelenkedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760ecef5-d0d6-48fb-b335-6af1c638b1f4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az első fokú ítéletet az ügyészség és a vádlott, illetve ügyvédje sem fogadta el.","shortLead":"Az első fokú ítéletet az ügyészség és a vádlott, illetve ügyvédje sem fogadta el.","id":"20250513_csalo-itelet-Magyarorszag-Dominika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/760ecef5-d0d6-48fb-b335-6af1c638b1f4.jpg","index":0,"item":"fc66c0d1-cf07-4873-a9b2-73ce1a6cf0d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_csalo-itelet-Magyarorszag-Dominika","timestamp":"2025. május. 13. 15:29","title":"Nyolc év börtönt kapott T. Alex, aki Dominikáról irányította a milliárdos magyarországi ingatlancsalásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A várakozásoknak megfelelően nőtt a gyógyszergyártó bevétele az első negyedévben – derül ki a kedd reggel közölt gyorsjelentésből.","shortLead":"A várakozásoknak megfelelően nőtt a gyógyszergyártó bevétele az első negyedévben – derül ki a kedd reggel közölt...","id":"20250513_richter-gyorsjelentes-q1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21f68877-52ca-45a8-a82b-48d04c3970be.jpg","index":0,"item":"4998f39c-ba08-4d69-b319-5fb712d0e421","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_richter-gyorsjelentes-q1","timestamp":"2025. május. 13. 08:28","title":"Jó híreket közölt a Richter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]