[{"available":true,"c_guid":"938a31f5-7798-4ea6-820c-53ad81493511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassacskán indul be a felmelegedés.","shortLead":"Lassacskán indul be a felmelegedés.","id":"20250513_idojaras-elorejelzes-hungaromet-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938a31f5-7798-4ea6-820c-53ad81493511.jpg","index":0,"item":"04a8a512-5253-4bdb-a735-baf8afd2610f","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_idojaras-elorejelzes-hungaromet-homerseklet","timestamp":"2025. május. 13. 06:03","title":"Még mindig nem lesz melegebb 20 foknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a9144-81fc-4848-be2d-87e00ed8cde8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Bizottsági meghallgatásán Polt Péter szakmailag kiemelkedő hegycsúcsként jellemezte a jelölését, Hende Csaba pedig arról beszélt, az alkotmánybírói függetlenség nem azt jelenti, hogy egy lakatlan szigetről kell érkeznie, ahol semmi politikai befolyás nem érte és nincs politikai hovatartozása.","shortLead":"Bizottsági meghallgatásán Polt Péter szakmailag kiemelkedő hegycsúcsként jellemezte a jelölését, Hende Csaba pedig...","id":"20250513_Polt-Peter-Hende-Csaba-alkotmanybiro_igazsagugyi_bizottsag-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d7a9144-81fc-4848-be2d-87e00ed8cde8.jpg","index":0,"item":"ebd42433-7aa0-42ee-9a3a-af8990accb2d","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Polt-Peter-Hende-Csaba-alkotmanybiro_igazsagugyi_bizottsag-parlament","timestamp":"2025. május. 13. 16:49","title":"A \"szakmailag kiváló\" Polt Péter és Hende Csaba alkotmánybíróvá jelölését is támogatta az igazságügyi bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81","c_author":"Földes András","category":"360","description":"A médiát és a civileket megregulázó, orosz típusú törvénytervezet indoklása valójában a lélek sötét bugyraiba vezetne. A szuverenitási hadművelet célja tényleg az, aminek látszik. Oroszország.","shortLead":"A médiát és a civileket megregulázó, orosz típusú törvénytervezet indoklása valójában a lélek sötét bugyraiba vezetne...","id":"20250514_Foldes-Andras-Orban-szerint-a-valasztas-ezoterikus-szertartas-nem-demokratikus-intezmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81.jpg","index":0,"item":"32769880-7773-4a7a-aad6-b08c2938ebb4","keywords":null,"link":"/360/20250514_Foldes-Andras-Orban-szerint-a-valasztas-ezoterikus-szertartas-nem-demokratikus-intezmeny","timestamp":"2025. május. 14. 18:19","title":"Földes András: Orbán szerint a választás ezoterikus szertartás, nem demokratikus intézmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4080161f-70bd-4074-a7ae-28aedaa50f66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stjepan Hauser produkcióját üdvözölte is gyorsan a Korda–Balázs házaspár.","shortLead":"Stjepan Hauser produkcióját üdvözölte is gyorsan a Korda–Balázs házaspár.","id":"20250514_Mezitlabas-horvat-csellomuvesz-dolgozta-fel-Korda-Repteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4080161f-70bd-4074-a7ae-28aedaa50f66.jpg","index":0,"item":"28eba896-e5c6-47c0-97a5-de0f17a7109b","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Mezitlabas-horvat-csellomuvesz-dolgozta-fel-Korda-Repteret","timestamp":"2025. május. 14. 15:50","title":"Mezítlábas horvát csellóművész dolgozta fel Korda György Reptér című dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee8b5f2-ab62-44cb-9c13-74a1d5d3f3f0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljesen kukázza az eddigi, szívekre/életekre épített rendszerét a Duolingo. Jön helyette valami egészen más, ami a cég ígérete szerint nem bünteti a hibákat, hanem motivál.","shortLead":"Teljesen kukázza az eddigi, szívekre/életekre épített rendszerét a Duolingo. Jön helyette valami egészen más, ami a cég...","id":"20250513_duolingo-nyelvtanulas-szivek-energia-valtoztatas-hibazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ee8b5f2-ab62-44cb-9c13-74a1d5d3f3f0.jpg","index":0,"item":"9047fb1e-d232-45de-967f-15118191bae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_duolingo-nyelvtanulas-szivek-energia-valtoztatas-hibazas","timestamp":"2025. május. 13. 17:03","title":"Óriási változás jön a Duolingóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár tavaly év elején gond nélkül bejegyezték, immár kényszertörlés alatt a másik olyan cég is, amit kétes hátterű brazil államkötvényekkel tömött ki a tulajdonosa.","shortLead":"Bár tavaly év elején gond nélkül bejegyezték, immár kényszertörlés alatt a másik olyan cég is, amit kétes hátterű...","id":"20250513_kenyszertorles-eltiltas-ezer-milliardos-tokeemeles-brazil-brasil-allamotveny-hasznosito-zrt-donor-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0.jpg","index":0,"item":"e4380842-0fd7-4899-9fd4-0d43efd8d80d","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_kenyszertorles-eltiltas-ezer-milliardos-tokeemeles-brazil-brasil-allamotveny-hasznosito-zrt-donor-zrt","timestamp":"2025. május. 13. 15:21","title":"Már kényszertörlés alatt van mindkét cég, amiket ezermilliádokkal tömtek ki kétes brazil forrásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe56acd-cc33-410a-8128-9153935baf46","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A problémák gyökeréhez egészen a tavalyi, remekül sikerült szezonig kell visszakanyarodnunk. A gondokat azóta lavinaként görgetik maguk előtt a felek.","shortLead":"A problémák gyökeréhez egészen a tavalyi, remekül sikerült szezonig kell visszakanyarodnunk. A gondokat azóta...","id":"20250514_carlo-ancelotti-real-madrid-tavozas-brazil-labdarugo-valogatott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abe56acd-cc33-410a-8128-9153935baf46.jpg","index":0,"item":"c4537d52-8af7-4137-8e42-2a6f98cdacd8","keywords":null,"link":"/sport/20250514_carlo-ancelotti-real-madrid-tavozas-brazil-labdarugo-valogatott-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 16:52","title":"Fájdalmas és elkerülhetetlen szakítás lett a vége Ancelotti és a Real Madrid második házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6d809f-e37f-4c0b-8a17-fc188ef545ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha elfogadják a parlament honlapjára felkerült tervezetet, akkor a Szuverenitásvédelmi Hivatal gyakorlatilag bármilyen vállalatra vagy szervezetre rásütheti: sérti Magyarország szuverenitását. Ennek alapján pedig jelentős szankciókat lehet majd alkalmazni” – kommentálta a HVG-nek a kormány által „átláthatósági törvénynek” nevezett jogszabálytervezetet Stánicz Péter alkotmányjogász. Szerinte nem világos, hogy pontosan milyen cselekedetet büntetnek majd. Éppen ezért várhatóan dermesztő hatása lesz a törvénynek, sokan ugyanis inkább „visszafogják” magukat, csak hogy elkerüljék a büntetés lehetőségét is. ","shortLead":"„Ha elfogadják a parlament honlapjára felkerült tervezetet, akkor a Szuverenitásvédelmi Hivatal gyakorlatilag bármilyen...","id":"20250514_Alkotmanyjogasz-Dermeszto-hatasa-lenne-a-kormany-torvenytervezetenek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e6d809f-e37f-4c0b-8a17-fc188ef545ab.jpg","index":0,"item":"e23fd43e-a214-448f-af9b-fd1328d0c950","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Alkotmanyjogasz-Dermeszto-hatasa-lenne-a-kormany-torvenytervezetenek-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 16:42","title":"Alkotmányjogász: Dermesztő hatása lenne a kormány törvénytervezetének, és lényegében bárkit érinthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]