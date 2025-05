Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Nem bánom, ha öregszem” – nyilatkozta a színésznő. ","shortLead":"„Nem bánom, ha öregszem” – nyilatkozta a színésznő. ","id":"20250514_Bikiniben-pozol-az-59-eves-Salma-Hayek-egy-magazin-cimlapjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d50c879-5af9-4b74-b54e-0e978fe921e1.jpg","index":0,"item":"37472fb5-fb90-462d-a9ff-833348a01e2f","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Bikiniben-pozol-az-59-eves-Salma-Hayek-egy-magazin-cimlapjan","timestamp":"2025. május. 14. 08:56","title":"Bikiniben pózol az 59 éves Salma Hayek egy magazin címlapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4158702-cec2-4eb4-92df-ac84af98b92e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dmytro K. és Yurii K. tevékenysége már egy ideje ismert volt a magyar hatóságok előtt.","shortLead":"Dmytro K. és Yurii K. tevékenysége már egy ideje ismert volt a magyar hatóságok előtt.","id":"20250514_Kiderult-mivel-foglalkozott-a-ket-kiutasitott-ukran-kem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4158702-cec2-4eb4-92df-ac84af98b92e.jpg","index":0,"item":"da3fd057-1043-4b10-b3ce-f40cf5f2d225","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Kiderult-mivel-foglalkozott-a-ket-kiutasitott-ukran-kem","timestamp":"2025. május. 14. 08:53","title":"Kiderült, mivel foglalkozott a két kiutasított ukrán kém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b50ec0ef-eaac-44c8-a6ff-7bd3182cd30d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Sziget alapítója szerint a Tisza Párt jelenleg egy „fehér folt”.","shortLead":"A Sziget alapítója szerint a Tisza Párt jelenleg egy „fehér folt”.","id":"20250514_gerendai-karoly-magyar-peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b50ec0ef-eaac-44c8-a6ff-7bd3182cd30d.jpg","index":0,"item":"c514bdaf-36b6-459f-b8dc-3558f15a74e4","keywords":null,"link":"/kkv/20250514_gerendai-karoly-magyar-peter-tisza-part","timestamp":"2025. május. 14. 15:41","title":"Gerendai Károly: Elindult a felkészülés a kormányváltásra azok körében is, akik eddig profitáltak a NER-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0207cb-a1e4-4de9-99e1-789c41d95535","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csoportos hitelfedezeti biztosításokat vizsgálták, és megállapították, hogy a kérdéses biztosítók döntően gyenge ár–érték arányú termékeket kínálnak, és találtak gondokat a termékfelügyelettel is.","shortLead":"A csoportos hitelfedezeti biztosításokat vizsgálták, és megállapították, hogy a kérdéses biztosítók döntően gyenge...","id":"20250513_mnb-birsag-biztositok-hitelfedezeti-biztositasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f0207cb-a1e4-4de9-99e1-789c41d95535.jpg","index":0,"item":"ea6829b5-eaa9-44ad-8bd8-8e0ab2a1fcb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_mnb-birsag-biztositok-hitelfedezeti-biztositasok","timestamp":"2025. május. 13. 10:04","title":"Több mint százmillós bírságot vetett ki kilenc biztosítóra az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bolla Tibor elmondása szerint a főváros érdekét szem előtt tartva kérte a felmentését.","shortLead":"Bolla Tibor elmondása szerint a főváros érdekét szem előtt tartva kérte a felmentését.","id":"20250513_bolla-tibor-felmentes-f-zsolt-spontan-talalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e.jpg","index":0,"item":"372b8342-0be4-48cb-a4d8-be82380f4a2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_bolla-tibor-felmentes-f-zsolt-spontan-talalkozas","timestamp":"2025. május. 13. 18:28","title":"A leváltott BKV-vezér azt állítja, hogy csak spontán futott össze a számlagyáras ügy vádlottjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 13. 19:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"3272804e-479a-46bb-8070-ea96eb5aaa10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Könnyebb lesz hazajutni a nyári koncertekről vagy épp elmenni az esti bulikba a BKK-járat módosításaival.","shortLead":"Könnyebb lesz hazajutni a nyári koncertekről vagy épp elmenni az esti bulikba a BKK-járat módosításaival.","id":"20250513_Juniustol-ejszaka-is-kozlekednek-majd-a-metrok-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3272804e-479a-46bb-8070-ea96eb5aaa10.jpg","index":0,"item":"e285b0ec-2e3b-4994-8414-cb05320206b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Juniustol-ejszaka-is-kozlekednek-majd-a-metrok-Budapesten","timestamp":"2025. május. 13. 12:25","title":"Nyártól késő éjszaka is hazavisz a metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc3f85d-0d71-412a-baef-824367043a70","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"5 évtizede látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","shortLead":"5 évtizede látott napvilágot a W116-os széria zászlóshajó kategóriás kivitele.","id":"20250514_50-eves-a-legenda-az-elso-mercedes-s-osztaly-69-literes-csucsmodellje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfc3f85d-0d71-412a-baef-824367043a70.jpg","index":0,"item":"0992ec16-0925-4121-b99e-f7d58e9d3633","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_50-eves-a-legenda-az-elso-mercedes-s-osztaly-69-literes-csucsmodellje","timestamp":"2025. május. 14. 07:59","title":"50 éves a legenda, az első Mercedes S-osztály 6,9 literes csúcsmodellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]