[{"available":true,"c_guid":"4f832c62-e164-465d-a662-b2fae5a073b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Majoross Gergely csapata ettől függetlenül az elitben maradást érő helyen áll.","shortLead":"Majoross Gergely csapata ettől függetlenül az elitben maradást érő helyen áll.","id":"20250515_ferfi-jegkorong-vilagbajnoksag-magyarorszag-cseh-valogatott-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f832c62-e164-465d-a662-b2fae5a073b2.jpg","index":0,"item":"b8e08e1a-d5d5-468f-94d8-aa332ee301c6","keywords":null,"link":"/sport/20250515_ferfi-jegkorong-vilagbajnoksag-magyarorszag-cseh-valogatott-vereseg","timestamp":"2025. május. 15. 22:54","title":"A címvédőtől is hatot kapott a magyar hokiválogatott a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186ac90e-3a7d-415b-ae24-b27836f86148","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss Stefán Mónika újabb Mohács-filmjének gyártása.","shortLead":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss...","id":"20250516_hvg-kiss-stafan-monika-mohacs-dokumentumfilm-balog-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/186ac90e-3a7d-415b-ae24-b27836f86148.jpg","index":0,"item":"11692f99-1ba7-488f-85f7-a31cec95a248","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-kiss-stafan-monika-mohacs-dokumentumfilm-balog-zoltan","timestamp":"2025. május. 16. 07:45","title":"A mohácsi csatáról készül forgatni a Balog Zoltán nagytiszteletű úr című film rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fdae51-7359-4a6c-93b9-34772b7eb3d2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy brit horgászújság szerint ez új világrekord.","shortLead":"Egy brit horgászújság szerint ez új világrekord.","id":"20250515_horgaszat-orias-ponty-vilagrekord","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5fdae51-7359-4a6c-93b9-34772b7eb3d2.jpg","index":0,"item":"62af163d-b79d-42bc-b279-4700fb7996e2","keywords":null,"link":"/elet/20250515_horgaszat-orias-ponty-vilagrekord","timestamp":"2025. május. 15. 14:37","title":"Cementeszsák méretű óriáspontyot fogott Magyarországon egy brit férfi – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abe56acd-cc33-410a-8128-9153935baf46","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"A problémák gyökeréhez egészen a tavalyi, remekül sikerült szezonig kell visszakanyarodnunk. A gondokat azóta lavinaként görgetik maguk előtt a felek.","shortLead":"A problémák gyökeréhez egészen a tavalyi, remekül sikerült szezonig kell visszakanyarodnunk. A gondokat azóta...","id":"20250514_carlo-ancelotti-real-madrid-tavozas-brazil-labdarugo-valogatott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abe56acd-cc33-410a-8128-9153935baf46.jpg","index":0,"item":"c4537d52-8af7-4137-8e42-2a6f98cdacd8","keywords":null,"link":"/sport/20250514_carlo-ancelotti-real-madrid-tavozas-brazil-labdarugo-valogatott-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 16:52","title":"Fájdalmas és elkerülhetetlen szakítás lett a vége Ancelotti és a Real Madrid második házasságának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6976ce16-a939-4a28-9593-9979bd9c4403","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250514_Marabu-Feknyuz-Lex-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6976ce16-a939-4a28-9593-9979bd9c4403.jpg","index":0,"item":"49b91a95-5cb0-4ad7-a44c-c77d7513adf1","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Marabu-Feknyuz-Lex-poloska","timestamp":"2025. május. 14. 18:25","title":"Marabu Féknyúz: Lex poloska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de7ee74-1f6f-40ed-9d71-03687281722e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mára már elkerülhetetlen, hogy műanyag kerüljön a szervezetünkbe, de a bevitt mennyiségre még hatással lehetünk. A kulcs az ételek tárolásában és a tudatos vásárlásban rejlik.","shortLead":"Mára már elkerülhetetlen, hogy műanyag kerüljön a szervezetünkbe, de a bevitt mennyiségre még hatással lehetünk...","id":"20250516_mikromuanyag-a-vizben-tea-szennyezes-szures-csokkentes-eves-ivas-doboz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de7ee74-1f6f-40ed-9d71-03687281722e.jpg","index":0,"item":"f8bdcb71-9e48-42c0-abce-4541d5d8cc7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_mikromuanyag-a-vizben-tea-szennyezes-szures-csokkentes-eves-ivas-doboz","timestamp":"2025. május. 16. 05:31","title":"Így ehet és ihat kevesebb mikroműanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692569ba-52a6-4363-bc3e-4e915d0e66e6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintha csak valami gigantikus szobor volna: geológiai képződményeket idéző 3D-nyomtatott beton buszmegállót telepítettek Pozsonyban.","shortLead":"Mintha csak valami gigantikus szobor volna: geológiai képződményeket idéző 3D-nyomtatott beton buszmegállót...","id":"20250516_3d-nyomtatott-buszmegallo-szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692569ba-52a6-4363-bc3e-4e915d0e66e6.jpg","index":0,"item":"d3121de3-af75-4b74-ad1c-1ba39adbea08","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_3d-nyomtatott-buszmegallo-szlovakia","timestamp":"2025. május. 16. 08:03","title":"Kinyomtattak egy komplett buszmegállót Szlovákiában – mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület jelenlétét, ahol az ártalmatlanítást végeznék.","shortLead":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület...","id":"20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"73e61d96-2311-4657-9a89-e90febd67539","keywords":null,"link":"/360/20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","timestamp":"2025. május. 15. 06:15","title":"Megtörtént az első lépés a magyar akkugyárak magzatkárosító anyagának semlegesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]