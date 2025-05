Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszter arra reagált, hogy az Európai Unió Bírósága megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben a brüsszeli testület megtagadta a Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti sms-váltások kiadását.","shortLead":"A miniszter arra reagált, hogy az Európai Unió Bírósága megsemmisítette az Európai Bizottság azon határozatát, amelyben...","id":"20250514_covid-jarvany-szijjarto-peter-ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-europai-torvenyszek-pfizer-sms","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"91ebe0db-948c-4a6d-a29a-c21d997d36f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_covid-jarvany-szijjarto-peter-ursula-von-der-leyen-europai-bizottsag-europai-torvenyszek-pfizer-sms","timestamp":"2025. május. 14. 12:51","title":"Szijjártó: Innentől kezdve Ursula von der Leyen az utolsó, akitől bármilyen kritikát hajlandók vagyunk elfogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2db731-053c-4c93-bafa-92c93911693d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Tóth Nikolett akadálymentesen tud majd közlekedni az autóval.","shortLead":"Tóth Nikolett akadálymentesen tud majd közlekedni az autóval.","id":"20250512_terezvarosi-hazomlas-toth-nikolett-balerina-specialis-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a2db731-053c-4c93-bafa-92c93911693d.jpg","index":0,"item":"a7238cb0-b8e0-434a-b0d1-0fed32e0238c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_terezvarosi-hazomlas-toth-nikolett-balerina-specialis-auto","timestamp":"2025. május. 12. 20:25","title":"Speciálisan átalakított autót kapott a terézvárosi házomlásban megsérült balerina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f67f38-bf02-4586-9111-721c061c94a9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A rengeteg biztonsági hiba javítása mellett új funkciókat is hozott az iPhone-okra az iOS 18.5-ös frissítés. Az egyiknek a 2021-es készülékek birtokosai örülhetnek igazán.","shortLead":"A rengeteg biztonsági hiba javítása mellett új funkciókat is hozott az iPhone-okra az iOS 18.5-ös frissítés...","id":"20250513_apple-iphone-ipad-frissites-muholdas-kapcsolat-iphone-13-szeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f67f38-bf02-4586-9111-721c061c94a9.jpg","index":0,"item":"5004b24c-4785-4aff-82c7-e9874c0d7a3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_apple-iphone-ipad-frissites-muholdas-kapcsolat-iphone-13-szeria","timestamp":"2025. május. 13. 09:03","title":"Régebbi iPhone-ja van? Most kaphatta meg az újabb modellek nagy újdonságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rák Sándorné Mária elismerte, hogy hibázott, és megígérte, hogy ezentúl körültekintőbb lesz. ","shortLead":"Rák Sándorné Mária elismerte, hogy hibázott, és megígérte, hogy ezentúl körültekintőbb lesz. ","id":"20250513_elnezest-kert-a-dobrev-klarat-tamado-antiszemita-posztot-megoszto-fideszes-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276.jpg","index":0,"item":"93bd2092-fbd5-4f48-b302-9b4b049c418f","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_elnezest-kert-a-dobrev-klarat-tamado-antiszemita-posztot-megoszto-fideszes-kepviselo","timestamp":"2025. május. 13. 15:44","title":"Elnézést kért a Dobrevről antiszemita posztot megosztó fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d766b-a753-45ac-8864-8c3fb9162cae","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A GTA 4 modern konzolos portján dolgozhat a Rockstar Games, amely akár már idén megérkezhet.","shortLead":"A GTA 4 modern konzolos portján dolgozhat a Rockstar Games, amely akár már idén megérkezhet.","id":"20250513_rockstar-games-gta-4-port-modern-konzolokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9d766b-a753-45ac-8864-8c3fb9162cae.jpg","index":0,"item":"c14a77a6-9e9a-423e-8a14-8bd195a83dc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_rockstar-games-gta-4-port-modern-konzolokra","timestamp":"2025. május. 13. 11:03","title":"Várja már a GTA 6-ot? Lehet, hogy előtte még jön egy másik nagy dobás is a fejlesztőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fogyással kapcsolatban sokak fejében él az a kép, hogy csak éhezéssel, „csodaszerekkel” és maratoni hosszúságú edzésekkel érhető el. Íme egy példa arra, hogy lehet másként is.","shortLead":"A fogyással kapcsolatban sokak fejében él az a kép, hogy csak éhezéssel, „csodaszerekkel” és maratoni hosszúságú...","id":"20250513_taplalkozasi-tanacsadas-fogyas-idoszakos-bojt-meregtelenites-edzes-kihivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266.jpg","index":0,"item":"9547caa4-2ce9-4543-89cc-7f780b68dbec","keywords":null,"link":"/elet/20250513_taplalkozasi-tanacsadas-fogyas-idoszakos-bojt-meregtelenites-edzes-kihivas","timestamp":"2025. május. 13. 05:01","title":"Így fogyott le 25 kilót négy hónap alatt egy táplálkozási szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bolgárok többek között a Szkripal-ügy és Navalnij halálának hátterét feldolgozó, tényfeltáró újságírók elrablását, vagy meggyilkolását is tervezték.","shortLead":"A bolgárok többek között a Szkripal-ügy és Navalnij halálának hátterét feldolgozó, tényfeltáró újságírók elrablását...","id":"20250512_bortonbuntetes-bolgar-kemek-london-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"ef16ce2e-e795-49f2-9a67-ddbdef43f8fd","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_bortonbuntetes-bolgar-kemek-london-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 12. 20:05","title":"Súlyos börtönbüntetést kapott egy oroszoknak kémkedő bolgár banda Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b4085e-6afe-4cba-9541-439dab877dcb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kifejlett hím vörös kenguruk közel 90 kilót is nyomhatnak, és akár 180 centi magasra is megnőhetnek.","shortLead":"A kifejlett hím vörös kenguruk közel 90 kilót is nyomhatnak, és akár 180 centi magasra is megnőhetnek.","id":"20250512_del-karolina-allatkert-kenguru-gyilkossag-gondozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24b4085e-6afe-4cba-9541-439dab877dcb.jpg","index":0,"item":"bbacaa8c-2499-4f89-a0db-e5765d8e3bd3","keywords":null,"link":"/elet/20250512_del-karolina-allatkert-kenguru-gyilkossag-gondozo","timestamp":"2025. május. 12. 21:02","title":"Kenguru ölte meg a gondozóját egy amerikai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]