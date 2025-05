Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze két betűt írt ki a miniszterelnök, de rajta kívül senki sem tudja, mire gondolt.","shortLead":"Mindössze két betűt írt ki a miniszterelnök, de rajta kívül senki sem tudja, mire gondolt.","id":"20250515_Rejtelyeset-posztolt-a-Facebookon-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"4203cc40-e5bc-48fa-a23a-b47bfab87dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Rejtelyeset-posztolt-a-Facebookon-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 15. 08:28","title":"Hajnalban rejtélyeset posztolt a Facebookon Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e136a1-08ad-4483-9a4e-969bdff8aba3","c_author":"Fülöp István","category":"tudomany","description":"Az ipar 4.0-t legtöbbször az automatizálással, a mesterséges intelligenciával és az okosgyárakkal azonosítják, és főként a gyártás szemszögéből vizsgálják az elért eredményeket. Ezeknél jóval kevesebbszer van szó egy legalább ennyire fontos vetületről: arról, hogy ezek a technológiák segíthetnek a környezeti fenntarthatóság előmozdításában is. Több tanulmány is vizsgálta az elmúlt években ezeket a hatásokat, és az eredmények kifejezetten biztatók, azonban rosszul, vagy „fél szívvel” használva ezek kifejezetten a fenntarthatóság ellen is dolgozhatnak.","shortLead":"Az ipar 4.0-t legtöbbször az automatizálással, a mesterséges intelligenciával és az okosgyárakkal azonosítják, és...","id":"20250516_ipar-4-0-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e136a1-08ad-4483-9a4e-969bdff8aba3.jpg","index":0,"item":"738d6f28-b690-4f83-b552-0d4e2d1f87d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_ipar-4-0-fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 16. 10:30","title":"Okosabb, tisztább, zöldebb: hogyan segít az ipar 4.0 a fenntarthatóságban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Munkájáért helyettes államtitkári (több mint havi bruttó 2 millió forintos) illetményt és juttatásokat kap. ","shortLead":"Munkájáért helyettes államtitkári (több mint havi bruttó 2 millió forintos) illetményt és juttatásokat kap. ","id":"20250516_Szijjarto-uj-miniszteri-biztost-nevezett-ki-andras-pal-kulkepviseleti-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"5f32410e-005e-41e7-8b38-4f4ab2c0d7b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Szijjarto-uj-miniszteri-biztost-nevezett-ki-andras-pal-kulkepviseleti-szavazas","timestamp":"2025. május. 16. 07:51","title":"Szijjártó harmadszor is ugyanazt a miniszteri biztost nevezte ki a külképviseleti választás lebonyolítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint az átláthatóság mindenkinek az érdeke. ","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője szerint az átláthatóság mindenkinek az érdeke. ","id":"20250515_Lanczi-Tamas-nem-erti-hogy-akinek-nincs-takargatnivaloja-az-miert-tart-retorziotol-az-uj-torveny-alapjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0f1ae1f-bb7a-4ff3-9f53-1d8a79b73081.jpg","index":0,"item":"cb4e5f84-59d7-4a88-9d37-b8abf4315773","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Lanczi-Tamas-nem-erti-hogy-akinek-nincs-takargatnivaloja-az-miert-tart-retorziotol-az-uj-torveny-alapjan","timestamp":"2025. május. 15. 08:52","title":"Lánczi Tamás nem érti, hogy akinek nincs takargatnivalója, az miért tart retorzióktól az új törvény alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d437e8d-f250-45b7-a0a5-830ddf9c2e81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Olcsóbbnak, hatékonyabbnak és stabilabb működésűnek ígérik, mint amilyenek a mostani akkumulátorok. ","shortLead":"Olcsóbbnak, hatékonyabbnak és stabilabb működésűnek ígérik, mint amilyenek a mostani akkumulátorok. ","id":"20250514_akkumulator-GM-mangan-alapu-LMR","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d437e8d-f250-45b7-a0a5-830ddf9c2e81.jpg","index":0,"item":"3350a541-cb47-4f42-89d1-709b83c7656c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_akkumulator-GM-mangan-alapu-LMR","timestamp":"2025. május. 14. 14:13","title":"Jöhet az újabb akkuforradalom: a GM bemutatta a mangánalapú egységét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8cd322-5235-4d20-a1f5-28f37dca5d77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyíllal átfúrt lángoló szív az Ágoston-rend emblémája. ","shortLead":"A nyíllal átfúrt lángoló szív az Ágoston-rend emblémája. ","id":"20250515_xiv-leo-papa-cimer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e8cd322-5235-4d20-a1f5-28f37dca5d77.jpg","index":0,"item":"49e08393-bf85-45b8-84b6-55aa8322a609","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_xiv-leo-papa-cimer","timestamp":"2025. május. 15. 11:46","title":"Az új pápa címerében egy könyvre helyezett lángoló szív látható, amelyet nyíl szúr át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdca573-7e78-4465-b449-a6260b816479","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"Ebben a pillanatban is ezrével keringenek a fejünk felett a műholdak, amelyek különböző méréseket, megfigyeléseket végeznek a földfelszínnel kapcsolatban mind kereskedelmi, mind pedig állami megrendelésekre. A piac egyre növekszik, és a HUSAT program révén Magyarország is a részesévé kíván válni.","shortLead":"Ebben a pillanatban is ezrével keringenek a fejünk felett a műholdak, amelyek különböző méréseket, megfigyeléseket...","id":"20250506_4iG-HUSAT-muholdprogram-foldmegfigyelo-muholdak-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cdca573-7e78-4465-b449-a6260b816479.jpg","index":0,"item":"e873f0a3-bd6d-4a5b-8d6d-c90a8b39a4e4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250506_4iG-HUSAT-muholdprogram-foldmegfigyelo-muholdak-podcast","timestamp":"2025. május. 15. 07:30","title":"A jövő adatai az űrből jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d58190b4-b686-4715-a1fc-4cd6313d44af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai elnök első száz napja egyetlen agresszió volt egy önkényuralomra vágyó önjelölt király részéről – írja Michael Luttig. Csakhogy „egy despota uralma attól függ, meddig hajlandók azt eltűrni azok, akiket elnyom”. ","shortLead":"Az amerikai elnök első száz napja egyetlen agresszió volt egy önkényuralomra vágyó önjelölt király részéről – írja...","id":"20250515_the-atlantic-trump-kiraly-akar-lenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58190b4-b686-4715-a1fc-4cd6313d44af.jpg","index":0,"item":"8dd76513-7552-4b79-b964-bee5a447c148","keywords":null,"link":"/360/20250515_the-atlantic-trump-kiraly-akar-lenni","timestamp":"2025. május. 15. 16:45","title":"Volt bíró: Vége a jogállamnak az USA-ban, Trump király akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]