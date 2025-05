Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1f5eb961-28a2-4de8-8c34-60686c658d98","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A tévképzetek és az arrogancia toxikus elegye volt Harry herceg reakciója a bírósági döntésre, amely szerint nem jár neki automatikus rendőri védelem az Egyesült Királyságban. A védelemtől ugyanakkor nem fosztották meg, mint azt mindenhol állítja. A legújabb húzásával lenullázta az esélyt, hogy az apja belátható időn belül szóba álljon vele. ","shortLead":"A tévképzetek és az arrogancia toxikus elegye volt Harry herceg reakciója a bírósági döntésre, amely szerint nem jár...","id":"20250511_harry-herceg-rendori-vedelem-birosagi-dontes-karoly-kiraly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f5eb961-28a2-4de8-8c34-60686c658d98.jpg","index":0,"item":"5106a8fb-438b-424c-bfcb-6305003cad05","keywords":null,"link":"/360/20250511_harry-herceg-rendori-vedelem-birosagi-dontes-karoly-kiraly","timestamp":"2025. május. 11. 14:30","title":"III. Károly király tényleg úgy halhat meg, hogy már nem fog szóba állni Harry herceggel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f124bfca-6ca5-42a1-b3bb-cea8cb805a04","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egyik versenyző kerékpárjának neki is ment az állat, de senki nem sérült meg.","shortLead":"Az egyik versenyző kerékpárjának neki is ment az állat, de senki nem sérült meg.","id":"20250511_Kecske-tamadt-a-versenyzokre-a-Giro-dItalia-alban-szakaszan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f124bfca-6ca5-42a1-b3bb-cea8cb805a04.jpg","index":0,"item":"5d62f7a8-4a09-4bff-8d3f-a3eb5f120d31","keywords":null,"link":"/sport/20250511_Kecske-tamadt-a-versenyzokre-a-Giro-dItalia-alban-szakaszan","timestamp":"2025. május. 11. 15:23","title":"Kecske támadt a versenyzőkre a Giro d'Italia albán szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9ca38d-f85b-4815-a725-487642115885","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Pár éve működő közösségi kert, évszázados bérházban lévő zöld oázis, vadszőlővel befuttatott gangok. A természet Budapest belvárosában is számtalan helyen tör utat magának. ","shortLead":"Pár éve működő közösségi kert, évszázados bérházban lévő zöld oázis, vadszőlővel befuttatott gangok. A természet...","id":"20250511_Budapest-100-fesztival-hazak-lakohaz-zoldfelulet-varosi-kert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9ca38d-f85b-4815-a725-487642115885.jpg","index":0,"item":"ba7053e6-6e4f-486c-8551-5d89c2e98dc2","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Budapest-100-fesztival-hazak-lakohaz-zoldfelulet-varosi-kert","timestamp":"2025. május. 11. 17:25","title":"„Betonszövetből kiszakított zöld oázis” – titkos belvárosi kertekre fókuszál idén a Budapest100","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Legalább örülni tudnak.","shortLead":"Legalább örülni tudnak.","id":"20250511_Breking-Fidesz-modra-fizetik-a-nyugdijakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f1bc372-b4fd-437c-a04b-288b812632c8.jpg","index":0,"item":"4f290b90-56e8-4bc1-9924-aa9dbb20ba46","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250511_Breking-Fidesz-modra-fizetik-a-nyugdijakat","timestamp":"2025. május. 11. 20:42","title":"Bréking Fidesz módra: fizetik a nyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ffcc5d-2cda-4450-8d5c-9c7b670480a1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Nébih vizsgálata után a gyártó visszahívta a terméket a forgalomból.","shortLead":"A Nébih vizsgálata után a gyártó visszahívta a terméket a forgalomból.","id":"20250511_Muanyag-folia-lehet-a-dubai-csokijegkremben-ne-egye-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9ffcc5d-2cda-4450-8d5c-9c7b670480a1.jpg","index":0,"item":"48069f6a-dbe0-4dc3-a7f7-31b2433d658c","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_Muanyag-folia-lehet-a-dubai-csokijegkremben-ne-egye-meg","timestamp":"2025. május. 11. 09:48","title":"Műanyag fólia lehet a dubajicsoki-jégkrémben, ne egye meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4f3c2e-f4db-4af1-9525-347eb01cb227","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Prevost és Parolin bíborosok fej fej mellett álltak a szavazásban, de néhány óra alatt az amerikai megszerezte a kétharmados többséget.","shortLead":"Úgy tűnik, Prevost és Parolin bíborosok fej fej mellett álltak a szavazásban, de néhány óra alatt az amerikai...","id":"20250510_Amerikai-biborosok-XIV-Leo-konklave-Robert-Prevost-Pietro-Parolin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c4f3c2e-f4db-4af1-9525-347eb01cb227.jpg","index":0,"item":"b061f41c-43e3-4e2e-8f27-85674aae3ecb","keywords":null,"link":"/elet/20250510_Amerikai-biborosok-XIV-Leo-konklave-Robert-Prevost-Pietro-Parolin","timestamp":"2025. május. 10. 13:40","title":"Amerikai bíborosok árulták el, hogyan döntött XIV. Leó mellett a konklávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a7da8e-0aeb-4aa1-972f-b186227a9cb2","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Hite és pszichológiai végzettsége felvértezi a kormányzati lejáratókampány ellen – erről is beszélt a HVG-nek Bódis Kriszta, a Tisza Párt önkéntes segítője. Ha a szakemberek elzárkóznak a közélettől, akkor politikai kalandorok és csinovnyikok töltik be a szakértői pozíciókat, ahogy történik is a NER-ben – ezt is mérlegelte, amikor a Tisza Párt társadalompolitikai tanácsadójának állt, vállalva a propaganda támadásait. Magyar Péter szerinte szuperhőssé vált a többség szemében.","shortLead":"Hite és pszichológiai végzettsége felvértezi a kormányzati lejáratókampány ellen – erről is beszélt a HVG-nek Bódis...","id":"20250512_hvg-egyszeruen-felnek-bodis-kriszta-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21a7da8e-0aeb-4aa1-972f-b186227a9cb2.jpg","index":0,"item":"c3243bf3-ce07-43a3-b690-421dac617576","keywords":null,"link":"/360/20250512_hvg-egyszeruen-felnek-bodis-kriszta-interju","timestamp":"2025. május. 12. 06:30","title":"Bódis Kriszta: A legdurvább, amit alkalmaznak, a megalázás nőiségemben, és hogy megpróbálnak nevetségessé tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2868a9ae-6d9a-4776-bd19-9017dc487c99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyáltalán nem biztos, hogy egy weboldalon elhelyezett, túlságosan figyelemfelkeltőre beállított banner sokáig hatékony, ugyanis az agy egy idő után már nem foglalkozik vele, zavaró tényezőként szűri ki. Egy nemzetközi kutatócsoport közelmúltbeli tanulmánya érdekes betekintést nyújt abba, hogyan alkalmazkodik az emberi agy a vizuális környezet gyakori zavaraihoz.","shortLead":"Egyáltalán nem biztos, hogy egy weboldalon elhelyezett, túlságosan figyelemfelkeltőre beállított banner sokáig...","id":"20250511_zavaro-vizualis-ingerek-kiszurese-emberi-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2868a9ae-6d9a-4776-bd19-9017dc487c99.jpg","index":0,"item":"a4060bc8-efbf-42db-9c87-2953fc2ae572","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_zavaro-vizualis-ingerek-kiszurese-emberi-agy","timestamp":"2025. május. 11. 16:03","title":"Villogó hirdetés a neten? Színes reklám az út mellett? Van az ember agyának egy csodálatos képessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]