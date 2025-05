Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a2ed3a92-e9cc-4190-82aa-3e25d14105b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha pedig valaki tulajdonjog cseréjével vált bérlővé, akkor a törvény szerint a forgalmi érték 35-50 százalékát kell kifizetnie.","shortLead":"Ha pedig valaki tulajdonjog cseréjével vált bérlővé, akkor a törvény szerint a forgalmi érték 35-50 százalékát kell...","id":"20250516_Felporgott-a-budavari-berlakasok-kiarusitasa-van-olyan-ingatlan-amit-15-szazalekos-aron-lehet-elvinni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2ed3a92-e9cc-4190-82aa-3e25d14105b4.jpg","index":0,"item":"3c7f7d1c-df2c-4f0a-a2af-d2e7a18886f8","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Felporgott-a-budavari-berlakasok-kiarusitasa-van-olyan-ingatlan-amit-15-szazalekos-aron-lehet-elvinni","timestamp":"2025. május. 16. 08:22","title":"Felpörgött a budavári bérlakások kiárusítása, van olyan ingatlan, amit 15 százalékos áron lehet megvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df458c9a-730c-4014-b62c-6a77cc1acde6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az America PAC pénzt ígért egy petíció aláírásáért, de a felperesek szerint nem fizette ki az összeget.","shortLead":"Az America PAC pénzt ígért egy petíció aláírásáért, de a felperesek szerint nem fizette ki az összeget.","id":"20250515_egyesult-allamok-elon-musk-america-pac-politikai-akciobizottsag-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df458c9a-730c-4014-b62c-6a77cc1acde6.jpg","index":0,"item":"dd372545-2a48-4a5f-8653-fa216acd74dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_egyesult-allamok-elon-musk-america-pac-politikai-akciobizottsag-per","timestamp":"2025. május. 15. 12:29","title":"Beperelték Elon Musk politikai akcióbizottságát, mert átverhette a választókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc775090-3748-4943-8e3d-c5db11c46b77","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Zavarba ejtő hangulat uralkodik a Balkánon és az orosz határ körül. EU-pártiságban licitálnak egymásra a pártok. A magyar kormánynak van igaza, vagy valamit a tagjelöltek tudnak jól? Vélemény.","shortLead":"Zavarba ejtő hangulat uralkodik a Balkánon és az orosz határ körül. EU-pártiságban licitálnak egymásra a pártok...","id":"20250516_Foldes-Andras-albania-europai-unio-balkan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc775090-3748-4943-8e3d-c5db11c46b77.jpg","index":0,"item":"ff50d005-2257-43c5-abbe-69b753d94e75","keywords":null,"link":"/360/20250516_Foldes-Andras-albania-europai-unio-balkan","timestamp":"2025. május. 16. 11:54","title":"Földes András: Megőrültek az albánok, miért kell nekik ennyire az EU?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed5103d-5712-4f3b-a055-8a85191a84a1","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A volt köztársasági elnök véleménye azért is érdekes, mert a Fidesz új törvényjavaslatában vannak olyan elemek, amihez hasonlót „az alaptörvényi értékek védelmében” még államfőként, 2023-ban ő megvétózott.","shortLead":"A volt köztársasági elnök véleménye azért is érdekes, mert a Fidesz új törvényjavaslatában vannak olyan elemek, amihez...","id":"20250516_Megkerdeztuk-Novak-Katalint-o-alairna-e-a-lex-Putyint-itt-a-valasz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aed5103d-5712-4f3b-a055-8a85191a84a1.jpg","index":0,"item":"7e999a25-24cf-47f0-a048-7c30b925b9ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Megkerdeztuk-Novak-Katalint-o-alairna-e-a-lex-Putyint-itt-a-valasz-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 12:55","title":"Megkérdeztük Novák Katalint, ő aláírná-e az „átláthatósági” törvényt, itt a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186ac90e-3a7d-415b-ae24-b27836f86148","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss Stefán Mónika újabb Mohács-filmjének gyártása.","shortLead":"Önálló projektcéggel indul el az Orbán-kormány által Magyar Ezüst Érdemkereszttel elismert rendező-producer, Kiss...","id":"20250516_hvg-kiss-stafan-monika-mohacs-dokumentumfilm-balog-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/186ac90e-3a7d-415b-ae24-b27836f86148.jpg","index":0,"item":"11692f99-1ba7-488f-85f7-a31cec95a248","keywords":null,"link":"/360/20250516_hvg-kiss-stafan-monika-mohacs-dokumentumfilm-balog-zoltan","timestamp":"2025. május. 16. 07:45","title":"A mohácsi csatáról készül forgatni a Balog Zoltán nagytiszteletű úr című film rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor újraválasztását is veszélyeztetheti, hogy az erdélyi magyarokat felháborította a kormányfő beállása az ultranacionalista román elnökjelölt mögé. Trump ostoba, amikor valamilyen megállapodást kell összehozni, ellenben nagyon jó, ha visszavonulót kell fújnia. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő akkor is veszít, ha nyer. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Orbán Viktor újraválasztását is veszélyeztetheti, hogy az erdélyi magyarokat felháborította a kormányfő beállása...","id":"20250515_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"9460b0a7-927a-45e9-b255-b72e35e3f726","keywords":null,"link":"/360/20250515_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 15. 10:17","title":"Economist: Putyinnak nincs más választása, mint azt tenni, amit Kína akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI egy új weboldalt hozott létre, amely elvileg nagyobb átláthatóságot biztosít a mesterséges intelligencia fejlesztésével kapcsolatban. Bár a kezdeményezés jó, van némi szépséghibája.","shortLead":"Az OpenAI egy új weboldalt hozott létre, amely elvileg nagyobb átláthatóságot biztosít a mesterséges intelligencia...","id":"20250515_mesterseges-intelligencia-openai-atlathatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9674b6b8-4e06-4937-b657-4bf2bd1dc1bc.jpg","index":0,"item":"b8c21ebc-700d-4c6d-ae99-d5e5da544f1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_mesterseges-intelligencia-openai-atlathatosag","timestamp":"2025. május. 15. 10:03","title":"Nagyobb átláthatóságot ígér az OpenAI, de van ezzel egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korábban megoldhatatlan hibaként tartották számon a Voyager– 1 fő hajtóművének meghibásodását, a NASA mérnökei azonban megoldották a lehetetlennek tűnő feladatot.","shortLead":"Korábban megoldhatatlan hibaként tartották számon a Voyager– 1 fő hajtóművének meghibásodását, a NASA mérnökei azonban...","id":"20250516_voyager-1-urszonda-hajtomu-nasa-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf.jpg","index":0,"item":"61f07114-e7c2-4f58-9664-e1e16f2ead3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_voyager-1-urszonda-hajtomu-nasa-javitas","timestamp":"2025. május. 16. 13:03","title":"25 milliárd kilométerről sikerült megszerelni a Voyager–1 űrszonda hajtóművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]