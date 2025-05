Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a6b51ea-d80c-4d44-81ab-b010892ce2a3","c_author":"Papp Réka Kinga ","category":"360","description":"A magyar közvélemény egy része nyugtatja magát: egyelőre még nem dübörögnek a magyar tankok Ungvár és Beregszász felé. Racionális érveket nem lehet egy esetleges háborús beavatkozás mellett felhozni. Csakhogy 1991-ben a Vajdaságban sem tűnt úgy, hogy itt egyszer csak háború lesz. És lett. Vélemény.","shortLead":"A magyar közvélemény egy része nyugtatja magát: egyelőre még nem dübörögnek a magyar tankok Ungvár és Beregszász felé...","id":"20250515_hvg-Papp-Reka-Kinga-Magyarorszag-Ukrajna-haboru-Onsorsrontas-hitelbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a6b51ea-d80c-4d44-81ab-b010892ce2a3.jpg","index":0,"item":"1bb97cf3-3e22-45e0-a8d6-a88a38220e0d","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-Papp-Reka-Kinga-Magyarorszag-Ukrajna-haboru-Onsorsrontas-hitelbe","timestamp":"2025. május. 15. 15:30","title":"Papp Réka Kinga: Vegytiszta agyrém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök azt mondta, egy ideig lelkiismeret-furdalása volt, azóta viszont úgy látja, nem a „köteles beszéd” miatt vesztett a Fidesz 2002-ben.","shortLead":"A házelnök azt mondta, egy ideig lelkiismeret-furdalása volt, azóta viszont úgy látja, nem a „köteles beszéd” miatt...","id":"20250515_Kover-Laszlo-Megbantam-a-koteles-beszedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d895804-1a04-45f8-a93e-3798286f66e2.jpg","index":0,"item":"9c711789-aee7-455a-8c18-5999e5e54867","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Kover-Laszlo-Megbantam-a-koteles-beszedet","timestamp":"2025. május. 15. 08:07","title":"Kövér László megbánta a „köteles beszédet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hivatalosan ilyenkor egy fizetésképtelenné vált társaság három nap elteltével csődbe megy.","shortLead":"Hivatalosan ilyenkor egy fizetésképtelenné vált társaság három nap elteltével csődbe megy.","id":"20250515_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-fizeteskeptelenseg-lejart-kotveny-csod-80-milliard-forint-mutragya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2.jpg","index":0,"item":"db8efb63-bfdc-40b3-b255-c1ba5a1723cb","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-fizeteskeptelenseg-lejart-kotveny-csod-80-milliard-forint-mutragya","timestamp":"2025. május. 15. 12:12","title":"Lejárt a kötvény, nem tudta visszafizetni a 80 milliárd forintot Bige László cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d03ae0-e8fb-4111-9c2b-bc6d7b78a43b","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Csak kisebb módosítást fogadott el a Törvényalkotási Bizottság, és most már tényleg szavazni fognak az úgynevezett lex Milákról.","shortLead":"Csak kisebb módosítást fogadott el a Törvényalkotási Bizottság, és most már tényleg szavazni fognak az úgynevezett lex...","id":"20250515_lex-milak-gyor-eto-hm-tab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1d03ae0-e8fb-4111-9c2b-bc6d7b78a43b.jpg","index":0,"item":"886a8d4b-210e-4fca-a8be-2f258c7bf53b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_lex-milak-gyor-eto-hm-tab","timestamp":"2025. május. 15. 15:07","title":"Nem ajándékoznak állami tulajdont a győri ETO-nak, saját államtitkára utasította el a honvédelmi miniszter javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098c922c-4d08-4f38-a5b5-21903d431c01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-ban az elmúlt időszakban gyakori téma a védelmi kiadások arányának növelése, jelenleg a GDP 2 százalékát kell erre fordítani a tagállamoknak, aminek nem mindenki tesz eleget. Az 5 százalék viszont még a költések emelését szorgalmazó USA-nak is sok lehet.","shortLead":"A NATO-ban az elmúlt időszakban gyakori téma a védelmi kiadások arányának növelése, jelenleg a GDP 2 százalékát kell...","id":"20250515_Nemetorszag-kulugyminisztere-elvben-egyetert-azzal-hogy-a-GDP-5-szazalekat-koltsek-vedelemre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/098c922c-4d08-4f38-a5b5-21903d431c01.jpg","index":0,"item":"16d988c9-1a40-4b9f-8f3d-cc32e26a1c55","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Nemetorszag-kulugyminisztere-elvben-egyetert-azzal-hogy-a-GDP-5-szazalekat-koltsek-vedelemre","timestamp":"2025. május. 15. 11:53","title":"Németország külügyminisztere elvben egyetért azzal, hogy a GDP 5 százalékát költsék védelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A German Marshall Fund of the United States berlini intézetének Közép–Európa-szakértője egyértelműnek tekinti, hogy az új jogszabállyal a Fidesz azt igyekszik megfojtani, ami még megmaradt a kritikus magyar civil társadalomból, illetve a független sajtóból a jövő évi választás előtt. Merthogy a kormánypárt jelen állás szerint vesztene.","shortLead":"A German Marshall Fund of the United States berlini intézetének Közép–Európa-szakértője egyértelműnek tekinti...","id":"20250516_Hegedus-Daniel-civilellenes-magyar-torveny-demokracia-jogallam-Fidesz-Europai-Bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e49e3eef-d29c-400c-b2bd-6155542ccb9c.jpg","index":0,"item":"f702c314-a129-4c5b-b095-34e19b0a2938","keywords":null,"link":"/360/20250516_Hegedus-Daniel-civilellenes-magyar-torveny-demokracia-jogallam-Fidesz-Europai-Bizottsag","timestamp":"2025. május. 16. 15:23","title":"Hegedűs Dániel: A civilellenes magyar törvény frontális támadás az Európai Bizottsággal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korábban megoldhatatlan hibaként tartották számon a Voyager– 1 fő hajtóművének meghibásodását, a NASA mérnökei azonban megoldották a lehetetlennek tűnő feladatot.","shortLead":"Korábban megoldhatatlan hibaként tartották számon a Voyager– 1 fő hajtóművének meghibásodását, a NASA mérnökei azonban...","id":"20250516_voyager-1-urszonda-hajtomu-nasa-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf.jpg","index":0,"item":"61f07114-e7c2-4f58-9664-e1e16f2ead3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_voyager-1-urszonda-hajtomu-nasa-javitas","timestamp":"2025. május. 16. 13:03","title":"25 milliárd kilométerről sikerült megszerelni a Voyager–1 űrszonda hajtóművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d08401-e0bb-4875-a89d-aea937d48497","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tágas utas- és csomagterű Toyota bZ4X Touring hatótávja eléri az 560 kilométert.","shortLead":"A tágas utas- és csomagterű Toyota bZ4X Touring hatótávja eléri az 560 kilométert.","id":"20250516_380-lovas-uj-elektromos-terepkombi-toyota-bz4x-touring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d08401-e0bb-4875-a89d-aea937d48497.jpg","index":0,"item":"49fd20ee-1ef8-4b8b-86ab-92594e23c7ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_380-lovas-uj-elektromos-terepkombi-toyota-bz4x-touring","timestamp":"2025. május. 16. 07:59","title":"380 lovas új elektromos terepkombi a Toyotától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]