[{"available":true,"c_guid":"19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mészáros Lőrinc felesége a lánya születésnapján viselte a ruhadarabot.","shortLead":"Mészáros Lőrinc felesége a lánya születésnapján viselte a ruhadarabot.","id":"20250516_varkonyi-andrea-600-ezer-forintos-polo-louis-vuitton-meszaros-lorinc-hadhazy-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3.jpg","index":0,"item":"f897e10e-a824-4fa0-aff7-7cfc3fc4e97f","keywords":null,"link":"/elet/20250516_varkonyi-andrea-600-ezer-forintos-polo-louis-vuitton-meszaros-lorinc-hadhazy-akos","timestamp":"2025. május. 16. 10:33","title":"„Új nap, új luxi ruci Andin” – Hadházy most egy 600 ezer forintos pólót azonosított Várkonyi Andreán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a9ef50-ba8d-4036-9928-a83a8a70d1e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Laár Andrást kézen fogta Besenyő Pista bácsi és elvitte magával” – írja Bornai.","shortLead":"„Laár Andrást kézen fogta Besenyő Pista bácsi és elvitte magával” – írja Bornai.","id":"20250516_Veget-ert-egy-50-eves-baratsag-irja-Laar-Andrasrol-Bornai-Tibor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20a9ef50-ba8d-4036-9928-a83a8a70d1e6.jpg","index":0,"item":"b42e4904-db9d-42b3-8873-82bdabd21fc0","keywords":null,"link":"/elet/20250516_Veget-ert-egy-50-eves-baratsag-irja-Laar-Andrasrol-Bornai-Tibor","timestamp":"2025. május. 16. 10:26","title":"Véget ért egy 50 éves barátság – írja Bornai Tibor a KFT-ből kilépett Laár Andrásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Óriási szenzációnak számított műkereskedelmi körökben, hogy Bécsben előkerült Gustav Klimt száz éve lappangó festménye. Ám találtunk arra utaló nyomokat, hogy a kép valójában Magyarországon volt korábban, és a műtárgyvédelmi hatóság tudta nélkül hagyta el az országot.","shortLead":"Óriási szenzációnak számított műkereskedelmi körökben, hogy Bécsben előkerült Gustav Klimt száz éve lappangó festménye...","id":"20250517_hvg-elokerult-klimt-festmeny-szurke-zona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5af0eaff-d6a7-4452-8ec2-a8efe2708688.jpg","index":0,"item":"b96b5549-1cde-4a25-861f-c3a527ed9256","keywords":null,"link":"/360/20250517_hvg-elokerult-klimt-festmeny-szurke-zona","timestamp":"2025. május. 17. 07:00","title":"Krimi a műkincspiacon: Magyarországról csempészhették ki a száz év után előbukkant Klimt-festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly veszély leselkedik a felhasználókra a Google Chrome-ban, de jó hír, hogy egy kattintással orvosolható.","shortLead":"Komoly veszély leselkedik a felhasználókra a Google Chrome-ban, de jó hír, hogy egy kattintással orvosolható.","id":"20250516_googlke-chrome-bongeszo-veszfrissites-biztonsag-fiokadatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e3c0cf-ecba-458b-91d4-4a0249e9ae9e.jpg","index":0,"item":"732133d2-f1d1-46a1-b161-dff3d1280cf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_googlke-chrome-bongeszo-veszfrissites-biztonsag-fiokadatok","timestamp":"2025. május. 16. 11:03","title":"Vészfrissítés jött a Chrome böngészőhöz, ellophatják a fiókját, ha nem telepíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akárcsak Ferenc pápa, az utóda is bevándorlók leszármazottja, most kiderült, honnan érkeztek a felmenői az Egyesült államokba. ","shortLead":"Akárcsak Ferenc pápa, az utóda is bevándorlók leszármazottja, most kiderült, honnan érkeztek a felmenői az Egyesült...","id":"20250517_XIV-Leo-papa-bevandorlok-csaladfa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3032352-50d7-4779-b975-f11181a46a19.jpg","index":0,"item":"b7d52794-5b69-4477-9eb6-544e0da8b56c","keywords":null,"link":"/elet/20250517_XIV-Leo-papa-bevandorlok-csaladfa","timestamp":"2025. május. 17. 15:21","title":"Feltérképezték XIV. Leó pápa családfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86c44fd-9eba-461a-971d-75d51c858b1c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"André Venturát kórházba kellett szállítani.","shortLead":"André Venturát kórházba kellett szállítani.","id":"20250516_portugalia-chega-andre-ventura-nyelocsogorcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d86c44fd-9eba-461a-971d-75d51c858b1c.jpg","index":0,"item":"4201bc8d-3e63-40be-8102-793f71048a5e","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_portugalia-chega-andre-ventura-nyelocsogorcs","timestamp":"2025. május. 16. 11:12","title":"Nyelőcsőgörcstől lett rosszul egy kampánygyűlésen Orbán portugál szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c084b237-e6d2-4771-ac82-bc188ef694c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Vajon látta a filmet?” – teszi fel a költői kérdést Pottyondy, majd megjegyzi: „Egy skizofrén csávóról szól, aki terrorcselekményt hajt végre, miközben félholtra ver embereket”.","shortLead":"„Vajon látta a filmet?” – teszi fel a költői kérdést Pottyondy, majd megjegyzi: „Egy skizofrén csávóról szól, aki...","id":"20250516_pottyondy-edina-atlathatosagi-torveny-lex-poloska-orban-viktor-szuverenitasvedelmi-hivatal-harcosok-klubja-trollhadsereg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c084b237-e6d2-4771-ac82-bc188ef694c3.jpg","index":0,"item":"835583cc-3444-424e-b799-b40f8b300b26","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_pottyondy-edina-atlathatosagi-torveny-lex-poloska-orban-viktor-szuverenitasvedelmi-hivatal-harcosok-klubja-trollhadsereg-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 08:33","title":"Pottyondy Edina az „átláthatósági” törvényről: Nem túl biztató egy olyan embertől, aki a Harcosok klubja című filmről nevezi el trollhadseregét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fd12ab-cb69-4598-8d29-27c600f5b312","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint 56 milliárd dollárnyi külföldi tőke érkezett az országba, főként a Donald Trump intézkedései nyomán fellángoló pénzpiaci pánik miatt. ","shortLead":"Több mint 56 milliárd dollárnyi külföldi tőke érkezett az országba, főként a Donald Trump intézkedései nyomán...","id":"20250516_Aprilisban-rekordmennyisegu-toke-aramlott-be-Japanba-a-vamhaboru-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fd12ab-cb69-4598-8d29-27c600f5b312.jpg","index":0,"item":"21b82491-b5bc-4bfe-8ffb-51a01200d719","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_Aprilisban-rekordmennyisegu-toke-aramlott-be-Japanba-a-vamhaboru-miatt","timestamp":"2025. május. 16. 08:18","title":"Áprilisban rekordmennyiségű tőke áramlott be Japánba a vámháború miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]