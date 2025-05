Szerintem nagyon-nagyon egyszerű az ok – kezdte válaszát Tölgyessy Péter a Partizán vendégeként Gulyás Márton azon kérdésére, hogy politikailag miért most adták be a külföldi támogatásokat ellehetetlenítő törvényjavaslatot, miért ennyire sérelmes a kormány számára a külhoni és uniós finanszírozás. A hatalom abban bízott újra és újra a járvány óta, hogy jó év lesz, növekedés lesz, repülőrajt, de nem lett repülőrajt és ki tudja, mi jön a világgazdaságban, a trumpi intézkedések nyomán még a világméretű recessziónak is megvan az esélye – mondta, szerinte tehát erősen kétséges továbbra is abban bízni, hogy a magyar gazdaság száguldani fog és lesz mit osztani.

És ez hihetetlen kellemetlen a Fidesz-hatalom számára, mert hatodik éve nincs növekedés. Az Orbánhoz hasonlóan régóta hatalmon lévő emberek sorra buknak meg, vagyis a bukás veszélye már közvetlen.

A Fidesz eddig nem a tőlünk keletebbre bevált eszközökkel, hanem alapvetően piaci eszközökkel szűkítette az ellenfelei lehetőségeit, például amikor felvásárolta az Origót – mondta az elemző, aki tehát a jelenlegi döntésnek megvolt a logikája, de

nem valami politikai logika, hanem a veszély hatalmas érzete.

Vagyis ha nincs repülőrajt, nincs növekedés, akkor jön az ázsiai modell, hogy közjogi eszközökkel is elkezdjük szankcionálni az ellenfeleinket, megpróbáljuk elérni, hogy ne jussanak erőforráshoz – fogalmaz az elemző.

Minden korábbi vélemény ellenére most először veszíthet a Fidesz – mondta Tölgyessy, majd Gulyás kérdésére, hogy decemberben az elemző még arról beszélt, hogy a hatalom megbillenése előtt vagyunk, és ezek szerint tehát ez a megbillenés már elindult, az interjúalany azt felelte:

A leghatározottabban. Valami olyasmi történt, ami nem szokás Magyarországon.

A magyar választók, családok, munkahelyi kollektíváknál alapelv, hogy tabu a politika, veszekedést kelt, csak nem sokkal a választások előtt indul el a diszkusszió. Most egy évvel előtte elindult ez a beszélgetés.

Tölgyessy szerint már nem csak Budapesten, hanem a Budapest környéki nagyvárosokban is elsöprő már az ellenzék fölénye, “minden tudásom szerint” – teszi hozzá. Az emberek szerinte arról beszélnek, hogy ezt már nem lehet tovább elviselni, Magyar Péter az egyetlen alternatíva, de a döntési helyzet az Orbán-rendszerről szól. És már a falvak világában is kezd kialakulni az a nagyon nehezen elmozdítható nézet a Fidesszel kapcsolatban, hogy “nem kelletek”.

A beszélgetést itt lehet végignézni: