[{"available":true,"c_guid":"06f39fbe-3410-45bc-b5df-251a80c5899b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt szakszervezetek, délután influenszerek tiltakoznak az „átláthatósági” jogszabálytervezet ellen.","shortLead":"Délelőtt szakszervezetek, délután influenszerek tiltakoznak az „átláthatósági” jogszabálytervezet ellen.","id":"20250518_tuntetes-civil-szakszervezet-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06f39fbe-3410-45bc-b5df-251a80c5899b.jpg","index":0,"item":"aac43c0c-684a-4d7c-882f-f16e82fcafc1","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_tuntetes-civil-szakszervezet-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 18. 09:09","title":"Több megmozdulást is tartanak vasárnap az üldözési törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c6f799-06f7-4f57-990f-8154e6e56ddc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább egy halottról és három sérültről adtak hírt az ukrán hatóságok.","shortLead":"Legalább egy halottról és három sérültről adtak hírt az ukrán hatóságok.","id":"20250518_Kijev-orosz-ukran-haboru-drontamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c6f799-06f7-4f57-990f-8154e6e56ddc.jpg","index":0,"item":"b98ca152-3685-4a76-93a7-3ca1a4eb9e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_Kijev-orosz-ukran-haboru-drontamadas-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 10:43","title":"Minden eddiginél nagyobb dróntámadást hajtott végre Oroszország Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838f5f90-a8ca-4e6d-9d9b-4054be168d7c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Universal Air járatainak leállítása a debreceni repteret is érinti.","shortLead":"A Universal Air járatainak leállítása a debreceni repteret is érinti.","id":"20250516_universal-air-malta-pecs-pogany-debrecen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/838f5f90-a8ca-4e6d-9d9b-4054be168d7c.jpg","index":0,"item":"cd45b21e-58a2-4e8d-8d0d-0ff6551ea6cf","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_universal-air-malta-pecs-pogany-debrecen","timestamp":"2025. május. 16. 19:32","title":"Megszűnik az összes menetrend szerinti járat a pécsi reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től a milleniumi nemzedéken át a Z-, illetve az alfa-generációig. Az eltérő korosztályoknak sok mindenről határozott – és erősen különböző – véleménye van, nem kivétel ez alól az elektromos autózás sem. De vajon mire vágynak a mostani ötvenes-hatvanasok, negyvenes-ötvenesek és a húszas-harmincasok?","shortLead":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től...","id":"20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a.jpg","index":0,"item":"42c5835c-ba04-4399-8d9c-94dd59c50746","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","timestamp":"2025. május. 17. 15:30","title":"Túlárazott dodzsem vagy az emberiség túlélésének záloga?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ac73e77a-1556-4183-aa33-cb42b6bd8325","c_author":"Galicza Dorina ","category":"gazdasag","description":"Megér egy hiteles felmérés egy házkutatást? Hann Endrét, Horn Gábort és Pulai Andrást kérdeztük arról, lehet-e hatása az új „átláthatósági” törvénytervezetnek a Medián, a Republikon, illetve a Publicus munkájára.","shortLead":"Megér egy hiteles felmérés egy házkutatást? Hann Endrét, Horn Gábort és Pulai Andrást kérdeztük arról, lehet-e hatása...","id":"20250517_atlathatosagi-uldozesi-torveny-kozvelemeny-kutatok-Hann-Endre-Horn-Gabor-Pulai-Andras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac73e77a-1556-4183-aa33-cb42b6bd8325.jpg","index":0,"item":"1027ffbb-9620-4a7e-b488-cc3b367e40f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_atlathatosagi-uldozesi-torveny-kozvelemeny-kutatok-Hann-Endre-Horn-Gabor-Pulai-Andras-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 08:57","title":"„Ahhoz képest, ami itt készül, elhanyagolható, ha a Mediánnak kicsit rosszabbul megy” – fenyegeti a Lex Putyin a közvélemény-kutatókat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d574b1f2-d0e3-446f-8e69-e647e6b81c22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester korábban arra célzott, hogy Vitézynek lehet közös képe a Nagymesterként elhíresült F. Zsolttal, amit Vitézy nem tagadott, majd azzal vágott vissza, hogy Karácsony meg azzal a Horváth Csabával és Tóth Csabával fotózkodott, akiknek nem közös képük, hanem közös bűnügyük van F. Zsolttal.","shortLead":"A főpolgármester korábban arra célzott, hogy Vitézynek lehet közös képe a Nagymesterként elhíresült F. Zsolttal, amit...","id":"20250516_karacsony-vitezy-bkv-f-zsolt-vita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d574b1f2-d0e3-446f-8e69-e647e6b81c22.jpg","index":0,"item":"3e85d22e-293b-4134-b55d-875ddd18e333","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_karacsony-vitezy-bkv-f-zsolt-vita","timestamp":"2025. május. 16. 20:35","title":"Karácsony és Vitézy azon vitáznak, hogy melyikük fotózkodott kínosabb alakokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7bdf87-d5be-4b23-9f58-ef5006410c39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb, szeles, záporos-zivataros idő. A hét elején a többórás napsütés mellett 20-25 Celsius-fok lesz a legmelegebb órákban, de pénteken ismét visszaesik a hőmérséklet és mindössze 13-21 fok várható délután.","shortLead":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb, szeles, záporos-zivataros idő. A hét elején...","id":"20250518_idojaras-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b7bdf87-d5be-4b23-9f58-ef5006410c39.jpg","index":0,"item":"cfcf1f8b-2665-42c7-a8bb-7e4e7a425ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_idojaras-jelentes","timestamp":"2025. május. 18. 16:03","title":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5902d1f9-9666-4962-a38d-51f6ecb2cc9a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fiatal férfi a kordonnak támaszkodott, de az nem tartotta meg, így 5-6 métert zuhant. A mentők fejsérüléssel szállították kórházba, a rendőrség büntetőeljárást indított.","shortLead":"A fiatal férfi a kordonnak támaszkodott, de az nem tartotta meg, így 5-6 métert zuhant. A mentők fejsérüléssel...","id":"20250517_pontoon-lanchid-budapest-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5902d1f9-9666-4962-a38d-51f6ecb2cc9a.jpg","index":0,"item":"60d84521-5013-40ae-b765-6dd7572389a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_pontoon-lanchid-budapest-baleset","timestamp":"2025. május. 17. 21:44","title":"Több métert zuhant egy férfi péntek éjjel a pesti rakpartról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]