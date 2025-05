Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készült erről egy előterjesztés, de a helyi Fidesz nem vette napirendre.","shortLead":"Készült erről egy előterjesztés, de a helyi Fidesz nem vette napirendre.","id":"20250521_Nem-hatarolodott-el-az-egri-onkormanyzati-bizottsag-Rak-Sandoretol-aki-rasszista-tomeggyilkosnak-nevezte-Dobrev-Klarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276.jpg","index":0,"item":"ec744d58-d3ec-40e8-9e51-9114708583a0","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Nem-hatarolodott-el-az-egri-onkormanyzati-bizottsag-Rak-Sandoretol-aki-rasszista-tomeggyilkosnak-nevezte-Dobrev-Klarat","timestamp":"2025. május. 21. 10:57","title":"Nem határolódott el az egri önkormányzati bizottság Rák Sándorétól, aki rasszista, tömeggyilkosozó posztot osztott meg Dobrev Kláráráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Kossuth téri tüntetők petícióval szeretnék cselekvésre bírni Brüsszelt a kormány új civil- és sajtóellenes törvénye miatt. Drágán add az életed – a Bruce Willis-film címével biztatja küzdésre Trump ellen az amerikai sajtót a The Washington Post volt főszerkesztője. Az EU-nak egységesen, nehézsúlyú tényezőként kell belépnie a világméretű játszmába, vagy a margóra szorul. Putyin téved, ha azt hiszi, hogy az idő neki dolgozik. Trump három illúzióra alapozza ukrajnai béketörekvéseit. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A Kossuth téri tüntetők petícióval szeretnék cselekvésre bírni Brüsszelt a kormány új civil- és sajtóellenes törvénye...","id":"20250520_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"544464cc-a6a5-4e94-941f-f3ddb8c29b35","keywords":null,"link":"/360/20250520_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 20. 11:12","title":"Tőkés László: Orbán elsiette, amikor a magyarellenes Simion mellett állt ki, de ennek nem lesznek messzemenő következményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a46371b-f4a8-4110-bd1a-aa4fe5b8202a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem akarnak asszisztálni az „áldemokratikus színjátékhoz”.","shortLead":"Nem akarnak asszisztálni az „áldemokratikus színjátékhoz”.","id":"20250520_Bojkott-DK-alkotmanybirok-megvalasztasa-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a46371b-f4a8-4110-bd1a-aa4fe5b8202a.jpg","index":0,"item":"5b673540-7565-424f-bb75-24150f8e8b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Bojkott-DK-alkotmanybirok-megvalasztasa-parlament","timestamp":"2025. május. 20. 08:12","title":"Bojkottálja a DK az alkotmánybírók megválasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eba0a46-a4e4-4fd7-9b62-7d5f27184ccd","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A Harcosok Klubja már a sokadik eszköz, amitől győzelmet remél a Fidesz. Némelyik megoldás elérte célját, más eszközök nem váltották be Orbán és stábja reményét, ezért ezek idővel a süllyesztőbe kerültek. Vajon más jövő előtt állnak a digitális szabadságharcosok, mint a polgári körök, a szellemi honvédő CÖF-ösök, a megafonos influenszerek vagy éppen a wokebusterek?","shortLead":"A Harcosok Klubja már a sokadik eszköz, amitől győzelmet remél a Fidesz. Némelyik megoldás elérte célját, más eszközök...","id":"20250520_Harcosok-Klubja-Orban-hatalom-polgari-korok-szellemi-honvedok-megafonosok-remeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3eba0a46-a4e4-4fd7-9b62-7d5f27184ccd.jpg","index":0,"item":"dd364177-e14b-4f87-af0c-90582fc7e96f","keywords":null,"link":"/360/20250520_Harcosok-Klubja-Orban-hatalom-polgari-korok-szellemi-honvedok-megafonosok-remeny","timestamp":"2025. május. 20. 06:30","title":"A Harcosok Klubjában látja most Orbán a hatalom őrzőit – látványos a körítés, de mintha láttunk volna már hasonló csodafegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1a53b3-a04f-4f2b-bc6e-185af231f0d0","c_author":"Lenthár Balázs","category":"itthon","description":"A nagyobb kormánypárt parlamenti képviselőcsoportja szerint tisztánlátáshoz és nem a kormánytól független szervezetek ellehetetlenüléséhez vezet majd a törvény elfogadása.","shortLead":"A nagyobb kormánypárt parlamenti képviselőcsoportja szerint tisztánlátáshoz és nem a kormánytól független szervezetek...","id":"20250520_fidesz-frakcio-ugynokmedia-szuverenitas-atlathatosagi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f1a53b3-a04f-4f2b-bc6e-185af231f0d0.jpg","index":0,"item":"2a821723-d6ad-4895-aeee-462c77084bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_fidesz-frakcio-ugynokmedia-szuverenitas-atlathatosagi","timestamp":"2025. május. 20. 14:17","title":"A Fidesz-frakció ügynökmédiázással igyekszik elütni az átláthatósági törvény kritikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tim Sweeney, az Epic Games vezérigazgatója bejelentette, újra elérhető a Fortnite az App Store-ban az amerikai piacon, immáron a 27 százalékos sarc nélkül.","shortLead":"Tim Sweeney, az Epic Games vezérigazgatója bejelentette, újra elérhető a Fortnite az App Store-ban az amerikai piacon...","id":"20250521_epic-games-fortnite-app-store-apple-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37.jpg","index":0,"item":"3eedcd6c-6a41-4712-b1a8-e8633a481c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_epic-games-fortnite-app-store-apple-iphone","timestamp":"2025. május. 21. 11:33","title":"Visszatért a Fortnite az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A problémák, megélhetés, infláció és közszolgáltatások mellett a belpolitikai kérdéseké volt a főszerep. Magyar Péterre és a politikát elhagyó Gurcsányra is név szerint kérdeznek.","shortLead":"A problémák, megélhetés, infláció és közszolgáltatások mellett a belpolitikai kérdéseké volt a főszerep. Magyar Péterre...","id":"20250521_Ezekre-a-kerdesekre-kivancsi-a-Fidesznek-mero-kozvelemeny-kutato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4.jpg","index":0,"item":"d4d93d72-f2b8-436c-a02b-325f95528e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Ezekre-a-kerdesekre-kivancsi-a-Fidesznek-mero-kozvelemeny-kutato","timestamp":"2025. május. 21. 11:54","title":"Magyar Péter és az infláció – többek közt ezekre a kérdésekre kíváncsi a Fidesznek fontos témákban mérő közvélemény-kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"“Ne úgy ölelj, hogy ne kapjak levegőt közben”","shortLead":"“Ne úgy ölelj, hogy ne kapjak levegőt közben”","id":"20250521_Brody-Janos-uzent-az-Orban-Viktor-fele-Harcosok-Klubjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a.jpg","index":0,"item":"b95e5441-4605-4702-be80-5260eca8ac23","keywords":null,"link":"/elet/20250521_Brody-Janos-uzent-az-Orban-Viktor-fele-Harcosok-Klubjanak","timestamp":"2025. május. 21. 11:04","title":"Bródy János üzent az Orbán-féle Harcosok Klubjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]