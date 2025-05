Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fc1def63-d87f-4992-b88a-f3de8c89cf95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A munkavállalók társadalombiztosítási jogviszonyát ezt követően digitálisan lehet majd nyomon követni.","shortLead":"A munkavállalók társadalombiztosítási jogviszonyát ezt követően digitálisan lehet majd nyomon követni.","id":"20250520_tarsadalombiztositas-tb-kiskonyv-parlament-torveny-burokraciacsokkentes-semjen-zsolt-digitalizacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc1def63-d87f-4992-b88a-f3de8c89cf95.jpg","index":0,"item":"8ec4d688-de69-4002-93fa-1c41f451f962","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_tarsadalombiztositas-tb-kiskonyv-parlament-torveny-burokraciacsokkentes-semjen-zsolt-digitalizacio","timestamp":"2025. május. 20. 11:05","title":"Elfogadta a parlament a tb-kiskönyv megszüntetésére vonatkozó javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az eladásokon belül két számjegyű növekedésük van a négy évszakos gumiknak.","shortLead":"Az eladásokon belül két számjegyű növekedésük van a négy évszakos gumiknak.","id":"20250520_egyre-inkabb-negyevszakost-vesznek-az-autosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7756f2f6-cd41-4674-abcd-9751cf3ac906.jpg","index":0,"item":"ccedd722-3f70-446f-a836-b3cac6b66fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_egyre-inkabb-negyevszakost-vesznek-az-autosok","timestamp":"2025. május. 20. 08:33","title":"Eldőlni látszik a téli-nyári gumicsere kérdése, egyre inkább négy évszakost vesznek az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26cd761-2689-473c-abb1-8e6a3bf90baf","c_author":"Whitelab ","category":"brandcontent","description":"Nagyon komoly betegségeket okozhat, ha nem veszünk tudomást a krónikus stressz tüneteiről. Hogyan lehet felismerni hogyan lehet mérni és kivizsgálni a stressz-szintünket? Mi történik azután, ha megkapjuk az eredményeket? Összegyűjtöttük ezeket a válaszokat ezekre a kérdésekre a Whitelab labordiagnosztikai igazgatójával, Máthé Andreával. ","shortLead":"Nagyon komoly betegségeket okozhat, ha nem veszünk tudomást a krónikus stressz tüneteiről. Hogyan lehet felismerni...","id":"20250521_Whitelab-kronikus-stressz-szures-laborvizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d26cd761-2689-473c-abb1-8e6a3bf90baf.jpg","index":0,"item":"7fc0d10e-13a2-4a3a-bfb7-b0fed1e15055","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250521_Whitelab-kronikus-stressz-szures-laborvizsgalat","timestamp":"2025. május. 21. 11:30","title":"Krónikus stressz: bármilyen munkakörben, bármelyik életkorban lecsaphat ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b0aa4e-0f86-44e3-a8a6-d5c11c00c950","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bízik abban, hogy egyhangúlag támogatják majd.","shortLead":"Bízik abban, hogy egyhangúlag támogatják majd.","id":"20250520_vitezy-david-fovarosi-kozgyules-sajto-es-velemenyszabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13b0aa4e-0f86-44e3-a8a6-d5c11c00c950.jpg","index":0,"item":"37d1caaf-d801-4bb2-b642-70458135bbbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_vitezy-david-fovarosi-kozgyules-sajto-es-velemenyszabadsag","timestamp":"2025. május. 20. 21:40","title":"Vitézy Dávid azt javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy álljon ki a sajtó- és véleményszabadság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1409f06c-7b6a-494a-82e8-56164af419d4","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A Harcosok klubja szerzője az ellenzéknek és az óvatos kimaradóknak is adott tanácsot a válaszában.","shortLead":"A Harcosok klubja szerzője az ellenzéknek és az óvatos kimaradóknak is adott tanácsot a válaszában.","id":"20250520_Chuck-Palahniuk-a-HVG-nek-a-Harcosok-klubja-iroja-reagalt-az-Orban-Viktor-fele-Harcosok-klubjara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1409f06c-7b6a-494a-82e8-56164af419d4.jpg","index":0,"item":"b4ee5ef9-ccac-4f55-82e6-fe6e8732c5df","keywords":null,"link":"/360/20250520_Chuck-Palahniuk-a-HVG-nek-a-Harcosok-klubja-iroja-reagalt-az-Orban-Viktor-fele-Harcosok-klubjara","timestamp":"2025. május. 20. 11:40","title":"A Harcosok klubja írója, Chuck Palahniuk reagált a HVG-nek az Orbán Viktor-féle Harcosok klubjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecbb66f-ae7d-41f2-b5ac-f98ced14854d","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A három korábbi A csoportos szereplés alkalmával mindig kiesett a magyar csapat. Most sikerült megkapaszkodni az elitben.","shortLead":"A három korábbi A csoportos szereplés alkalmával mindig kiesett a magyar csapat. Most sikerült megkapaszkodni...","id":"20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-a-csoport-elit-bennmaradas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ecbb66f-ae7d-41f2-b5ac-f98ced14854d.jpg","index":0,"item":"1f723786-c354-46b8-996f-7cb992d9d2f8","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-a-csoport-elit-bennmaradas","timestamp":"2025. május. 20. 15:34","title":"Bennmaradt az A csoportban, történelmet írt a férfihoki-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab18d3cc-2eac-45d7-8556-067bf812a04e","c_author":"Bordás Gábor","category":"elet","description":"Mióta Orbán Viktor megalapította a Harcosok Klubját, sokan felidézik az eredeti művet, amelynek földalatti mozgalmáról a miniszterelnök elnevezte saját digitális szabadságharcosait. Chuck Palahniuk regényének vagy David Fincher filmjének ismeretében vannak, akik szerint nem igazán szerencsés, míg mások szerint kifejezetten találó Orbán Viktor névválasztása. Anélkül, hogy állást foglalnánk ebben, párhuzamba állítottuk a két Harcosok Klubját, illetve vezetőiket.","shortLead":"Mióta Orbán Viktor megalapította a Harcosok Klubját, sokan felidézik az eredeti művet, amelynek földalatti mozgalmáról...","id":"20250520_harcosok-klubja-orban-ikertonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab18d3cc-2eac-45d7-8556-067bf812a04e.jpg","index":0,"item":"ecebdbf7-f9db-431a-a53f-1169071ebc71","keywords":null,"link":"/elet/20250520_harcosok-klubja-orban-ikertonyok","timestamp":"2025. május. 20. 14:09","title":"Harcosok Klubja (1996) vs. Harcosok Klubja (2025) – különbségek és hasonlóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668e95bf-7d10-4366-b77f-9862f20f9f07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svájci és a kazah válogatott meccsének eredményén múlik, hogy az elitben folytathatja-e Majoross Gergely együttese.","shortLead":"A svájci és a kazah válogatott meccsének eredményén múlik, hogy az elitben folytathatja-e Majoross Gergely együttese.","id":"20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-norvegia-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/668e95bf-7d10-4366-b77f-9862f20f9f07.jpg","index":0,"item":"28467659-2f1c-4cfa-8d28-91a425d7891a","keywords":null,"link":"/sport/20250520_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-vilagbajnoksag-norvegia-vereseg","timestamp":"2025. május. 19. 23:12","title":"Hoki-vb: a Norvégia elleni vereség ellenére is él még a remény a bennmaradásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]