[{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az épületet huszonöt embernek kellett elhagynia.","shortLead":"Az épületet huszonöt embernek kellett elhagynia.","id":"20250521_tuz-tarsashaz-VIII-kerulet-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"b05a5929-0281-4ce1-b192-776ae33f733a","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_tuz-tarsashaz-VIII-kerulet-Budapest","timestamp":"2025. május. 21. 05:10","title":"Kisebb tűz miatt kiürítettek egy társasházat a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1678599b-1094-40aa-afb1-d87a3512aec2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Korábban a Hamászt is felszólította a túszok elengedésére.","shortLead":"Korábban a Hamászt is felszólította a túszok elengedésére.","id":"20250521_xiv-leo-papa-izrael-gaza-humanitarius-segely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1678599b-1094-40aa-afb1-d87a3512aec2.jpg","index":0,"item":"fa898742-e302-40d8-b5c3-a74b5210d63d","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_xiv-leo-papa-izrael-gaza-humanitarius-segely","timestamp":"2025. május. 21. 15:05","title":"XIV. Leó felszólította Izraelt, hogy engedje be a humanitárius segélyeket Gázába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ec5060-2f5c-499c-b84f-59469bb80bee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt igazságügyi miniszter inkább asztalosnak tanul, és már újságot sem olvas. ","shortLead":"A volt igazságügyi miniszter inkább asztalosnak tanul, és már újságot sem olvas. ","id":"20250522_Varga-Judit-nem-koveti-a-kozeleti-esemenyeket-ezert-az-ellehetetlenitesi-torvenyrol-sem-mond-velemenyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36ec5060-2f5c-499c-b84f-59469bb80bee.jpg","index":0,"item":"a9e21657-8336-44bc-b530-a228c02d5d65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_Varga-Judit-nem-koveti-a-kozeleti-esemenyeket-ezert-az-ellehetetlenitesi-torvenyrol-sem-mond-velemenyt","timestamp":"2025. május. 22. 12:29","title":"Varga Judit nem követi a közéleti eseményeket, ezért az ellehetetlenítési törvényről sem mond véleményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998","c_author":"HVG","category":"360","description":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is megfordult.","shortLead":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is...","id":"20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998.jpg","index":0,"item":"c49d73dc-6612-47eb-aa8e-d6db7b4a8bf2","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","timestamp":"2025. május. 22. 06:15","title":"Újjáéledhet a műemlék, amelyről Tiborcz és Kovács Gergely egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52bc790-e570-4b1b-945b-100ee82bd3b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A névadásban az utónévbizottság helyett az állatkert Facebook-követői segítettek. ","shortLead":"A névadásban az utónévbizottság helyett az állatkert Facebook-követői segítettek. ","id":"20250522_Nevet-kaptak-a-jegesmedvebocsok-a-Nyiregyhazi-Allatparkban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f52bc790-e570-4b1b-945b-100ee82bd3b5.jpg","index":0,"item":"f8b59750-a42c-4678-9dbf-2cf1ec367596","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Nevet-kaptak-a-jegesmedvebocsok-a-Nyiregyhazi-Allatparkban","timestamp":"2025. május. 22. 14:28","title":"Filmszereplőkről kapott nevet a Nyíregyházi Állatpark két jegesmedvebocsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805","c_author":"Munk Veronika","category":"360","description":"A szabad sajtót törvényen kívül helyező abszurd jogszabályt nem lehet betartani, mert nem ír elő semmit, csak azt, hogy Lánczi Tamás és szuverenitásvédelminek nevezett csapata a kormánypárttal karöltve bármit megtehessen. ","shortLead":"A szabad sajtót törvényen kívül helyező abszurd jogszabályt nem lehet betartani, mert nem ír elő semmit, csak azt...","id":"20250522_Munk-Vera-atlathatosagi-torveny-publicisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a95623a-096e-46dd-b83e-9a63b7e17805.jpg","index":0,"item":"8ca82cb4-0042-4c9d-85bf-4e4b13669ef6","keywords":null,"link":"/360/20250522_Munk-Vera-atlathatosagi-torveny-publicisztika","timestamp":"2025. május. 22. 09:30","title":"Munk Veronika: Ez nem is törvény, csak kilövési engedély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d6f677e-b777-441e-be3d-26f132b09e7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ruszin-Szendi Romulusz ünnepi bejegyzésében kritizálta a kormány katonapolitikáját és a honvédelmi minisztert. Szalay-Bobrovniczky Kristóf pedig azzal vádolta a volt vezérkarfőnököt, hogy ünneprontó bejegyzésében olyasmit támad, aminek megvalósításában aktívan részt vett.","shortLead":"Ruszin-Szendi Romulusz ünnepi bejegyzésében kritizálta a kormány katonapolitikáját és a honvédelmi minisztert...","id":"20250521_Csorte-a-Honvedelem-Napjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d6f677e-b777-441e-be3d-26f132b09e7e.jpg","index":0,"item":"6693edb6-e9c9-4510-bf8c-eacf465c9d1f","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Csorte-a-Honvedelem-Napjan","timestamp":"2025. május. 21. 17:35","title":"A „kaszinókat üzemeltető üzletember” és a „bosszúvágyó karrierista” – egymásnak üzengetett Ruszin-Szendi és Szalay-Bobrovniczky","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beacad31-b425-4a41-adf0-aa74c62ed2c5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Newsweek két neves vendégszerzője a romániai elnökválasztás eredményét globális összefüggésbe helyezi.","shortLead":"A Newsweek két neves vendégszerzője a romániai elnökválasztás eredményét globális összefüggésbe helyezi.","id":"20250521_Romania-elnokvalasztas-szelsojobboldal-Mihai-Razvan-Ungureanu-Dan-Perry-Newsweek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beacad31-b425-4a41-adf0-aa74c62ed2c5.jpg","index":0,"item":"477a6c29-f1e6-4f86-bb82-1aa82cc1a160","keywords":null,"link":"/360/20250521_Romania-elnokvalasztas-szelsojobboldal-Mihai-Razvan-Ungureanu-Dan-Perry-Newsweek","timestamp":"2025. május. 21. 15:41","title":"„Románia megúszta a golyót, de a Nyugat továbbra is veszélyben van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]