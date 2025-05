Krekó Péter: A nyílt fenyegetés már mindennapos – Fülke

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c7455141-1c22-4183-8bc6-1eb3fc409677","c_author":"Fetter Dóra","category":"itthon","description":"Celebek és politikusok kedvelt „játéka” a hazugságvizsgálat, amely eredetileg nem szórakoztatásra készült, sőt a Nemzeti Védelmi Szolgálat most már évente közel ezer büntetőeljárásban alkalmazza a poligráfot, és a tesztek eredményét a bíróságon is figyelembe veszik mint bizonyíték.","shortLead":"Celebek és politikusok kedvelt „játéka” a hazugságvizsgálat, amely eredetileg nem szórakoztatásra készült, sőt...","id":"20250526_NVSZ-hazugsagvizsgalo-poligraf-nemzeti-vedelmi-szolgalat-bunugyek-konferencia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7455141-1c22-4183-8bc6-1eb3fc409677.jpg","index":0,"item":"fc5b9658-fea1-45c2-a203-534ea33fdfc7","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_NVSZ-hazugsagvizsgalo-poligraf-nemzeti-vedelmi-szolgalat-bunugyek-konferencia-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 18:56","title":"A teszt, amin a színészek és a bűnözők is elhasalnak – át lehet-e verni a hazugságvizsgálót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2e7658-1d99-4194-b6d8-7105ef659c06","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"A kimerülő erőforrásoktól jutott el a megújulókig, a halgazdaságoktól a teljes bioszféráig Sir Partha Dasgupta cambridge-i közgazdász, akinek 2021-es jelentését mérföldkőnek tekintik a közgazdaságtan és a természet kapcsolatának újragondolásában: közgazdásznyelven magyarázta el az ökológiai válságot. A professzor azt mondja, a kormányok nyitottak a természet védelmére, de nem tudnak mit kezdeni vele, mert nem ismerik a természeti tőke gazdaságtanát. Budapesten beszélgettünk vele.","shortLead":"A kimerülő erőforrásoktól jutott el a megújulókig, a halgazdaságoktól a teljes bioszféráig Sir Partha Dasgupta...","id":"20250525_Partha-Dasgupta-interju-Mondhatjak-hogy-fontos-a-termeszet-de-nem-tudjak-beepiteni-a-kozgazdasagtanba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a2e7658-1d99-4194-b6d8-7105ef659c06.jpg","index":0,"item":"1fe065b6-0338-4860-b752-bf9a4b703e0a","keywords":null,"link":"/360/20250525_Partha-Dasgupta-interju-Mondhatjak-hogy-fontos-a-termeszet-de-nem-tudjak-beepiteni-a-kozgazdasagtanba","timestamp":"2025. május. 25. 13:04","title":"Mondhatják, hogy fontos a természet, de nem tudják beépíteni a közgazdaságtanba – interjú Partha Dasguptával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64fc3c2-7c96-45c8-9de5-d5b70cfce09b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint mindig is jól kijöttek orosz kollegájával, viszont az, hogy „rakétákat küld városokba és embereket öl” egyáltalán nem tetszik neki.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint mindig is jól kijöttek orosz kollegájával, viszont az, hogy „rakétákat küld városokba és...","id":"20250526_Trump-nem-erti-mi-a-fene-tortent-Putyinnal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a64fc3c2-7c96-45c8-9de5-d5b70cfce09b.jpg","index":0,"item":"173cba7a-39bc-487f-b084-23ca7461aebf","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_Trump-nem-erti-mi-a-fene-tortent-Putyinnal","timestamp":"2025. május. 26. 05:45","title":"Trump nem érti, mi a fene történt Putyinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f131de9-4449-41bd-a0aa-8b3a38f73eac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lemondott a tárgyaláshoz való jogáról a harmadrendű vádlott, két év börtönt kapott, de négy évre felfüggesztve.","shortLead":"Lemondott a tárgyaláshoz való jogáról a harmadrendű vádlott, két év börtönt kapott, de négy évre felfüggesztve.","id":"20250526_chilis-aranyervizsgalat-tiszaloki-borton-vadlott-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f131de9-4449-41bd-a0aa-8b3a38f73eac.jpg","index":0,"item":"cec8d28e-90b1-4dfc-bfa8-f7f29ed95e55","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_chilis-aranyervizsgalat-tiszaloki-borton-vadlott-itelet","timestamp":"2025. május. 26. 16:57","title":"Csilipaprikás aranyérvizsgálat a tiszalöki börtönben: az egyik vádlott két évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397900a6-ccfd-4577-a638-f9d9333fcd4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az első (fél)évet a tevékenység megalapozásával kezdték, főként eszközöket szereztek be.","shortLead":"Az első (fél)évet a tevékenység megalapozásával kezdték, főként eszközöket szereztek be.","id":"20250526_Veszteseggel-kezdte-a-mukodeset-Varga-Judit-es-Windisch-Laszlo-kozos-asztalos-cege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/397900a6-ccfd-4577-a638-f9d9333fcd4c.jpg","index":0,"item":"a58f301d-1f3f-4e1d-beec-377914e1d43b","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_Veszteseggel-kezdte-a-mukodeset-Varga-Judit-es-Windisch-Laszlo-kozos-asztalos-cege","timestamp":"2025. május. 26. 12:04","title":"Egy forint bevétel nélkül zárta első évét Varga Judit és Windisch László közös asztalos cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ad04fb-51fe-4c9b-b274-880700fc3d7e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók a rizs hidegtűrő képességét vizsgálva arra jutottak, hogy nemcsak a DNS változása hozhat be új tulajdonságokat az utódoknál.","shortLead":"Kínai kutatók a rizs hidegtűrő képességét vizsgálva arra jutottak, hogy nemcsak a DNS változása hozhat be új...","id":"20250526_rizs-genetika-evolucio-dns-oroklodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6ad04fb-51fe-4c9b-b274-880700fc3d7e.jpg","index":0,"item":"b577893c-47db-4fbb-b88b-8c2df80f2943","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_rizs-genetika-evolucio-dns-oroklodes","timestamp":"2025. május. 26. 13:03","title":"Megkérdőjelezi az evolúció legfontosabb állítását egy új tudományos eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"313dc913-efca-4e55-ba7e-80c0aabbdc04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók egy érzékelővel ellátott speciális fogselymet készítettek, ami képes kimutatni a nyálból az ember kortizol szintjét – ami a stressz mértékére utal. Ha átalakítják, a rák kimutatására is alkalmas lehet.","shortLead":"Amerikai kutatók egy érzékelővel ellátott speciális fogselymet készítettek, ami képes kimutatni a nyálból az ember...","id":"20250526_fogselyem-stressz-nyal-kortizol-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/313dc913-efca-4e55-ba7e-80c0aabbdc04.jpg","index":0,"item":"a2d58f33-9e0f-4e78-9292-be6c16c87f8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_fogselyem-stressz-nyal-kortizol-egeszseg","timestamp":"2025. május. 26. 20:03","title":"Életeket menthet ez az új fogselyem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42145a9-38be-4fb8-9df8-7e05153bc08a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A britpop-legenda fellépése már kétszer is meghiúsult a Covid miatt, Damon Albarn július 6-án azonban most már tényleg fellép a Müpában egy különleges formációjával, az Africa Expresszel.","shortLead":"A britpop-legenda fellépése már kétszer is meghiúsult a Covid miatt, Damon Albarn július 6-án azonban most már tényleg...","id":"20250526_Damon-Albarn-vegre-tenyleg-eljon-Budapestre-africa-express-koncert-morcheeba-youssou-n-dour-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b42145a9-38be-4fb8-9df8-7e05153bc08a.jpg","index":0,"item":"18a44ace-07aa-458f-901c-1f328406774d","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Damon-Albarn-vegre-tenyleg-eljon-Budapestre-africa-express-koncert-morcheeba-youssou-n-dour-","timestamp":"2025. május. 26. 13:00","title":"Damon Albarn végre tényleg újra eljön Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]