[{"available":true,"c_guid":"0c532d94-8df1-4a68-87e2-9e8e3f951811","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A panorámavetítésekkel, retrospektív válogatásokkal és workshopokkal is gazdagított programok mind ingyenesen látogathatók május 27-től június 1-ig.","shortLead":"A panorámavetítésekkel, retrospektív válogatásokkal és workshopokkal is gazdagított programok mind ingyenesen...","id":"20250524_hvg-Kecskemeti-Animacios-Filmfesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c532d94-8df1-4a68-87e2-9e8e3f951811.jpg","index":0,"item":"6b95efaf-0340-4553-bb32-820ac619ed9e","keywords":null,"link":"/360/20250524_hvg-Kecskemeti-Animacios-Filmfesztival","timestamp":"2025. május. 24. 15:45","title":"Nagy nemzetközi seregszemléken debütált és díjazott filmek egész sorát lehet látni Kecskeméti Animációs Filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b125d0a-bd7a-4bf7-9e12-04d11c493400","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Évtizedekig tartó vándorútján India északi csücskében, a Kis-Tibetként is emlegetett Ladakban írta egyik főművét, a tibeti-angol szótárt Kőrösi Csoma Sándor. Zangla akkori királya adott neki szállást palotája egyik kis szobájában, amely romjaiból a Csoma Szobája Alapítvány kezdeményezése nyomán épült újjá. A projekt egyik résztvevője Fehér Anna, aki mesébe illő módon találkozott Zangla hercegével, Stanzin Namgaillal. Tavaly összeházasodtak, így lett hercegné. A kis zanglai királyság India függetlenné válása óta hivatalosan már nem létezik, de a helyiek tisztelik a történelmi családot, így annak továbbra is vannak “uralkodói teendői”. Szeretettel Indiából sorozatunk szerzője Dardzsilingban, a Kőrösi Csoma Sándor sírjánál tartott megemlékezésen találkozott Fehér Annával.","shortLead":"Évtizedekig tartó vándorútján India északi csücskében, a Kis-Tibetként is emlegetett Ladakban írta egyik főművét...","id":"20250524_Korosi-Csoma-Sandor-Tibet-Feher-Anna-Stanzin-Namgail-Zanszkar-Zangla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b125d0a-bd7a-4bf7-9e12-04d11c493400.jpg","index":0,"item":"4b58df5f-3883-4f3d-b9ad-4db3badde44f","keywords":null,"link":"/360/20250524_Korosi-Csoma-Sandor-Tibet-Feher-Anna-Stanzin-Namgail-Zanszkar-Zangla","timestamp":"2025. május. 24. 19:52","title":"Ha nincs a megszállott tudós, Kőrösi Csoma Sándor, nem lenne magyar hercegné Kis-Tibetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint egyértelmű, hogy a cég csak a személyes vagyon elfedésére szolgál.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint egyértelmű, hogy a cég csak a személyes vagyon elfedésére szolgál.","id":"20250526_Hadhazy-Akos-Matolcsy-Adam-Magyar-Strategiai-Zrt-feleseg-lakasvasarlas-belvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"e44bb520-205d-4ad1-a8de-eb69c4150264","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Hadhazy-Akos-Matolcsy-Adam-Magyar-Strategiai-Zrt-feleseg-lakasvasarlas-belvaros","timestamp":"2025. május. 26. 08:51","title":"Hadházy: 300 millióért vehetett lakást Matolcsy Ádám cége és a felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed200a7-4fb5-4e21-9e51-4e32c6b24505","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jobb odafigyelni a mosógépek használatakor, ugyanis lehet, hogy valójában a magasabb hőfokon dolgozó mosási program sem fertőtlenít.","shortLead":"Jobb odafigyelni a mosógépek használatakor, ugyanis lehet, hogy valójában a magasabb hőfokon dolgozó mosási program sem...","id":"20250526_mosogep-hasznalata-vizsgalat-bakteriumok-ruhak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed200a7-4fb5-4e21-9e51-4e32c6b24505.jpg","index":0,"item":"79bc4601-fa10-4cb7-bd29-e276d60c8dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_mosogep-hasznalata-vizsgalat-bakteriumok-ruhak","timestamp":"2025. május. 26. 08:03","title":"Jó eséllyel ön is rosszul használja a mosógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dda59e0-de29-4ade-80f7-2ed2a84ca821","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Mintha megállt volna az idő a DK-s szavazóknál. A párt 9 százalékon állt áprilisban a Publicus mérése szerint, és a közvetlenül Gyurcsány Ferenc lemondása, Dobrev Klára előrelépése utáni kutatásban is ugyanígy 9 százalék jött ki. Elemzünk-magyarázunk.","shortLead":"Mintha megállt volna az idő a DK-s szavazóknál. A párt 9 százalékon állt áprilisban a Publicus mérése szerint, és...","id":"20250526_A-DK-sok-eszre-se-vettek-hogy-lemondott-Gyurcsany-vagy-nekik-mindegy-ki-a-fonok-a-meglepo-adatot-elemeztuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dda59e0-de29-4ade-80f7-2ed2a84ca821.jpg","index":0,"item":"f02bc8ed-17e2-453b-955d-54847b7c896d","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_A-DK-sok-eszre-se-vettek-hogy-lemondott-Gyurcsany-vagy-nekik-mindegy-ki-a-fonok-a-meglepo-adatot-elemeztuk","timestamp":"2025. május. 26. 12:28","title":"A DK-sok észre se vették, hogy lemondott Gyurcsány, vagy nekik mindegy ki a főnök? – meglepő adatot elemeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad60c6b-45f5-4751-a79f-97550beae5ae","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Érdemes újraértékelni, újraértelmezni Feydeau úrhatnám polgári világát, derül ki az Orlai Produkció előadásából.","shortLead":"Érdemes újraértékelni, újraértelmezni Feydeau úrhatnám polgári világát, derül ki az Orlai Produkció előadásából.","id":"20250525_hvg-Georges-Feydeau-Macskazene-Belvarosi-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad60c6b-45f5-4751-a79f-97550beae5ae.jpg","index":0,"item":"6e448e57-48a8-4d52-8913-766123d3301b","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-Georges-Feydeau-Macskazene-Belvarosi-Szinhaz","timestamp":"2025. május. 25. 15:45","title":"Meglepetés az őrületig fokozódó abszurd fináléban – Georges Feydeau Macskazenéje a Belvárosi Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 25. 15:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f77262-f5c2-4b5b-af20-78f1d9cfb446","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök éppen akkor puhítja fel álláspontját Moszkvával szemben, amikor lényegesen csökken az orosz fölény a fronton. Ez a véleménye több mint egy tucatnyi nyugati illetékesnek és szakembernek, akiket a Washington Post kérdezett meg.","shortLead":"Az amerikai elnök éppen akkor puhítja fel álláspontját Moszkvával szemben, amikor lényegesen csökken az orosz fölény...","id":"20250525_Egyontetu-szakertoi-velemeny-Hamarosan-vegkepp-kifullad-az-orosz-offenziva-Ukrajnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60f77262-f5c2-4b5b-af20-78f1d9cfb446.jpg","index":0,"item":"afdaa7b8-0b23-46b0-8bda-10a41f9bea46","keywords":null,"link":"/360/20250525_Egyontetu-szakertoi-velemeny-Hamarosan-vegkepp-kifullad-az-orosz-offenziva-Ukrajnaban","timestamp":"2025. május. 25. 09:16","title":"Hamarosan végképp kifulladhat az orosz offenzíva Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]