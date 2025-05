Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"56f8099d-8eff-4096-8f56-0ebabcc1241d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Calin Georgescu hatósági felügyelet alatt áll, hat bűncselekménnyel vádolják.","shortLead":"Calin Georgescu hatósági felügyelet alatt áll, hat bűncselekménnyel vádolják.","id":"20250527_calin-georgescu-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f8099d-8eff-4096-8f56-0ebabcc1241d.jpg","index":0,"item":"2e82e89b-0fe7-4f91-bf9d-b1c616299491","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_calin-georgescu-visszavonulas","timestamp":"2025. május. 27. 10:03","title":"Visszavonul a közélettől az orosz befolyással vádolt volt román elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi mindennek kellett történnie, hogy az áru odajusson. A háttérben az intralogisztika dolgozik: az anyagmozgatás, a raktározás és gyártás közötti összehangolt logisztikai folyamatrendszer. Ez a szektor a gazdaság létfontosságú, de kevéssé ismert motorja, ami komoly hatással van a környezetünkre is. A terület egyik legfontosabb hazai szereplőjének, a Jungheinrichnek célja, hogy 2030-ra saját működése szén-dioxid-semleges legyen, 2050-re pedig teljes értéklánca elérje a nettó zéró kibocsátást.","shortLead":"Amikor egy webáruházból rendelt termék megérkezik, vagy egy bolt polcáról leveszünk valamit, ritkán gondolunk bele, mi...","id":"20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b1f911f-98ee-4bbb-9a6d-6636aa1e2a0a.jpg","index":0,"item":"f05a7a85-111c-4dc8-8ed1-d4f1adb7d018","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250522_jungheinrich-fenntarthatosag-az-intralogisztikaban-vezeto-nelkuli-targoncak-mobil-robotok-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 27. 07:30","title":"Fenntarthatóság az intralogisztikában: a vezető nélküli targoncák, mobil robotok elterjedése a hazai piacon lassan halad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Semmiségnek tűnik, de óriási politikai baklövést jelez az, ahogyan online is kitölthetővé tették a Voks 2025 nevű kormányzati szavazást. Pedig tizenöt év nemzeti konzultációinak sorában ez lett volna az első, amibe nem építik be eleve a csalás lehetőségét. Ennek csak önös politikai oka lehetett, de egy másik önös politikai érdek még erősebbnek bizonyult.","shortLead":"Semmiségnek tűnik, de óriási politikai baklövést jelez az, ahogyan online is kitölthetővé tették a Voks 2025 nevű...","id":"20250527_nemzeti-konzultaciokbol-csalas-voks-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca.jpg","index":0,"item":"4c9622cd-dc94-4280-a2ee-ddee3831c898","keywords":null,"link":"/360/20250527_nemzeti-konzultaciokbol-csalas-voks-2025","timestamp":"2025. május. 27. 06:30","title":"Orbánék 15 év után ki akarták iktatni a csalásfaktort a nemzeti konzultációkból, de aztán rájöttek, hogy jobb, ha marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de61e728-7972-4571-9ca0-3bb33258d274","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Feltűnt a színen egy régi Volvo 240 DL, mely élete szinte teljes egészét garázsban álldogálva töltötte.","shortLead":"Feltűnt a színen egy régi Volvo 240 DL, mely élete szinte teljes egészét garázsban álldogálva töltötte.","id":"20250528_ez-a-42-evesen-vadonatuj-volvo-240-dl-kimeriti-az-idokapszula-fogalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de61e728-7972-4571-9ca0-3bb33258d274.jpg","index":0,"item":"3089bb57-da3e-4260-a96c-11648eddee47","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_ez-a-42-evesen-vadonatuj-volvo-240-dl-kimeriti-az-idokapszula-fogalmat","timestamp":"2025. május. 28. 07:21","title":"Ez a 42 évesen vadonatúj Volvo kimeríti az időkapszula fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai piactér/kereskedő számos gyakorlata nem felel meg az uniós jognak, gyakran megtéveszti a vásárlókat.","shortLead":"A kínai piactér/kereskedő számos gyakorlata nem felel meg az uniós jognak, gyakran megtéveszti a vásárlókat.","id":"20250527_Az-EU-sulyos-problemakat-talalt-a-Sheinnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b379691b-a1ba-4365-90a8-912ae9e5a1c7.jpg","index":0,"item":"65e28561-cf24-498f-b9bb-013f161220e4","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Az-EU-sulyos-problemakat-talalt-a-Sheinnel","timestamp":"2025. május. 27. 13:35","title":"Az EU súlyos problémákat talált a Sheinnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai hatóságok nem hagyták jóvá a londoni tőzsdei bevezetést.","shortLead":"A kínai hatóságok nem hagyták jóvá a londoni tőzsdei bevezetést.","id":"20250528_New-Yorkban-es-Londonban-befurdott-most-a-hongkongi-tozsden-probalkozna-a-Shein","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6.jpg","index":0,"item":"be7da1e1-4913-4f68-825b-8c0e8bb80a7d","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_New-Yorkban-es-Londonban-befurdott-most-a-hongkongi-tozsden-probalkozna-a-Shein","timestamp":"2025. május. 28. 11:31","title":"New Yorkban és Londonban befürdött, most a hongkongi tőzsdén próbálkozna a Shein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt üzenik, hogy NÉLKÜLED.","shortLead":"Azt üzenik, hogy NÉLKÜLED.","id":"20250527_COF-Civil-Osszefogas-Forum-reakcio-Caramel-Majka-Ismeros-Arcok-Nelkuled","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac.jpg","index":0,"item":"442d5b09-a5b2-44e4-9358-223398eb520f","keywords":null,"link":"/elet/20250527_COF-Civil-Osszefogas-Forum-reakcio-Caramel-Majka-Ismeros-Arcok-Nelkuled","timestamp":"2025. május. 27. 09:03","title":"A NER egyik kedvenc slágerével reagált Caramel f*szfejezős beszéde után a CÖF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7e2a4c-ab59-4f87-84af-ca5d2e5a2e59","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jogszabálytervezet indoklása szerint az a cél, hogy a kedvezményezettek minél több támogatáshoz férjenek hozzá – a szabálymódosítások valójában a szigorítás irányába mutatnak.","shortLead":"A jogszabálytervezet indoklása szerint az a cél, hogy a kedvezményezettek minél több támogatáshoz férjenek hozzá –...","id":"20250527_A-kormany-megporgetne-a-sportszervezetek-tao-tamogatasait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f7e2a4c-ab59-4f87-84af-ca5d2e5a2e59.jpg","index":0,"item":"eade505b-1724-4031-938b-61226e809004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_A-kormany-megporgetne-a-sportszervezetek-tao-tamogatasait","timestamp":"2025. május. 27. 14:41","title":"A kormány megpörgetné a sportszervezetek tao-támogatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]