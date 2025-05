Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"faf79285-cd65-42ea-8f91-8f6a98173570","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Ki a Tisza vizét issza, saját levét issza vissza”, idézte a korábbi kultúráért felelős államtitkár. ","shortLead":"„Ki a Tisza vizét issza, saját levét issza vissza”, idézte a korábbi kultúráért felelős államtitkár. ","id":"20250525_Caramel-Szegedi-Borfesztival-fszfejek-Oxfordon-Hoppal-Peter-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf79285-cd65-42ea-8f91-8f6a98173570.jpg","index":0,"item":"1e969403-0b4f-4275-944b-97d7579a9b71","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Caramel-Szegedi-Borfesztival-fszfejek-Oxfordon-Hoppal-Peter-reakcio","timestamp":"2025. május. 25. 15:13","title":"Hoppál Péter közös fotóval és egy tiszás közmondással üzent Caramelnek a f*szfejezős beszéde után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f720fa-20fb-4881-8584-9a6e23acdaae","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Péterfy Gergelynek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: klaviatúrapankrátor, eltáv, összegecske, LX-RY, Kenyérbogár.","shortLead":"Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg...","id":"20250525_Az-en-hetem-Peterfy-Gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1f720fa-20fb-4881-8584-9a6e23acdaae.jpg","index":0,"item":"aed5cb48-9378-498d-bb26-a0038e12870b","keywords":null,"link":"/360/20250525_Az-en-hetem-Peterfy-Gergely","timestamp":"2025. május. 25. 17:30","title":"Péterfy Gergely: Ez a szektaalapítók, vándor csodadoktorok, önjelölt mágusok és jövendőmondók ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, veszélyes kampányra bukkantak biztonsági kutatók a TikTokon. Ennek során olyan kártevő telepítésére próbálják rávenni a felhasználókat a rosszindulatú felek, ami révén mindenféle adatot el lehet lopni az eszközről.","shortLead":"Új, veszélyes kampányra bukkantak biztonsági kutatók a TikTokon. Ennek során olyan kártevő telepítésére próbálják...","id":"20250526_tiktok-kartevo-telepites-ingyenes-spotify-windows-office-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"3959440d-75a6-4936-a2a6-0e7df37047d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_tiktok-kartevo-telepites-ingyenes-spotify-windows-office-veszely","timestamp":"2025. május. 26. 10:03","title":"Veszélyes TikTok-videók terjednek – ha nem vigyáz, a pénzét is ellophatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f8099d-8eff-4096-8f56-0ebabcc1241d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Calin Georgescu hatósági felügyelet alatt áll, hat bűncselekménnyel vádolják.","shortLead":"Calin Georgescu hatósági felügyelet alatt áll, hat bűncselekménnyel vádolják.","id":"20250527_calin-georgescu-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56f8099d-8eff-4096-8f56-0ebabcc1241d.jpg","index":0,"item":"2e82e89b-0fe7-4f91-bf9d-b1c616299491","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_calin-georgescu-visszavonulas","timestamp":"2025. május. 27. 10:03","title":"Visszavonul a közélettől az orosz befolyással vádolt volt román elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyel Tibornak azután mondtak fel, hogy kiszivárgott egy eset, amikor egy trombózisos beteg három órán át hiába várt a mentőre. A napokban visszavették a munkahelyére. ","shortLead":"Lengyel Tibornak azután mondtak fel, hogy kiszivárgott egy eset, amikor egy trombózisos beteg három órán át hiába várt...","id":"20250525_Orszagos-Mentoszolgalat-jogellenes-kirugas-Lengyel-Tibor-szakszervezet-elnok-Nagykata-mentoallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"c2ec95e3-0dd4-48d0-a2a6-4293b3f2ff3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_Orszagos-Mentoszolgalat-jogellenes-kirugas-Lengyel-Tibor-szakszervezet-elnok-Nagykata-mentoallomas","timestamp":"2025. május. 25. 20:19","title":"Jogellenesen rúgta ki az Országos Mentőszolgálat a szakszervezeti elnököt, akit szivárogtatással vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vészforgatókönyvet készít Karácsony Gergely, hogy a főváros talpon tudjon maradni a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetében. Az 51 milliárd forintos problémáért a főpolgármester az Orbán-kormány okolta. A működőképesség megőrzése érdekében a bíróságtól kérnek jogvédelmet, hogy az állam ne tudja inkasszózni a szolidaritási hozzájárulás összegét. Veszélybe kerültek a közszolgáltatások, a BKV-nál már számolják mennyit spórolhatnak járatritkítással.","shortLead":"Vészforgatókönyvet készít Karácsony Gergely, hogy a főváros talpon tudjon maradni a jelenlegi nehéz gazdasági...","id":"20250526_Karacsony-Gergely-rendkivuli-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff17158e-0228-4357-952f-45b0f1000ba2.jpg","index":0,"item":"9fc757da-ec78-4912-9892-f59959b95677","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Karacsony-Gergely-rendkivuli-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 12:34","title":"Karácsony Gergely rendkívüli intézkedéseket jelentett be, hogy a főváros talpon tudjon maradni, 51 milliárd forint a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fdbbfa-f553-45b5-9891-cf703a5e1146","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Apa és lánya története Bánki Éva, számos regény, köztük az Esőváros és a Telihold Velencében szerzőjének új kötete, az Apjalánya.","shortLead":"Apa és lánya története Bánki Éva, számos regény, köztük az Esőváros és a Telihold Velencében szerzőjének új kötete...","id":"20250526_Banki-Eva-Apjalanya-konyv-hvg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5fdbbfa-f553-45b5-9891-cf703a5e1146.jpg","index":0,"item":"0f9db55b-1596-4f51-a344-39829fe1a130","keywords":null,"link":"/360/20250526_Banki-Eva-Apjalanya-konyv-hvg","timestamp":"2025. május. 26. 16:00","title":"Egy daganatos betegség kellett ahhoz, hogy utánajárjon apja elhallgatott történetének – Bánki Éva új regénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe7d2cf-f459-4036-a84d-4cac6a14ef34","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Életmentő bukfenc volt. ","shortLead":"Életmentő bukfenc volt. ","id":"20250526_busz-ala-keruljon-egy-szabalytalan-biciklis-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffe7d2cf-f459-4036-a84d-4cac6a14ef34.jpg","index":0,"item":"aa55d3ce-019a-4463-b216-dfdd3ef52d1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_busz-ala-keruljon-egy-szabalytalan-biciklis-video","timestamp":"2025. május. 26. 07:09","title":"Hatalmas eséssel úszta meg a biciklis, hogy elüsse a busz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]