[{"available":true,"c_guid":"9813f2a8-c710-417e-824b-65ca2420e772","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság sorra vette, milyen jogokat sért a kormány terve, hogy elvennék a feketelistázott szervezetektől az adó 1 százalékát.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság sorra vette, milyen jogokat sért a kormány terve, hogy elvennék a feketelistázott...","id":"20250527_helsinki-bizottsag-alaptorveny-nemzetkozi-szerzodes-1-szazalekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9813f2a8-c710-417e-824b-65ca2420e772.jpg","index":0,"item":"8e34bf39-3ed2-4838-aac7-4e7eb37ac422","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_helsinki-bizottsag-alaptorveny-nemzetkozi-szerzodes-1-szazalekok","timestamp":"2025. május. 27. 13:49","title":"Helsinki Bizottság: Sérti az Alaptörvényt és a nemzetközi szerződéseket, amit a kormány az 1 százalékokkal tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b989512-3368-408e-ae46-6a6ad73ffa2b","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"A háromoldalas fizetett összeállítás Magyarország mellett az OTP-t és a Magyar Telekomot ajánlja befektetésre. Az amerikai Time magazinban megjelent cikkek ára több tízmillió forintnak megfelelő dollár lehetett.","shortLead":"A háromoldalas fizetett összeállítás Magyarország mellett az OTP-t és a Magyar Telekomot ajánlja befektetésre...","id":"20250527_time-magazin-otp-magyar-telekom-befektetes-fizetett-cikkek-branded-content-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b989512-3368-408e-ae46-6a6ad73ffa2b.jpg","index":0,"item":"634ba550-c275-4317-9474-3d99b2068777","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_time-magazin-otp-magyar-telekom-befektetes-fizetett-cikkek-branded-content-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 12:37","title":"„Gazdasági reneszánsz” van Magyarországon a Time magazin cikke szerint, amely több tízmillió forintba kerülhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1164669b-5932-437d-ae95-530d8a6724df","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint már a 36-40 éves nők kétharmada szembesül a menopauza korai tüneteivel, amelyek sokkal inkább mentális, mint fizikai jellegűek.","shortLead":"Egy kutatás szerint már a 36-40 éves nők kétharmada szembesül a menopauza korai tüneteivel, amelyek sokkal inkább...","id":"20250529_korai-menopauza-klimax-tunetek-fiatalon-hangulat-depresszio-szorngas-hormonok-perimenopauza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1164669b-5932-437d-ae95-530d8a6724df.jpg","index":0,"item":"56b62440-27a0-4683-b4b0-718fecbf9fbe","keywords":null,"link":"/elet/20250529_korai-menopauza-klimax-tunetek-fiatalon-hangulat-depresszio-szorngas-hormonok-perimenopauza","timestamp":"2025. május. 29. 06:01","title":"A változókor előszele – ezekre a tünetekre érdemes odafigyelni már 40 év alatt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c114677b-d11a-40f5-8ecc-6bc2f9ebf847","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A német főváros Münchennel, Hamburggal és más városokkal közös pályázatot adott be 2036-ra, vannak tiltakozók is. ","shortLead":"A német főváros Münchennel, Hamburggal és más városokkal közös pályázatot adott be 2036-ra, vannak tiltakozók is. ","id":"20250527_Hitler-naci-olimpia-nemetorszag-nyari-jatekok-munchen-berlin-hamburg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c114677b-d11a-40f5-8ecc-6bc2f9ebf847.jpg","index":0,"item":"ddf87a4e-34cf-4109-953e-d312d003185b","keywords":null,"link":"/sport/20250527_Hitler-naci-olimpia-nemetorszag-nyari-jatekok-munchen-berlin-hamburg","timestamp":"2025. május. 27. 20:15","title":"Hitler után száz évvel olimpiarendezésre pályázik Berlin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb316b8-4b5c-49df-abb3-0cc984be5db9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem azért, mert a piros csíkos jobban gurul, és nem is azért, mert ezek leminősítettek lennének.","shortLead":"Nem azért, mert a piros csíkos jobban gurul, és nem is azért, mert ezek leminősítettek lennének.","id":"20250528_uj-autogumik-szines-csikok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fb316b8-4b5c-49df-abb3-0cc984be5db9.jpg","index":0,"item":"196823ba-b8d7-41a6-bfea-649f8ba7c61a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_uj-autogumik-szines-csikok","timestamp":"2025. május. 28. 09:50","title":"Ezért vannak színes csíkok az új autóabroncsokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cec271-eb84-417a-b0cb-458db909f200","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kézről kézre járt az eszköz.","shortLead":"Kézről kézre járt az eszköz.","id":"20250529_mit-hasznaltak-az-okori-romaiak-vecepapir-helyett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76cec271-eb84-417a-b0cb-458db909f200.jpg","index":0,"item":"71bc705f-9295-4562-af82-69bc5bbf3773","keywords":null,"link":"/elet/20250529_mit-hasznaltak-az-okori-romaiak-vecepapir-helyett","timestamp":"2025. május. 29. 05:01","title":"Mit használtak az ókori rómaiak vécépapír helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d60f003-3821-460e-81fa-0a692c3127a4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Black Hornet 3 néven mutatkozott be az új amerikai drón, aminek elsősorban a hadsereg fogja nagy hasznát venni.","shortLead":"Black Hornet 3 néven mutatkozott be az új amerikai drón, aminek elsősorban a hadsereg fogja nagy hasznát venni.","id":"20250527_black-hornet-3-miniatur-dron-amerikai-hadsereg-felderites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d60f003-3821-460e-81fa-0a692c3127a4.jpg","index":0,"item":"7f0f1c25-aa5c-4de8-8ffb-fa2f0decaaa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_black-hornet-3-miniatur-dron-amerikai-hadsereg-felderites","timestamp":"2025. május. 27. 16:03","title":"33 gramm, 25 percig repül: hangtalanul deríti fel a terepet az amerikai hadsereg új drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416332a2-ba66-46c8-a23b-a0dd985d5dc3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Forbes influenszerlistáján ötödik helyen álló Nessaj cége eddigi legjobb évét zárta, a tartalomgyártó azonban nem vett ki osztalékot feleségével közös cégéből.","shortLead":"A Forbes influenszerlistáján ötödik helyen álló Nessaj cége eddigi legjobb évét zárta, a tartalomgyártó azonban nem...","id":"20250527_nessaj-emcee-bt-beszamolo-eredmeny-nyereseg-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416332a2-ba66-46c8-a23b-a0dd985d5dc3.jpg","index":0,"item":"3126c3cc-5e88-4983-b50e-66cfacdebda5","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_nessaj-emcee-bt-beszamolo-eredmeny-nyereseg-influenszer","timestamp":"2025. május. 27. 15:23","title":"125 milliós profitot termelt az egyik legnépszerűbb hazai influenszer, Nessaj cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]