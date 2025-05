Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a7cb975-3360-4f50-bbb1-5b2111918ce7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Úgy tűnik, a nemzetbiztonsági hálózat réseit is felfedte az Orbán-kormány azzal, hogy pártpolitikai érdekből inkább lebuktatott bizonyos tevékenységeket, csak hogy kreálhasson egy ősellenséget.","shortLead":"Úgy tűnik, a nemzetbiztonsági hálózat réseit is felfedte az Orbán-kormány azzal, hogy pártpolitikai érdekből inkább...","id":"20250529_hvg-kembotrany-ukrajna-orban-viktor-tasnadi-laszlo-hollo-istvan-szbu-hajoflotta-udp-konsztantyin-molodkovec","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7cb975-3360-4f50-bbb1-5b2111918ce7.jpg","index":0,"item":"42bfd368-7437-4994-93f8-34bad4e8df62","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-kembotrany-ukrajna-orban-viktor-tasnadi-laszlo-hollo-istvan-szbu-hajoflotta-udp-konsztantyin-molodkovec","timestamp":"2025. május. 29. 09:30","title":"Ha tényleg ukrán kém Holló István, akit a TEK elfogott, akkor a magyar elhárítás valamit nagyon benézett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9399a28f-7487-4307-8ce5-ec9f01526613","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2028 nyarára készülhet el a Ghost nevű pilóta nélküli drón, ami felderítő és csapásmérő feladatokat is el tud majd látni.","shortLead":"A tervek szerint 2028 nyarára készülhet el a Ghost nevű pilóta nélküli drón, ami felderítő és csapásmérő feladatokat is...","id":"20250528_ghost-lopakodo-dron-amerikai-legiero-general-atomics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9399a28f-7487-4307-8ce5-ec9f01526613.jpg","index":0,"item":"5f57a718-947f-469e-ae20-0f5ccb9d022b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_ghost-lopakodo-dron-amerikai-legiero-general-atomics","timestamp":"2025. május. 28. 16:33","title":"60 óráig körözhet a levegőben az új amerikai lopakodó, aztán jöhet a halálos csapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1f1c9c-cddd-4a3b-9837-da3dffbc56de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekesnő a jubileumra egy nagyszabású életműkoncerttel készül.","shortLead":"Az énekesnő a jubileumra egy nagyszabású életműkoncerttel készül.","id":"20250528_kovacs-kati-60-eves-palyafutas-magyar-posta-belyeg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df1f1c9c-cddd-4a3b-9837-da3dffbc56de.jpg","index":0,"item":"a458c2cd-b5eb-4964-92ce-78c8c4bee0d5","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_kovacs-kati-60-eves-palyafutas-magyar-posta-belyeg","timestamp":"2025. május. 28. 09:23","title":"Bélyeggel ünnepli a Magyar Posta Kovács Kati 60 éves pályafutását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29dbdc4-8fb8-4a13-afe2-bd287ecff518","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Jól teszi az EU, ha odafigyel arra, mi történik Németországban a beszállítói láncokról szóló törvény kapcsán, ugyanis a német cégek és a szövetségi kormány hozzáállása alapjaiban határozhatja meg, mi lesz a hasonló uniós jogszabály sorsa.","shortLead":"Jól teszi az EU, ha odafigyel arra, mi történik Németországban a beszállítói láncokról szóló törvény kapcsán, ugyanis...","id":"20250528_hvg-nemet-beszallitoi-torveny-fenntarthatosag-emberi-jogok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29dbdc4-8fb8-4a13-afe2-bd287ecff518.jpg","index":0,"item":"d16da58a-789f-40ad-8a2f-5c2140f2cb71","keywords":null,"link":"/360/20250528_hvg-nemet-beszallitoi-torveny-fenntarthatosag-emberi-jogok","timestamp":"2025. május. 28. 15:55","title":"Európának fegyverkeznie kell és a gazdasága sem muzsikál jól, így háttérbe szorul, hogy élhető világot hagyjunk az utódokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3065a78c-1406-4d97-954a-6657fefab8df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 74 éves férfinek a büntetés kétharmadát minimum le kell ülnie.","shortLead":"A 74 éves férfinek a büntetés kétharmadát minimum le kell ülnie.","id":"20250528_borton-pedofil-sebesz-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3065a78c-1406-4d97-954a-6657fefab8df.jpg","index":0,"item":"45a95a93-3e00-497e-9beb-02331bdb0409","keywords":null,"link":"/elet/20250528_borton-pedofil-sebesz-franciaorszag","timestamp":"2025. május. 28. 19:48","title":"20 év börtönt kapott a francia pedofil orvos, aki gyerekek százaival szemben követett el szexuális visszaéléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3988686-4cb3-4744-a4c5-0af91ca10da9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Audi S5 Avant jelen formájában alig gyengébb, mint a kifutó RS4 Avant.","shortLead":"Az Audi S5 Avant jelen formájában alig gyengébb, mint a kifutó RS4 Avant.","id":"20250529_szemrevalo-igen-eros-uj-abt-audi-s5-avant-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3988686-4cb3-4744-a4c5-0af91ca10da9.jpg","index":0,"item":"f170f1c2-2b6e-45df-908e-aae799049ec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_szemrevalo-igen-eros-uj-abt-audi-s5-avant-sportkombi","timestamp":"2025. május. 29. 08:41","title":"Szemrevaló és igen erős új Audi sportkombi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85719752-6808-497c-ad24-11daac7e66bd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pákozdnál, a Letenye felé vezető oldalon történt a baleset.","shortLead":"Pákozdnál, a Letenye felé vezető oldalon történt a baleset.","id":"20250529_Kilenc-auto-utkozott-az-M7-esen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85719752-6808-497c-ad24-11daac7e66bd.jpg","index":0,"item":"a4583e23-2eaa-474c-9c8c-1b432d9d2eeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_Kilenc-auto-utkozott-az-M7-esen","timestamp":"2025. május. 29. 09:08","title":"Kilenc autó ütközött az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da4efd0-1566-4b69-a236-bb605b1e971e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jócskán nőtt a belföldi és az exportértékesítés is.","shortLead":"Jócskán nőtt a belföldi és az exportértékesítés is.","id":"20250528_Opel-Szentgotthard-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1da4efd0-1566-4b69-a236-bb605b1e971e.jpg","index":0,"item":"6ca0b411-aad8-4d5f-8699-8cb061c9f3c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Opel-Szentgotthard-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 28. 16:28","title":"Felbuzgott a profit a szentgotthárdi Opelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]