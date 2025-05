Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e93aa37d-c2a8-4531-a371-9b7c7d3042ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerintük a rendelet, illetve annak meghosszabbítása az alaptörvénybe ütközik.","shortLead":"Szerintük a rendelet, illetve annak meghosszabbítása az alaptörvénybe ütközik.","id":"20250530_kamatstop-rendelet-alkotmanybirosag-bankok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e93aa37d-c2a8-4531-a371-9b7c7d3042ff.jpg","index":0,"item":"ab078fed-eb0a-4517-9985-d882a393b28e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_kamatstop-rendelet-alkotmanybirosag-bankok","timestamp":"2025. május. 30. 18:48","title":"Alkotmánybírósághoz fordul a kamatstop miatt az OTP, az Erste, a K&H és a Raiffeisen Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az illetékes miniszter szerint a dohányzók jogainál fontosabb a gyerekek joga a tiszta levegőhöz.","shortLead":"Az illetékes miniszter szerint a dohányzók jogainál fontosabb a gyerekek joga a tiszta levegőhöz.","id":"20250529_franciaorszag-dohanyzas-gyerekek-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"bfb2a084-9683-4cc2-b25f-9dddfb164548","keywords":null,"link":"/elet/20250529_franciaorszag-dohanyzas-gyerekek-tiltas","timestamp":"2025. május. 29. 20:59","title":"Kültéren sem lehet rágyújtani Franciaországban júliustól, ha ott gyerekek fordulhatnak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság várhatóan a jövő héten jelenti be, hogy nem módosít a helyreállítási alapok felhasználhatóságának határidején. Ez rendkívül rossz hír Magyarország számára, mert 10,4 milliárd euró végleges elveszítését jelentheti.","shortLead":"Az Európai Bizottság várhatóan a jövő héten jelenti be, hogy nem módosít a helyreállítási alapok felhasználhatóságának...","id":"20250530_rrf_unios-forrasok_europai-bizottsag_korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"cafae740-046c-4a18-bcb3-6285e36d2b97","keywords":null,"link":"/eurologus/20250530_rrf_unios-forrasok_europai-bizottsag_korrupcio","timestamp":"2025. május. 30. 14:06","title":"A helyreállítási alapok 10 milliárd euróját véglegesen bukhatja Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc88fcc6-0c94-45ee-bb5f-c6df3559226d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Szélesre nyílik Európa kapuja a szegedi BYD-gyárral és a cég budapesti központjával.","shortLead":"Szélesre nyílik Európa kapuja a szegedi BYD-gyárral és a cég budapesti központjával.","id":"20250529_Daily-Telegraph-cikk-Az-EU-paria-Magyarorszag-segit-Kinanak-meginditani-az-elektromos-autok-invaziojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc88fcc6-0c94-45ee-bb5f-c6df3559226d.jpg","index":0,"item":"886f2843-364f-4b6b-9cc5-ff0bb43f7ff7","keywords":null,"link":"/360/20250529_Daily-Telegraph-cikk-Az-EU-paria-Magyarorszag-segit-Kinanak-meginditani-az-elektromos-autok-invaziojat","timestamp":"2025. május. 29. 07:30","title":"The Daily Telegraph-cikk: Az EU-pária Magyarország segít Kínának megindítani az elektromos autók invázióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3988686-4cb3-4744-a4c5-0af91ca10da9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Audi S5 Avant jelen formájában alig gyengébb, mint a kifutó RS4 Avant.","shortLead":"Az Audi S5 Avant jelen formájában alig gyengébb, mint a kifutó RS4 Avant.","id":"20250529_szemrevalo-igen-eros-uj-abt-audi-s5-avant-sportkombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3988686-4cb3-4744-a4c5-0af91ca10da9.jpg","index":0,"item":"f170f1c2-2b6e-45df-908e-aae799049ec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_szemrevalo-igen-eros-uj-abt-audi-s5-avant-sportkombi","timestamp":"2025. május. 29. 08:41","title":"Szemrevaló és igen erős új Audi sportkombi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c22232-86c7-47d1-bb31-af8e551f3b80","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"A demokraták nagyvonalúak, és nem olyan pitiáner bosszúállók, mint te és a szolgáid. Pötyögd be szépen a telefonszámot, amit az óriásplakáton láttál, ha még emlékszel rá. Rendben lesz minden. Vélemény.","shortLead":"A demokraták nagyvonalúak, és nem olyan pitiáner bosszúállók, mint te és a szolgáid. Pötyögd be szépen a telefonszámot...","id":"20250529_hvg-Para-Kovacs-Imre-Vege-van-kicsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6c22232-86c7-47d1-bb31-af8e551f3b80.jpg","index":0,"item":"d061ea52-fe01-4c65-8cc3-737b07ac00d6","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-Para-Kovacs-Imre-Vege-van-kicsi","timestamp":"2025. május. 29. 08:30","title":"Para-Kovács együttérez Orbánnal: Hát persze hogy félsz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke ugyanakkor azt is elmondta, hogy szerinte a Fidesz és az óellenzék közösen tették működésképtelenné a fővárost.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke ugyanakkor azt is elmondta, hogy szerinte a Fidesz és az óellenzék közösen tették működésképtelenné...","id":"20250529_Magyar-Peter-fovaros-inkasszo-Karacsony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940.jpg","index":0,"item":"97874241-5e1a-4c44-b6d6-a6a008943b81","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Magyar-Peter-fovaros-inkasszo-Karacsony","timestamp":"2025. május. 29. 20:34","title":"Magyar Péter a főváros elleni inkasszóról: Törvénytelen, jogtalan és erkölcstelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"797a2462-d799-4778-8331-97fe0c51a63a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi elnök majdnem négy évig tartó időszakából csak 16 hónapot néztek át, 38 magyarázatra szoruló esetet találtak. Az ügyet mégis további vizsgálat nélkül lezártnak tekinti a szervezet közgyűlése.","shortLead":"A korábbi elnök majdnem négy évig tartó időszakából csak 16 hónapot néztek át, 38 magyarázatra szoruló esetet találtak...","id":"20250530_gyanus-koltesek-magyar-siszovetseg-furstner-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/797a2462-d799-4778-8331-97fe0c51a63a.jpg","index":0,"item":"6fc70595-5656-426b-9fed-c4ec8d569da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_gyanus-koltesek-magyar-siszovetseg-furstner-jozsef","timestamp":"2025. május. 30. 18:35","title":"Gyanús költéseket találtak a síszövetségnél, ötmilliót fizettetnének vissza a volt elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]