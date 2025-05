Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke a frissen életbe lépett lex Magyartól nem tart, de Orbánékból mindent kinéz. Magyar Péter a Telexnek adott interjúban üzent a Karmelitába: 318 nap van hátra a választásig. Úgy látja, „a hatalom fél és retteg”, és azt is megmagyarázta, miért nem áll bele az ellehetetlenítési törvény elleni tiltakozásba. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a frissen életbe lépett lex Magyartól nem tart, de Orbánékból mindent kinéz. Magyar Péter...","id":"20250529_Magyar-Peter-Ha-engem-bilincsben-elvisznek-ugy-jarok-el-mint-Kossuth-Lajos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"16f3f73b-d277-4e88-a7f7-168c26f7222f","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Magyar-Peter-Ha-engem-bilincsben-elvisznek-ugy-jarok-el-mint-Kossuth-Lajos-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 11:23","title":"Magyar Péter: Ha engem bilincsben elvisznek, úgy járok el, mint Kossuth Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123a8660-2b36-4776-8555-9f362794ee97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kilenc év után zárták le a nyomozást.","shortLead":"Kilenc év után zárták le a nyomozást.","id":"20250529_Az-OLAF-csalast-talalt-a-magyar-rendorseg-szerint-viszont-nem-tortent-buncselekmeny-a-szabalytalan-korhazi-beszerzesek-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/123a8660-2b36-4776-8555-9f362794ee97.jpg","index":0,"item":"45737b24-61ea-482c-bed0-2b50aea60902","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Az-OLAF-csalast-talalt-a-magyar-rendorseg-szerint-viszont-nem-tortent-buncselekmeny-a-szabalytalan-korhazi-beszerzesek-ugyeben","timestamp":"2025. május. 29. 09:05","title":"Az OLAF csalást talált, a magyar rendőrség szerint viszont nem történt bűncselekmény a szabálytalan kórházi beszerzések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89536a0-2dea-42a8-a71b-4f53547c468a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balázsi Zoltán bűne az volt, hogy nyilvános posztban írta meg, megdöbbentőnek tartja a Tiszához csatlakozott volt vezérkari főnök elleni rágalomcunamit.","shortLead":"Balázsi Zoltán bűne az volt, hogy nyilvános posztban írta meg, megdöbbentőnek tartja a Tiszához csatlakozott volt...","id":"20250529_Kiallt-Ruszin-Szendi-mellett-a-HM-rogton-fuggosegekkel-kuzdo-nyugdijasnak-nevezte-nyugdijas-alezredeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89536a0-2dea-42a8-a71b-4f53547c468a.jpg","index":0,"item":"bada737e-9524-4c5c-b11f-7dbdcd8cea5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Kiallt-Ruszin-Szendi-mellett-a-HM-rogton-fuggosegekkel-kuzdo-nyugdijasnak-nevezte-nyugdijas-alezredeset","timestamp":"2025. május. 29. 13:42","title":"Kiállt Ruszin-Szendi mellett egy volt alezredes, mire a HM rögtön egy függőségekkel küzdő nyugdíjasnak titulálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b2649c-5ba8-4ed2-90ab-4d880ad73a83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Brit bíróság elé csak azt követően kerülnek a fivérek, hogy a romániai büntetőügyük lezárult.","shortLead":"Brit bíróság elé csak azt követően kerülnek a fivérek, hogy a romániai büntetőügyük lezárult.","id":"20250528_nemi-eroszak-andrew-tate-vademeles-nagy-britannia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b2649c-5ba8-4ed2-90ab-4d880ad73a83.jpg","index":0,"item":"3ce23f21-c841-4c2f-95b6-fcf33c15c48f","keywords":null,"link":"/elet/20250528_nemi-eroszak-andrew-tate-vademeles-nagy-britannia","timestamp":"2025. május. 28. 19:16","title":"Nemi erőszak, testi sértés és emberkereskedelem miatt emeltek vádat Andrew Tate és a testvére ellen Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f52879-02d6-4621-95e0-cf809e1dbb95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely politikai szándékot lát a fővárosi cégvezetőkről szóló pályázat mögött, a Fidesz szerint a baloldal és a Tisza játszik össze, a DK szerint az egész ügy katyvasz.","shortLead":"Karácsony Gergely politikai szándékot lát a fővárosi cégvezetőkről szóló pályázat mögött, a Fidesz szerint a baloldal...","id":"20250528_Fovarosi-Kozgyules-BKV-Bolla-Tibor-cegvezetoi-palyazatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89f52879-02d6-4621-95e0-cf809e1dbb95.jpg","index":0,"item":"de266fd9-ef3b-41bf-a7be-8e799ce02049","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Fovarosi-Kozgyules-BKV-Bolla-Tibor-cegvezetoi-palyazatok-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 14:28","title":"Vitézy Dávid a BKV-botrányról: MSZP–Fidesz-összeborulást láthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami propagandából jól megélő reklámszakember a 444.hu szerint mai árfolyamon 2,4 milliárdért vásárolta a két óceánparti ingatlant.","shortLead":"Az állami propagandából jól megélő reklámszakember a 444.hu szerint mai árfolyamon 2,4 milliárdért vásárolta a két...","id":"20250529_Floridai-luxuslakasokat-vett-Balasy-Gyula-es-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40.jpg","index":0,"item":"1437d49a-1a11-48e6-a0a2-3296c09b169a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250529_Floridai-luxuslakasokat-vett-Balasy-Gyula-es-felesege","timestamp":"2025. május. 29. 07:26","title":"Floridai luxuslakásokat vett Balásy Gyula és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24db5b-bbd6-4c2a-8973-d4be5a8510ff","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a komoly terepjáró-képességgekkel rendelkező kisautó jó néhány évtizeddel visszatekeri az idő kerekét.","shortLead":"Ez a komoly terepjáró-képességgekkel rendelkező kisautó jó néhány évtizeddel visszatekeri az idő kerekét.","id":"20250529_30-eves-de-alig-hasznalt-fiat-panda-4x4-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f24db5b-bbd6-4c2a-8973-d4be5a8510ff.jpg","index":0,"item":"4eea90a8-88ed-4ea1-aea7-49cf12d2e348","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_30-eves-de-alig-hasznalt-fiat-panda-4x4-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. május. 29. 06:41","title":"30 éves, de alig használt Panda 4×4 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedelemmel ellentétben most jól jött a húsvét áprilisban.","shortLead":"A kiskereskedelemmel ellentétben most jól jött a húsvét áprilisban.","id":"20250528_Kilott-a-turistak-szama-aprilisban-rengeteg-kulfoldi-erkezett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cf3920a-1a1f-497f-b4d7-880729f37b5f.jpg","index":0,"item":"6963bebd-74d6-495c-aed5-04ccf7bfb331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250528_Kilott-a-turistak-szama-aprilisban-rengeteg-kulfoldi-erkezett","timestamp":"2025. május. 28. 08:48","title":"Kilőtt a turisták száma áprilisban, rengeteg külföldi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]