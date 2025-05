Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Innentől öt pont helyett már csak egy tételben kell javaslatot tenni a hatékonyság javítására és a pazarlás csökkentésére. Természetesen bárminemű érzékeny adat említése nélkül.","shortLead":"Innentől öt pont helyett már csak egy tételben kell javaslatot tenni a hatékonyság javítására és a pazarlás...","id":"20250528_pentagon-musk-doge-jelentes-megszunik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0.jpg","index":0,"item":"c530c9ba-4bfd-465f-b345-545068e38d6e","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_pentagon-musk-doge-jelentes-megszunik","timestamp":"2025. május. 28. 17:57","title":"A Pentagon munkavállalóinak ma kell utoljára jelenteniük Musknak, hogy mit értek el előző héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b10b6-0013-480c-be75-780a433e7a25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Oroszlánrészt vállal majd a munkából a tehetségkutató zsűritagjaként.","shortLead":"Oroszlánrészt vállal majd a munkából a tehetségkutató zsűritagjaként.","id":"20250529_Geszti-Peter-is-benne-lesz-a-Csillag-Szuletikben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/746b10b6-0013-480c-be75-780a433e7a25.jpg","index":0,"item":"5252b57d-ed99-4412-a8bb-dd5c22a7fb09","keywords":null,"link":"/kultura/20250529_Geszti-Peter-is-benne-lesz-a-Csillag-Szuletikben","timestamp":"2025. május. 29. 08:17","title":"Geszti Péter is benne lesz a Csillag Születik zsűrijében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883fed4a-f5cd-4f24-89a2-992c7dbfb26d","c_author":"Somfai Dávid","category":"sport","description":"A nyíltvízi úszó-Eb magyar ezüstérmese, Mihályvári-Farkas Viktória a parton is emlékezetes teljesítményt nyújtott. Úszóverseny még sosem hangzott ennyire magával ragadónak.","shortLead":"A nyíltvízi úszó-Eb magyar ezüstérmese, Mihályvári-Farkas Viktória a parton is emlékezetes teljesítményt nyújtott...","id":"20250529_Ilyen-ertekelest-meg-nem-hallottal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883fed4a-f5cd-4f24-89a2-992c7dbfb26d.jpg","index":0,"item":"0a13f66b-17b9-402c-a266-10837b89b09f","keywords":null,"link":"/sport/20250529_Ilyen-ertekelest-meg-nem-hallottal","timestamp":"2025. május. 29. 16:43","title":"Ilyen élményszerűen még senki nem mesélte el egy verseny izgalmait, mint a nyíltvízi úszó-Eb magyar ezüstérmese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a5a1e-1066-4236-a2bc-47a83b91f0a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A holland rendőrség és a Haribo közös vizsgálatot indított az ügy kivizsgálására.","shortLead":"A holland rendőrség és a Haribo közös vizsgálatot indított az ügy kivizsgálására.","id":"20250529_hollandia-kannabisz-haribo-gumicukor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/006a5a1e-1066-4236-a2bc-47a83b91f0a5.jpg","index":0,"item":"f75eb9a9-2a26-4d1d-8155-097ee44ca5b1","keywords":null,"link":"/elet/20250529_hollandia-kannabisz-haribo-gumicukor","timestamp":"2025. május. 29. 16:35","title":"Rosszul lett egy holland család, mert kannabisz volt a Haribo gumicukorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30166e7-07e7-46b3-bc39-11c7c2fad7e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt Skoda Kodiaq típusú autóról van szó, amelyeket Mészáros cége Mészáros bankjától lízingelt és adott tovább az egyetemnek.","shortLead":"Öt Skoda Kodiaq típusú autóról van szó, amelyeket Mészáros cége Mészáros bankjától lízingelt és adott tovább...","id":"20250530_meszaros-autoberles-allatorvostudomanyi-egyetem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c30166e7-07e7-46b3-bc39-11c7c2fad7e2.jpg","index":0,"item":"333437e9-1027-47d6-bb82-a8a8212d49c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_meszaros-autoberles-allatorvostudomanyi-egyetem","timestamp":"2025. május. 30. 14:48","title":"Mészáros Lőrinc cégétől bérel 72 millió forint értékben autókat az Állatorvostudományi Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33262707-2763-4a07-a9f4-44c9f778004d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány által felemelt adó miatt a főváros a csőd szélén áll, Karácsony Gergely a BKK-tól kért pénzmegtakarítási vészforgatókönyvet. A budapesti közösségi közlekedés valójában máris katasztrofálisan alulfinanszírozott, a BKV „belső adóssága” az elmaradt beruházások miatti meghaladja a 800 milliárd forintot. Érdemi spórolásra csak visszafordíthatatlan leépítés árán lenne lehetőség, ami hatalmas társadalmi károkkal járna.","shortLead":"A kormány által felemelt adó miatt a főváros a csőd szélén áll, Karácsony Gergely a BKK-tól kért pénzmegtakarítási...","id":"20250530_szolidaritasi-ado-bkk-bkv-finanszirozas-megtakaritas-jaratritkitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33262707-2763-4a07-a9f4-44c9f778004d.jpg","index":0,"item":"4c917652-ccf9-4c2e-8b89-eddb11b90907","keywords":null,"link":"/360/20250530_szolidaritasi-ado-bkk-bkv-finanszirozas-megtakaritas-jaratritkitas","timestamp":"2025. május. 30. 06:30","title":"Ha Orbán vagy Karácsony nem húzza félre a kormányt, közlekedési apokalipszis jöhet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd482f2-2992-48ff-a6d4-645648ca5e2d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A fehérorosz elnök segítő kezet akar nyújtani Oroszországnak.","shortLead":"A fehérorosz elnök segítő kezet akar nyújtani Oroszországnak.","id":"20250529_oroszorszag-feheroroszorszag-putyin-lukasenka-burgonya-hiany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd482f2-2992-48ff-a6d4-645648ca5e2d.jpg","index":0,"item":"f468117d-1130-4bdf-9abf-896179e092df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_oroszorszag-feheroroszorszag-putyin-lukasenka-burgonya-hiany","timestamp":"2025. május. 29. 13:54","title":"Putyin birodalma krumpliválságtól szenved, Lukasenka felszólította a parasztokat, hogy termeljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88ec449-614e-4756-a670-0a8ed05b8375","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy húszezer évesek lehetnek az első bálnacsontból készített eszközök – állapította meg egy kutatócsoport, mely 83 csontszerű tárgyat vizsgált a megállapításokhoz.","shortLead":"Mintegy húszezer évesek lehetnek az első bálnacsontból készített eszközök – állapította meg egy kutatócsoport, mely 83...","id":"20250529_balnacsontbol-keszult-eszkozok-osemberek-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b88ec449-614e-4756-a670-0a8ed05b8375.jpg","index":0,"item":"7f1cea99-45f7-4487-9f38-01e09da663bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_balnacsontbol-keszult-eszkozok-osemberek-kutatas","timestamp":"2025. május. 29. 12:03","title":"Már 20 000 éve is készítettek bálnacsont-eszközöket az ősemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]