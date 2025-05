Közel 40 milliárdot utaltak Pintér Sándorék az állam által létrehozott, gyógyszertámogatási kérelmeket kezelő alapítványhoz

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"097669c6-4cf4-41fd-b18e-0eb099bdb8b0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Ferrari 296 Speciale közel 900 lóerővel gyilkolja a hátsó gumijait – jövünk minden fontos részlettel a kihegyezett plugin hibrid sportkocsival kapcsolatban.","shortLead":"A most debütált Ferrari 296 Speciale közel 900 lóerővel gyilkolja a hátsó gumijait – jövünk minden fontos részlettel...","id":"20250430_olasz-virtus-ime-a-valaha-keszult-legerosebb-hatsokerek-hajtasu-ferrari-296-speciale","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/097669c6-4cf4-41fd-b18e-0eb099bdb8b0.jpg","index":0,"item":"d44df3a8-bf2a-46f3-901b-f7cff9138527","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_olasz-virtus-ime-a-valaha-keszult-legerosebb-hatsokerek-hajtasu-ferrari-296-speciale","timestamp":"2025. április. 30. 07:21","title":"Olasz virtus: íme a valaha készült legerősebb hátsókerék-hajtású Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d","c_author":"Parászka Boróka","category":"eurologus","description":"Miközben nálunk nagy vihart kavart az a hír, hogy várólistára sem kerülhetnek a csípő- és térdműtétre váró túlsúlyos emberek, vannak olyan európai országok, ahol tiltás helyett államilag támogatott terápiával küzdenek az obezitás ellen.","shortLead":"Miközben nálunk nagy vihart kavart az a hír, hogy várólistára sem kerülhetnek a csípő- és térdműtétre váró túlsúlyos...","id":"20250429_elhizas-protokoll-statisztika-tulsulyosok-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d.jpg","index":0,"item":"2b554e1c-b827-49b9-8c9f-ae27fa1aa6e9","keywords":null,"link":"/eurologus/20250429_elhizas-protokoll-statisztika-tulsulyosok-europai-unio","timestamp":"2025. április. 29. 11:36","title":"Magyarországon büntetik, az Európai Unióban segítik a túlsúlyosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fa7502-a13d-4aa2-adb7-1faf0265be0c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google a története során most először szentel egy külön eseményt az Android béta-verziójának, ami a mesterséges intelligencia előretörését mutathatja.","shortLead":"A Google a története során most először szentel egy külön eseményt az Android béta-verziójának, ami a mesterséges...","id":"20250429_android-google-io-fejlesztoi-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28fa7502-a13d-4aa2-adb7-1faf0265be0c.jpg","index":0,"item":"b95bb7a7-1834-40a3-b3d0-e0009697b099","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_android-google-io-fejlesztoi-konferencia","timestamp":"2025. április. 29. 17:33","title":"Különleges show-t kap az Android a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c06f8fc-339c-45fe-990b-9d4714f24329","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy névtelen forrás szerint Julija Szviridenko ukrán gazdasági miniszter éppen úton van Washingtonba, hogy aláírja a szerződést.","shortLead":"Egy névtelen forrás szerint Julija Szviridenko ukrán gazdasági miniszter éppen úton van Washingtonba, hogy aláírja...","id":"20250430_Bloomberg-Ukrajna-USA-nyersanyag-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c06f8fc-339c-45fe-990b-9d4714f24329.jpg","index":0,"item":"af7e5ba7-3d7f-4caf-90a3-8ad369ff69c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Bloomberg-Ukrajna-USA-nyersanyag-megallapodas","timestamp":"2025. április. 30. 14:40","title":"Bloomberg: Ukrajna „órákon belül” aláírja a nyersanyagokat érintő megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccc4263-a7da-4d5a-a880-6cedef26e5a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szünetel az online rendelés, az érintésmentes fizetés és a boltok feltöltésével is gondok voltak. 