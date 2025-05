Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8eb1a4e-b6f6-431a-97e2-e413aee16a7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szerint három hasonló előterjesztés volt a közgyűlésben, a Tisza azt szavazta meg, amely számára szakmailag és politikailag megfelelő volt.","shortLead":"Magyar Péter szerint három hasonló előterjesztés volt a közgyűlésben, a Tisza azt szavazta meg, amely számára...","id":"20250529_Karacsony-is-javaslatot-tett-az-ellehetetlenitesi-torveny-elitelesere-ezt-mar-sem-a-Fidesz-sem-a-Tisza-nem-tamogatta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8eb1a4e-b6f6-431a-97e2-e413aee16a7b.jpg","index":0,"item":"89a98a80-9f82-4306-959a-fcced5dd3d60","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Karacsony-is-javaslatot-tett-az-ellehetetlenitesi-torveny-elitelesere-ezt-mar-sem-a-Fidesz-sem-a-Tisza-nem-tamogatta","timestamp":"2025. május. 29. 10:08","title":"Karácsony is javaslatot tett az ellehetetlenítési törvény elítélésére, ezt már sem a Fidesz, sem a Tisza nem támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b44f1b6-b8bf-4d8f-8d0b-dd670af8a2ba","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Már tizenhat fiatal látogatja szervezetten a babákat, miután felkészítették őket arra, hogyan kell róluk gondoskodni.","shortLead":"Már tizenhat fiatal látogatja szervezetten a babákat, miután felkészítették őket arra, hogyan kell róluk gondoskodni.","id":"20250528_egyetemista-onkentes-korhaz-csecsemo-szeged","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b44f1b6-b8bf-4d8f-8d0b-dd670af8a2ba.jpg","index":0,"item":"92c424a3-35f0-45e6-9745-8c6722858fa3","keywords":null,"link":"/elet/20250528_egyetemista-onkentes-korhaz-csecsemo-szeged","timestamp":"2025. május. 28. 20:17","title":"Egyetemista önkéntesek gondozzák a kórházban hagyott csecsemőket Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2496c48-58e7-467a-b3d7-4058e201a487","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Őt is meglepte, hogy Donald Trump büntetővámokkal szőnyegbombázta az egész világot, Elon Musk kormányzati tevékenységét pedig sikerként értékeli James J. Carafano, az amerikai elnök tanácsadója és a Heritage Foundation vezető elemzője, aki arról is beszélt a HVG-nek, hogy miért tisztelik és mi miatt intenék óvatosságra Orbán Viktort az amerikai konzervatívok.","shortLead":"Őt is meglepte, hogy Donald Trump büntetővámokkal szőnyegbombázta az egész világot, Elon Musk kormányzati tevékenységét...","id":"20250529_james_carafano_trump-tanacsadoja-interju-magyar-amerikai-kapcsolatok-projekt-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2496c48-58e7-467a-b3d7-4058e201a487.jpg","index":0,"item":"99d8e796-61d4-4cda-8987-4c79e558aa64","keywords":null,"link":"/360/20250529_james_carafano_trump-tanacsadoja-interju-magyar-amerikai-kapcsolatok-projekt-2025","timestamp":"2025. május. 29. 14:01","title":"Trump tanácsadója: Veszélyes pozícióba sodródhat Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88ec449-614e-4756-a670-0a8ed05b8375","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy húszezer évesek lehetnek az első bálnacsontból készített eszközök – állapította meg egy kutatócsoport, mely 83 csontszerű tárgyat vizsgált a megállapításokhoz.","shortLead":"Mintegy húszezer évesek lehetnek az első bálnacsontból készített eszközök – állapította meg egy kutatócsoport, mely 83...","id":"20250529_balnacsontbol-keszult-eszkozok-osemberek-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b88ec449-614e-4756-a670-0a8ed05b8375.jpg","index":0,"item":"7f1cea99-45f7-4487-9f38-01e09da663bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_balnacsontbol-keszult-eszkozok-osemberek-kutatas","timestamp":"2025. május. 29. 12:03","title":"Már 20 000 éve is készítettek bálnacsont-eszközöket az ősemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","shortLead":"Csendes Olivér, a Visit Hungary Nonprofit Zrt. vezérigazgatója jól járt a forintgyengüléssel.","id":"20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae728882-6618-422d-af9f-68dd8488f120.jpg","index":0,"item":"c4b0d3fb-f1d2-4f6b-9a5a-03a8a9db6912","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Euroban-kapja-fizeteset-egy-allami-cegvezeto","timestamp":"2025. május. 29. 07:53","title":"Euróban kapja fizetését egy állami cégvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412b167c-125d-4910-88ef-b40723794c78","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban Boncler és Morozov egy idős, nyugdíjas férfi, Igor Barisnyikov védelmét látták el, akit azzal vádoltak meg, hogy az orosz hadseregről terjesztett valótlan állításokat.","shortLead":"Korábban Boncler és Morozov egy idős, nyugdíjas férfi, Igor Barisnyikov védelmét látták el, akit azzal vádoltak meg...","id":"20250528_kalinyingrad-ugyvedek-hazkutatas-politikai-ugyek-vedelem-hazaarulas-memorial","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412b167c-125d-4910-88ef-b40723794c78.jpg","index":0,"item":"ecce72d2-28d1-495d-8f42-5a36556b2268","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_kalinyingrad-ugyvedek-hazkutatas-politikai-ugyek-vedelem-hazaarulas-memorial","timestamp":"2025. május. 28. 21:14","title":"Kalinyingrádban házkutatást tartottak több, politikai ügyekben eljáró ügyvédnél, egyiküket hazaárulással is meggyanúsították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Az új magyar légitársaságként emlegetett, de egyelőre csak kormányzati hátszéllel és kínai tulajdonosi háttérrel Hongkong és Budapest között árut szállító Hungary Airlines Kft. tavalyi éve nem volt sikertörténet: komoly veszteséget hozott össze. Viszont van bankbetétben több mint 2 milliárdja.","shortLead":"Az új magyar légitársaságként emlegetett, de egyelőre csak kormányzati hátszéllel és kínai tulajdonosi háttérrel...","id":"20250529_Repulorajt-a-Hungary-Airlines-nal-200-millios-veszteseg-tavaly-de-bankbetetben-tizszer-ennyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a195f73f-83ea-45ac-9116-866b8ad4c094.jpg","index":0,"item":"7fdb09d1-78f7-4a1b-883b-f9bd71889ff3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_Repulorajt-a-Hungary-Airlines-nal-200-millios-veszteseg-tavaly-de-bankbetetben-tizszer-ennyi","timestamp":"2025. május. 29. 14:47","title":"Repülőrajt a Hungary Airlinesnál: 200 milliós veszteség tavaly, de bankbetétben tízszer ennyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1c5a73-86fa-41df-b807-5321976058fc","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A kormány döntött arról, hogy a Rekonstruktív Reproduktív Medicina központokban is tb-támogatásra lehessen felírni a szükséges gyógyszereket. Ezekhez az intézményekhez jellemzően azok a meddőséggel küzdő párok fordulnak, akik nem szeretnének lombikkezelésen részt venni. A támogatásért a KDNP járt közben, ugyanakkor a kisebbik kormánypárton több olyan fontos etikai kérdés is fennakadt az elmúlt években, melyet a meddőségi szakma régóta szeretne itthon bevezetni.","shortLead":"A kormány döntött arról, hogy a Rekonstruktív Reproduktív Medicina központokban is tb-támogatásra lehessen felírni...","id":"20250530_Allami-tamogatast-kapnak-a-kereszteny-szemlelet-alapjan-mukodo-reprodukcios-centrumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d1c5a73-86fa-41df-b807-5321976058fc.jpg","index":0,"item":"d9991231-a6d4-4806-b7d6-31946f9efa30","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_Allami-tamogatast-kapnak-a-kereszteny-szemlelet-alapjan-mukodo-reprodukcios-centrumok","timestamp":"2025. május. 30. 14:10","title":"Állami támogatást kapnak a keresztény szemlélet alapján működő reprodukciós centrumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]