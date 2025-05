Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Apple valamennyi operációs rendszere megújul idén, de nem csak küllemében: a jelek szerint a névadási gyakorlat is új lesz. Nem érdemes tehát az iOS 19-re várni.","shortLead":"Az Apple valamennyi operációs rendszere megújul idén, de nem csak küllemében: a jelek szerint a névadási gyakorlat is...","id":"20250529_apple-ios-watchos-macos-26-atnevezes-megujulas-operacios-rendszerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"e5d3b480-7bf9-49c1-a1f8-d14e6276f0ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_apple-ios-watchos-macos-26-atnevezes-megujulas-operacios-rendszerek","timestamp":"2025. május. 29. 10:03","title":"Teljes átalakulás jöhet az Apple-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. Hogy ezt mennyire könnyen tehetik meg azok, akik hozzáférnek az eszközünkhöz, az rajtunk is múlik. Vannak ugyanis olyan PIN-kódok, amelyeket érdemes elkerülni.","shortLead":"Telefonjaink jelszavai a PIN-kódok, és ezek is feltörhetők. Hogy ezt mennyire könnyen tehetik meg azok, akik...","id":"20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de233e66-021e-4ce3-8cfa-f80b13c7f7f8.jpg","index":0,"item":"dc4b1806-3092-4500-9473-0b0f3aaa1f34","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_rossz-veszelyes-pin-kodok-tanacsok","timestamp":"2025. május. 29. 08:03","title":"Semmiképp ne használja ezeket a PIN-kódokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d311dc1-606f-42fb-a92f-1276934ff9af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatója kicsit átalakítva ugyan, de leporolta a Fidesz egy tízéves üzenetét is.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatója kicsit átalakítva ugyan, de leporolta a Fidesz egy tízéves üzenetét is.","id":"20250529_orban-balazs-szuverenitas-eu-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d311dc1-606f-42fb-a92f-1276934ff9af.jpg","index":0,"item":"38786fd7-a3ae-458c-8e84-598d5606432e","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_orban-balazs-szuverenitas-eu-magyarorszag","timestamp":"2025. május. 29. 18:50","title":"Orbán Balázs szerint csak egy szuverén ország van az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Neue Zürcher Zeitung azt elemzi, elképzelhető-e, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát az EU-ban a jogállamiság megsértése miatt. Már 20 tagállam követeli, hogy a Bizottság szabjon ki büntetést Magyarországra, amiért gyakorlatilag betiltotta a Pride-ot. Orbánt azzal vádolják, hogy saját politikai túlélése érdekében használja fel a magyar-ukrán kémügyet. Ursula von der Leyen érdemtelenül kapja meg az Európa egységének elősegítéséért járó Nagy Károly-díjat.Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A Neue Zürcher Zeitung azt elemzi, elképzelhető-e, hogy megvonják Magyarország szavazati jogát az EU-ban a jogállamiság...","id":"20250529_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2312ff0b-4df7-4bb0-94d6-8805ed22d99f","keywords":null,"link":"/360/20250529_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 29. 11:12","title":"NZZ: Telik a pohár, de még nem csordult ki – nincs meg a kellő többség a „nukleáris opció” bevetése mellett Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6174161a-fe25-4de5-8ab5-17ea5bd4a7d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két sajtóorgánum több mint kétmillió, nukleáris bázisok modernizációjának és építésének közbeszerzéseiről és terveiről szóló dokumentumot vetett össze műholdképekkel. Az elmúlt évtizedben gyors tempóban fejlesztették a rakétasilókat és -bázisokat.","shortLead":"Két sajtóorgánum több mint kétmillió, nukleáris bázisok modernizációjának és építésének közbeszerzéseiről és terveiről...","id":"20250528_Kiszivarogtak-az-orosz-nuklearis-modernizacio-dokumentumai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6174161a-fe25-4de5-8ab5-17ea5bd4a7d0.jpg","index":0,"item":"3d9eb6f1-b99c-4387-a823-cfb9cc469402","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_Kiszivarogtak-az-orosz-nuklearis-modernizacio-dokumentumai","timestamp":"2025. május. 28. 17:53","title":"Kiszivárogtak az orosz nukleáris modernizáció dokumentumai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c165325-f4a4-4ac2-a807-68e5fdb98f76","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A részvényárfolyamokra vonatkozó feltétel teljesült, már csak ki kell húznia három évig a légitársaság élén.","shortLead":"A részvényárfolyamokra vonatkozó feltétel teljesült, már csak ki kell húznia három évig a légitársaság élén.","id":"20250529_ryanair-oleary-bonusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c165325-f4a4-4ac2-a807-68e5fdb98f76.jpg","index":0,"item":"b6ed89ef-7c28-407d-b9d2-8c0970a53dda","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_ryanair-oleary-bonusz","timestamp":"2025. május. 29. 20:35","title":"Hatalmas bónuszra vált jogosulttá a Ryanair-vezér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2211d9ae-d23d-4654-a649-78a899594faf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A dolgozókat a SungEel évente szűri, de az előírt kontrollvizsgálatokat már nem végzik el, néhányan saját zsebből fizették a független vizsgálatot. A kormányhivatal szerint minden rendben van.","shortLead":"A dolgozókat a SungEel évente szűri, de az előírt kontrollvizsgálatokat már nem végzik el, néhányan saját zsebből...","id":"20250528_Tele-van-nikkellel-az-egyik-akkufeldolgozo-dolgozoinak-szervezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2211d9ae-d23d-4654-a649-78a899594faf.jpg","index":0,"item":"80a4b45a-e515-4a8a-9b87-7b9f190abb0f","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Tele-van-nikkellel-az-egyik-akkufeldolgozo-dolgozoinak-szervezete","timestamp":"2025. május. 28. 15:13","title":"Tele van nikkellel a legnagyobb magyar akkufeldolgozó munkásainak szervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először tartanak kormányinfót azóta, hogy a parlamentnek benyújtották az ellehetetlenítési törvényt, és azóta a módosítások is zöld utak kaptak, amelyek visszamenőleges hatállyal vennék el a felajánlott adó 1%-ot. Közben pedig Magyar Péter is elgyalogolt Nagyváradra. Élő tudósításunk Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő sajtótájékoztatójáról.","shortLead":"Először tartanak kormányinfót azóta, hogy a parlamentnek benyújtották az ellehetetlenítési törvényt, és azóta...","id":"20250528_kormanyinfo-eloben-Gulyas-Gergely-ellehetetlenitesi-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"a679bdcf-825e-49ee-96fe-36e0e0496e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kormanyinfo-eloben-Gulyas-Gergely-ellehetetlenitesi-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 15:13","title":"A kormányinfón láthattuk, hogyan próbálta védeni Gulyás Gergely a védhetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]