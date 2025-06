Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8ef3990b-517a-4abf-a7fc-6b75d94c60fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A SpaceX gigaűrhajója egyelőre csak felrobbanni képes, de ez nem tántorítja el Elon Muskot a Mars meghódításától. Sőt. ","shortLead":"A SpaceX gigaűrhajója egyelőre csak felrobbanni képes, de ez nem tántorítja el Elon Muskot a Mars meghódításától. Sőt. ","id":"20250531_SpaceX-Starship-Mars-urutazas-Elon-Musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ef3990b-517a-4abf-a7fc-6b75d94c60fb.jpg","index":0,"item":"6af9fe8a-11cc-4a1f-b102-6e37c851ee30","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_SpaceX-Starship-Mars-urutazas-Elon-Musk","timestamp":"2025. május. 31. 16:29","title":"Újabb hajmeresztő menetrenddel állt elő Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jokereknek áll a világ.","shortLead":"Jokereknek áll a világ.","id":"20250531_Otos-lotto-sorsolas-nyero-szamok-szerencsejatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52.jpg","index":0,"item":"9948a5b4-d83f-4136-bda1-fa385c73fce6","keywords":null,"link":"/elet/20250531_Otos-lotto-sorsolas-nyero-szamok-szerencsejatek","timestamp":"2025. május. 31. 20:38","title":"Nem kelhetünk versenyre Mészárosékkal, de lett két százmilliomosunk - ezek az ötös lottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7bd473-cc3d-4edb-86df-362a84108e4a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az életciklusa végén járó Toyota GR Suprából a 3 literes alapmodellt, a kihegyezett Lightweight EVO kivitelt és a non-plus-ultra kategóriás méregdrága A90 Final Editiont is rendesen meghajtottuk.","shortLead":"Az életciklusa végén járó Toyota GR Suprából a 3 literes alapmodellt, a kihegyezett Lightweight EVO kivitelt és...","id":"20250602_versenypalya-toyota-gr-supra-a90-final-edition-lightweight-evo-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7bd473-cc3d-4edb-86df-362a84108e4a.jpg","index":0,"item":"5d0552bb-fcf0-472e-a7f2-ad44251664f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_versenypalya-toyota-gr-supra-a90-final-edition-lightweight-evo-teszt-velemeny","timestamp":"2025. június. 02. 08:01","title":"70 millió forintos elérhetetlen álom: versenypályáztunk a Toyota Supra búcsúzó verzióival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19c5636-537a-4f92-a127-cb481438f723","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az aHang által meghirdetett Néma menet célja, hogy tiltakozzon a független sajtó és a civilek ellehetetlenítése ellen. ","shortLead":"Az aHang által meghirdetett Néma menet célja, hogy tiltakozzon a független sajtó és a civilek ellehetetlenítése ellen. ","id":"20250601_Leragasztott-szajjal-vonulnak-at-a-tuntetok-a-Szabadsag-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d19c5636-537a-4f92-a127-cb481438f723.jpg","index":0,"item":"ea0f9a93-98ca-4d2d-a743-60e526f9af1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_Leragasztott-szajjal-vonulnak-at-a-tuntetok-a-Szabadsag-hidon","timestamp":"2025. június. 01. 16:36","title":"Leragasztott szájjal vonulnak át a tüntetők a Szabadság hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99234540-11e0-42eb-bdcc-ca1e5f41cbac","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"Sok káros tévhit él a húgyúti fertőzéssel kapcsolatban. Érdemes tisztázni, mitől alakul ki, mit tehetünk vagy mit ne tegyünk ellene.","shortLead":"Sok káros tévhit él a húgyúti fertőzéssel kapcsolatban. Érdemes tisztázni, mitől alakul ki, mit tehetünk vagy mit ne...","id":"20250528_Mi-a-nulladik-lepes-ha-felfaztal-urzinol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99234540-11e0-42eb-bdcc-ca1e5f41cbac.jpg","index":0,"item":"c51c2721-52e1-499b-8eb7-665d5aaf2542","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250528_Mi-a-nulladik-lepes-ha-felfaztal-urzinol","timestamp":"2025. június. 02. 07:30","title":"Mi a nulladik lépés, ha felfáztál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"13bb1707-7561-455d-b384-3e2a71ec9e0f","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e95d57d4-7113-427d-975e-dfa52cec0633","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A belpolitikán túl az EU- és NATO-kapcsolatokban, valamint a lengyel Ukrajna-politikában is feszültségeket okozhat a jobboldali Karol Nawrocki győzelme.","shortLead":"A belpolitikán túl az EU- és NATO-kapcsolatokban, valamint a lengyel Ukrajna-politikában is feszültségeket okozhat...","id":"20250602_lengyel-elnokvalasztas-nemet-lapok-szemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e95d57d4-7113-427d-975e-dfa52cec0633.jpg","index":0,"item":"6feb3f88-1cdf-4b3d-859d-9ce80ab00045","keywords":null,"link":"/360/20250602_lengyel-elnokvalasztas-nemet-lapok-szemle","timestamp":"2025. június. 02. 09:58","title":"Viharos idők jönnek – nyugati lapok gyorselemzése a lengyel elnökválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efaf8499-ca8a-41c3-9f7e-beb8f069ce37","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A Katona József Színház új bemutatója végre azt adja, ami egy autokrácia felé menetelő országban elvárható a színházaktól: mindenféle shakespeare-i metafora nélkül arról szól, milyen lesz az ország hat év múlva, ha akkor még mindig Orbán Viktor és a Fidesz lesz hatalmon.","shortLead":"A Katona József Színház új bemutatója végre azt adja, ami egy autokrácia felé menetelő országban elvárható...","id":"20250601_katona-jozsef-szinhaz-2031-kritika-biro-zsombor-aurel-dohy-balazs-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efaf8499-ca8a-41c3-9f7e-beb8f069ce37.jpg","index":0,"item":"012d8060-c575-4be4-903a-c5a18a9cc6a5","keywords":null,"link":"/elet/20250601_katona-jozsef-szinhaz-2031-kritika-biro-zsombor-aurel-dohy-balazs-orban-viktor","timestamp":"2025. június. 01. 20:00","title":"„Nem kellett volna annyi színdarabot csinálni a Viktorról!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kocsi egy család négy tagját ütötte el Grenoble-ban. Az autós feladta magát.","shortLead":"A kocsi egy család négy tagját ütötte el Grenoble-ban. Az autós feladta magát.","id":"20250601_PSG-szurkolok-unneplese-Franciaorszag-Grenoble-gazolas-tomegbe-hajtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"04677522-b092-4443-8019-e5c529c3ccd5","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_PSG-szurkolok-unneplese-Franciaorszag-Grenoble-gazolas-tomegbe-hajtas","timestamp":"2025. június. 01. 08:42","title":"Tömegbe hajtott egy autó Franciaországban a PSG-szurkolók ünneplése közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]