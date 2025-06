Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja az anyagcserét, a növekedést és a normális sejtműködést. De vajon mindenkinek ugyanannyi vasra van szüksége? Távolról sem! Lássuk, milyen tényezőktől függ, mennyit kell bevinnünk belőle.","shortLead":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja...","id":"20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e.jpg","index":0,"item":"beab4618-d3d2-44ae-9c20-b31b791efcbf","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","timestamp":"2025. június. 01. 15:30","title":"Elég vasat eszünk meg naponta? A válasz nem egyértelmű!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 10 százalékkal csökkenő árbevétel ellenére a profit 20 százalékkal nőtt.","shortLead":"A 10 százalékkal csökkenő árbevétel ellenére a profit 20 százalékkal nőtt.","id":"20250531_interior-design-szijjarto-peter-feleseg-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"ef9abd94-4e77-40b1-9ac1-5db8ae27f716","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_interior-design-szijjarto-peter-feleseg-profit","timestamp":"2025. május. 31. 20:36","title":"Szijjártó Péter felesége tavaly 400 milliós osztalékot vett ki a kft.-jéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1934a1d7-69a4-4499-8123-0646a043304e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan pofonegyszerű zenék importálása, ha Apple Musicra váltana valamelyik másik zenei streamingszolgáltatóról.","shortLead":"Hamarosan pofonegyszerű zenék importálása, ha Apple Musicra váltana valamelyik másik zenei streamingszolgáltatóról.","id":"20250601_apple-music-spotify-zenek-lejatszasi-listak-importalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1934a1d7-69a4-4499-8123-0646a043304e.jpg","index":0,"item":"feb21767-beb0-4b95-a59f-3cf3408fd5c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_apple-music-spotify-zenek-lejatszasi-listak-importalasa","timestamp":"2025. június. 01. 14:03","title":"Ilyen könnyű lesz átköltözni Spotifyból Apple Musicba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d19c5636-537a-4f92-a127-cb481438f723","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az aHang által meghirdetett Néma menet célja, hogy tiltakozzon a független sajtó és a civilek ellehetetlenítése ellen. ","shortLead":"Az aHang által meghirdetett Néma menet célja, hogy tiltakozzon a független sajtó és a civilek ellehetetlenítése ellen. ","id":"20250601_Leragasztott-szajjal-vonulnak-at-a-tuntetok-a-Szabadsag-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d19c5636-537a-4f92-a127-cb481438f723.jpg","index":0,"item":"ea0f9a93-98ca-4d2d-a743-60e526f9af1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_Leragasztott-szajjal-vonulnak-at-a-tuntetok-a-Szabadsag-hidon","timestamp":"2025. június. 01. 16:36","title":"Leragasztott szájjal vonulnak át a tüntetők a Szabadság hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093be268-ea60-4240-b699-01712f077fcb","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Jó taktikai és tárgyalóképességéről ismert Nicusor Dan az új román elnök, aki EU-párti, oroszellenes jelöltként győzte le szélsőjobboldali ellenfelét.","shortLead":"Jó taktikai és tárgyalóképességéről ismert Nicusor Dan az új román elnök, aki EU-párti, oroszellenes jelöltként győzte...","id":"20250601_nicusor-dan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/093be268-ea60-4240-b699-01712f077fcb.jpg","index":0,"item":"1d3686b6-79f3-4d58-8c26-76e785c7f3fa","keywords":null,"link":"/360/20250601_nicusor-dan","timestamp":"2025. június. 01. 12:30","title":"Kimatekozta a román elnökválasztási győzelmet Nicusor Dan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa19fce-d55d-4db3-bd45-0ca2444e9887","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"35 milliárd forintot vitt el a kormányzati különadó.","shortLead":"35 milliárd forintot vitt el a kormányzati különadó.","id":"20250531_Tovabb-nott-a-SPAR-vesztesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aa19fce-d55d-4db3-bd45-0ca2444e9887.jpg","index":0,"item":"3a5a9423-fa14-44f6-b27b-a29073f7f65f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Tovabb-nott-a-SPAR-vesztesege","timestamp":"2025. május. 31. 16:40","title":"Tovább nőtt a Spar vesztesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ellehetetlenítési törvényről, vagyonának gyarapodásáról és a luxizásról is kérdezte az ország leggazdagabb emberét a portál.","shortLead":"Az ellehetetlenítési törvényről, vagyonának gyarapodásáról és a luxizásról is kérdezte az ország leggazdagabb emberét...","id":"20250601_Meszaros-Lorinc-munchen-444","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d.jpg","index":0,"item":"24771204-0e62-402e-a8c7-482a1077137d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_Meszaros-Lorinc-munchen-444","timestamp":"2025. június. 01. 10:44","title":"Mészáros Lőrinc a 444-nek: „Maguk propagandisták, úgyhogy húzzanak haza”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18304d2e-6bf9-4380-bb24-5a30afd68be0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön gyári cikkszáma is van: 199 398 500 A.","shortLead":"Külön gyári cikkszáma is van: 199 398 500 A.","id":"20250602_Szupermarketben-is-kaphato-lesz-a-Volkswagen-currywurst","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18304d2e-6bf9-4380-bb24-5a30afd68be0.jpg","index":0,"item":"1e0fee4b-b2e9-4cfa-ae1f-7fbf9b0096b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Szupermarketben-is-kaphato-lesz-a-Volkswagen-currywurst","timestamp":"2025. június. 02. 08:03","title":"Szupermarketben is kapható lesz a Volkswagen legnépszerűbb terméke, a currywurst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]