[{"available":true,"c_guid":"5586107d-f202-45fc-b9cf-ee58d9669a64","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A rosszul sikerült szezon mellett túl drágának is találják őket, ezért küldhetik el a két játékost, azonban erről állítólag még sem ők, sem az ügynökeik nem tudnak, a megbeszélésekre ugyanis csak a héten kerül sor.","shortLead":"A rosszul sikerült szezon mellett túl drágának is találják őket, ezért küldhetik el a két játékost, azonban erről...","id":"20250602_Bild-Orban-Gulacsi-rb-leipzig-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5586107d-f202-45fc-b9cf-ee58d9669a64.jpg","index":0,"item":"c0c2d733-476f-40c5-b0f7-9b942ec0ed56","keywords":null,"link":"/sport/20250602_Bild-Orban-Gulacsi-rb-leipzig-tavozas","timestamp":"2025. június. 02. 12:28","title":"Bild: Orbán és Gulácsi is új klub után nézhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5536f4a7-4b51-47a0-8110-09b38c2a1993","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elkeseredetten dacos interjút adott Karácsony Gergely a Népszavának, ellenállást hirdetve a kormány sarcpolitikája ellen.","shortLead":"Elkeseredetten dacos interjút adott Karácsony Gergely a Népszavának, ellenállást hirdetve a kormány sarcpolitikája...","id":"20250531_Karacsony-Gergely-fopolgarmester-Budapest-szolidaritasi-hozzajarulas-sarc-megszoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5536f4a7-4b51-47a0-8110-09b38c2a1993.jpg","index":0,"item":"8966d16c-4fde-4056-aaa4-d7cf253d0d43","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_Karacsony-Gergely-fopolgarmester-Budapest-szolidaritasi-hozzajarulas-sarc-megszoritas","timestamp":"2025. május. 31. 18:11","title":"Karácsony: Ha borul az asztal, minden is előfordulhat, és ha kell, „harcba hívja” a budapestieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf390af-be28-4617-a8af-4b2e356ddaf6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két halálos áldozata van a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban szombat reggel történt repülőgép-balesetnek.","shortLead":"Két halálos áldozata van a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban szombat reggel történt repülőgép-balesetnek.","id":"20250531_Nemetorszag-kisrepulogep-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cf390af-be28-4617-a8af-4b2e356ddaf6.jpg","index":0,"item":"7e6aec4c-1882-42a5-bc2d-0e6c25223563","keywords":null,"link":"/vilag/20250531_Nemetorszag-kisrepulogep-baleset","timestamp":"2025. május. 31. 17:45","title":"Motorhiba miatt lezuhant és egy lakóházba csapódott egy kisrepülőgép Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja az anyagcserét, a növekedést és a normális sejtműködést. De vajon mindenkinek ugyanannyi vasra van szüksége? Távolról sem! Lássuk, milyen tényezőktől függ, mennyit kell bevinnünk belőle.","shortLead":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja...","id":"20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e.jpg","index":0,"item":"beab4618-d3d2-44ae-9c20-b31b791efcbf","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","timestamp":"2025. június. 01. 15:30","title":"Elég vasat eszünk meg naponta? A válasz nem egyértelmű!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9ac2f4a7-abad-4a72-89cb-54e90b4e06c2","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Minden szabálynak megfelelnek, átláthatóságot biztosítanak és egy fillér állami pénzt sem kérnek, csak bizalmat a helyiektől. Ezt mondják a Vésztőn akkumulátoripari hulladékot feldolgozó üzemet tervező beruházók. És bizony jobb ha hozzászokunk, hogy a gombamód szaporodó hatalmas akkugyárak mellé fel kell nőnie az országban a hulladékfeldolgozásnak is.","shortLead":"Minden szabálynak megfelelnek, átláthatóságot biztosítanak és egy fillér állami pénzt sem kérnek, csak bizalmat...","id":"20250601_akku-akkumulator-hulladek-feldolgozas-nt-recycling-veszto-akkugyar-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ac2f4a7-abad-4a72-89cb-54e90b4e06c2.jpg","index":0,"item":"a08298be-f564-475a-be45-05622ad2098e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_akku-akkumulator-hulladek-feldolgozas-nt-recycling-veszto-akkugyar-veszely","timestamp":"2025. június. 01. 17:30","title":"Komoly tervekkel érkezik az akkugyári hulladékot feldolgozó cég Vésztőre, a CATL, a BYD és az EVE akkumaradékára utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47efad80-6a13-4cd2-b714-c0b69b4b825f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kérésed számomra parancs – gondolhatta az 5 éves kisfiú, majd bepancsolt egyet a világ leggazdagabb apukájának.","shortLead":"Kérésed számomra parancs – gondolhatta az 5 éves kisfiú, majd bepancsolt egyet a világ leggazdagabb apukájának.","id":"20250531_Elon-Musk-fia-X-monokli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47efad80-6a13-4cd2-b714-c0b69b4b825f.jpg","index":0,"item":"d63c782e-19bf-4969-aa82-57f1c803b127","keywords":null,"link":"/elet/20250531_Elon-Musk-fia-X-monokli","timestamp":"2025. május. 31. 21:52","title":"Elon Musk: Mondtam a kis X-nek, hogy gyerünk, üss meg! Erre megütött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458669a2-8f1f-4895-93ea-24df7953e664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök a Facebookon kívánta a legjobbakat Orbán Viktornak.","shortLead":"A köztársasági elnök a Facebookon kívánta a legjobbakat Orbán Viktornak.","id":"20250531_sulyok-tamas-orban-viktor-szuletesnapi-koszontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458669a2-8f1f-4895-93ea-24df7953e664.jpg","index":0,"item":"93fab72c-a8ce-4ff1-9901-84746ca98042","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_sulyok-tamas-orban-viktor-szuletesnapi-koszontes","timestamp":"2025. május. 31. 15:15","title":"Az államfő hajóskapitányhoz hasonlította Orbánt születésnapi köszöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4df3b1e-8449-47e5-9928-517800dbca4e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Frissített külsővel és modernizált technikával támad a legújabb Land Rover Defender.","shortLead":"Frissített külsővel és modernizált technikával támad a legújabb Land Rover Defender.","id":"20250602_itt-a-megujult-land-rover-defender","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4df3b1e-8449-47e5-9928-517800dbca4e.jpg","index":0,"item":"222cf31a-3c12-4145-b182-757831a6596c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_itt-a-megujult-land-rover-defender","timestamp":"2025. június. 02. 08:41","title":"Itt a megújult Land Rover Defender, akár 635 lovas biturbó V8-cal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]