[{"available":true,"c_guid":"9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Országos Dohányboltellátó Kft.-ből így 2015-ös alapítása óta már több mint 50 milliárd forintot vettek ki a tulajdonosok.","shortLead":"Az Országos Dohányboltellátó Kft.-ből így 2015-ös alapítása óta már több mint 50 milliárd forintot vettek ki...","id":"20250531_orszagos-dohanyboltellato-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd.jpg","index":0,"item":"7ff1db3a-4486-4299-8be8-2c19eec5a290","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_orszagos-dohanyboltellato-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek","timestamp":"2025. május. 31. 15:40","title":"Újabb 10 milliárdos osztalékot fizetett a Nemzeti Dohányboltokat ellátó cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458669a2-8f1f-4895-93ea-24df7953e664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök a Facebookon kívánta a legjobbakat Orbán Viktornak.","shortLead":"A köztársasági elnök a Facebookon kívánta a legjobbakat Orbán Viktornak.","id":"20250531_sulyok-tamas-orban-viktor-szuletesnapi-koszontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458669a2-8f1f-4895-93ea-24df7953e664.jpg","index":0,"item":"93fab72c-a8ce-4ff1-9901-84746ca98042","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_sulyok-tamas-orban-viktor-szuletesnapi-koszontes","timestamp":"2025. május. 31. 15:15","title":"Az államfő hajóskapitányhoz hasonlította Orbánt születésnapi köszöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jokereknek áll a világ.","shortLead":"Jokereknek áll a világ.","id":"20250531_Otos-lotto-sorsolas-nyero-szamok-szerencsejatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfbf44e9-65a8-4169-affc-67b902b2ee52.jpg","index":0,"item":"9948a5b4-d83f-4136-bda1-fa385c73fce6","keywords":null,"link":"/elet/20250531_Otos-lotto-sorsolas-nyero-szamok-szerencsejatek","timestamp":"2025. május. 31. 20:38","title":"Nem kelhetünk versenyre Mészárosékkal, de lett két százmilliomosunk - ezek az ötös lottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4a99e3-67d9-4b44-b5ea-99f79c0223db","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A csúcsmobilok árának töredékéért kínál meglepően komoly tudást a Honor két vadonatúj 200 megapixeles telefonja, a kellemesen kompakt 400-as, illetve a főleg chipsetben és kamerában erősebb 400 Pro modell – kipróbáltuk őket.","shortLead":"A csúcsmobilok árának töredékéért kínál meglepően komoly tudást a Honor két vadonatúj 200 megapixeles telefonja...","id":"20250531_200-megapixel-honor-400-pro-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da4a99e3-67d9-4b44-b5ea-99f79c0223db.jpg","index":0,"item":"19a62dff-0e36-452e-a733-8e304726c0f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_200-megapixel-honor-400-pro-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 31. 16:03","title":"Ár-érték bajnokság: teszten a 200 megapixeles Honor 400 és 400 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A profit alig valamicske, semmiség a régi szép időkhöz képest, de legalább nem milliárdos veszteség, mint a válás után közvetlenül.","shortLead":"A profit alig valamicske, semmiség a régi szép időkhöz képest, de legalább nem milliárdos veszteség, mint a válás után...","id":"20250531_Meszaros-Lorinc-exveje-ujra-nyereseget-tudott-csinalni-a-valas-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5af54b1-5e73-4a39-a7c0-52377afbc287.jpg","index":0,"item":"2d59603c-87d0-4195-a03e-ff7aef7a91ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Meszaros-Lorinc-exveje-ujra-nyereseget-tudott-csinalni-a-valas-utan","timestamp":"2025. május. 31. 15:35","title":"Mészáros Lőrinc pária exveje újra nyereséget tudott csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ab9007-cd4f-4b37-8b45-a39ae98ee5a7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyermek személyisége, a családi környezet hatása, de akár a közös étkezések „élménytelensége” is állhat a válogatás hátterében. Milyen jelentősége van a testi érzetek tudatosításának az evési szokások kialakításában? Mennyit számít, hogy miként étkeztek a szülők gyerekkorukban? És mit nem szabad csinálni, ha mégis válogatós lenne a gyerekünk?","shortLead":"A gyermek személyisége, a családi környezet hatása, de akár a közös étkezések „élménytelensége” is állhat a válogatás...","id":"20250601_Valogatos-a-gyerek-vagy-csak-egyeni-az-evesi-stilusa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81ab9007-cd4f-4b37-8b45-a39ae98ee5a7.jpg","index":0,"item":"79ffe427-7d47-4742-9b3a-066abf53f355","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250601_Valogatos-a-gyerek-vagy-csak-egyeni-az-evesi-stilusa","timestamp":"2025. június. 01. 18:47","title":"Válogatós a gyerek, vagy csak egyéni az evési stílusa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 10 százalékkal csökkenő árbevétel ellenére a profit 20 százalékkal nőtt.","shortLead":"A 10 százalékkal csökkenő árbevétel ellenére a profit 20 százalékkal nőtt.","id":"20250531_interior-design-szijjarto-peter-feleseg-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"ef9abd94-4e77-40b1-9ac1-5db8ae27f716","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_interior-design-szijjarto-peter-feleseg-profit","timestamp":"2025. május. 31. 20:36","title":"Szijjártó Péter felesége tavaly 400 milliós osztalékot vett ki a kft.-jéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc7da20-3450-4656-9dc9-597deed2dc92","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem a sznobok vesznek részt egy ilyen együttműködésben, mert elég nagy elkötelezettség és rugalmasság kell hozzá – mondja Dezsény Zoltán mezőgazdász, aki kaliforniai mesterdiplomával Nógrád megyében, a 400 lakosú Terényben visz egy Magyarországon nemigen ismert különleges gazdaságot. HVG-portré.","shortLead":"Nem a sznobok vesznek részt egy ilyen együttműködésben, mert elég nagy elkötelezettség és rugalmasság kell hozzá –...","id":"20250601_Dezseny-Zoltan-gazdalkodo-hvg-portre-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfc7da20-3450-4656-9dc9-597deed2dc92.jpg","index":0,"item":"15e0d623-b5f6-471d-b6f9-cf13312f55b2","keywords":null,"link":"/360/20250601_Dezseny-Zoltan-gazdalkodo-hvg-portre-interju","timestamp":"2025. június. 01. 10:30","title":"„Aki megtanulja a cukkinit sokféleképpen elkészíteni, az hosszú távon is elégedett” – így él egy hazai zöldségközösség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]