[{"available":true,"c_guid":"962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","shortLead":"A rengések vasárnap este nagyjából 22 órakor kezdődtek, majd három órával később, az éjszaka közepén tetőztek.","id":"20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/962f672a-1433-4700-b3eb-7f8f3991b3e0.jpg","index":0,"item":"78deacc7-f8ae-4461-9aac-4ce7c2d74f38","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_etna-vulkankitores-szicilia-hamufelho-video","timestamp":"2025. június. 02. 13:52","title":"Kitört az Etna, menekülnek a turisták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed76faec-9762-44e1-888b-044514d4ff32","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Belgium kapzsisága, az USA hidegháborús félelme és az ENSZ hanyagsága is kellett Patrice Lumumba meggyilkolásához. A kongói függetlenség hősének egy új dokumentumfilm által bemutatott felkavaró sorsa előrevetítette az ország baljós jövőjét.","shortLead":"Belgium kapzsisága, az USA hidegháborús félelme és az ENSZ hanyagsága is kellett Patrice Lumumba meggyilkolásához...","id":"20250601_hvg-kongo-lumumba-afrika-ruanda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed76faec-9762-44e1-888b-044514d4ff32.jpg","index":0,"item":"d77ffdbb-3397-4c28-bb35-2e927c32e1f3","keywords":null,"link":"/360/20250601_hvg-kongo-lumumba-afrika-ruanda","timestamp":"2025. június. 01. 12:30","title":"Rosszabbnak mondták Fidel Castrónál, hét hónap múlva már nem élt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250601_telekom-magenta-ai-csalo-hivas-atveres-samsung-account-torlese-agy-oregedese-streaming-uj-csomagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224.jpg","index":0,"item":"2f652615-00c7-42ab-bfd6-315b19527c5c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_telekom-magenta-ai-csalo-hivas-atveres-samsung-account-torlese-agy-oregedese-streaming-uj-csomagok","timestamp":"2025. június. 01. 12:00","title":"Ez történt: A Telekom mindenkinél bekapcsolt egy ingyenes új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2637425a-6d91-438c-8c9c-1c0ca1ffeb00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz és ukrán küldöttség ma ülne tárgyalóasztalhoz Isztambulban. ","shortLead":"Az orosz és ukrán küldöttség ma ülne tárgyalóasztalhoz Isztambulban. ","id":"20250602_Beketargyalasok-elott-ket-gyermek-megserult-tobben-meghaltak-a-legujabb-orosz-tamadasokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2637425a-6d91-438c-8c9c-1c0ca1ffeb00.jpg","index":0,"item":"1ccd9ea3-ea8d-4425-9847-d00f31673292","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Beketargyalasok-elott-ket-gyermek-megserult-tobben-meghaltak-a-legujabb-orosz-tamadasokban","timestamp":"2025. június. 02. 09:02","title":"Béketárgyalások előtt: két gyermek megsérült, többen meghaltak a legújabb orosz támadásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a59d08a-de3d-443b-9a2c-4738f191f235","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"A nyári szezon előtt az edzőtermek ezerrel hirdetik a kedvezményekkel megtámogatott, néhány hetes „bikiniprogramokat”, amelyek jól hangzanak ugyan, de csodát azért nem érdemes várni tőlük: könnyű belebukni, és még többet visszahízni, mint ahány kilóval eleve belevágtunk. Min múlik, hogy ki adja fel idejekorán az életmódváltást, és viszi sikerre? Mi kell ahhoz, hogy tudjuk tartani a heti egykilós fogyást, és közben izmosodjunk is? Miért jóval kisebb a napi húszezer lépés hatékonysága, mint amekkorát tulajdonítunk neki? Személyi edzőt kérdeztünk.","shortLead":"A nyári szezon előtt az edzőtermek ezerrel hirdetik a kedvezményekkel megtámogatott, néhány hetes „bikiniprogramokat”...","id":"20250602_Bikinitest-beach-body-nyari-forma-bikini-program-fogyas-edzes-sport-dieta-etrend-jojo-effektus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a59d08a-de3d-443b-9a2c-4738f191f235.jpg","index":0,"item":"23755a1e-43f8-423c-8271-19d072da34b6","keywords":null,"link":"/360/20250602_Bikinitest-beach-body-nyari-forma-bikini-program-fogyas-edzes-sport-dieta-etrend-jojo-effektus","timestamp":"2025. június. 02. 13:30","title":"Tényleg van értelme a nyári formára gyúrni? És hogyan csináljuk, hogy jó is legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1934a1d7-69a4-4499-8123-0646a043304e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan pofonegyszerű zenék importálása, ha Apple Musicra váltana valamelyik másik zenei streamingszolgáltatóról.","shortLead":"Hamarosan pofonegyszerű zenék importálása, ha Apple Musicra váltana valamelyik másik zenei streamingszolgáltatóról.","id":"20250601_apple-music-spotify-zenek-lejatszasi-listak-importalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1934a1d7-69a4-4499-8123-0646a043304e.jpg","index":0,"item":"feb21767-beb0-4b95-a59f-3cf3408fd5c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_apple-music-spotify-zenek-lejatszasi-listak-importalasa","timestamp":"2025. június. 01. 14:03","title":"Ilyen könnyű lesz átköltözni Spotifyból Apple Musicba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e5d383-e322-42ff-a417-8c9bc91bbcce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nem tartóztatják fel őket, hét napig tart az út. ","shortLead":"Ha nem tartóztatják fel őket, hét napig tart az út. ","id":"20250602_greta-thungerg-gaza-segely-hajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69e5d383-e322-42ff-a417-8c9bc91bbcce.jpg","index":0,"item":"5ef7c1e6-4f10-449a-8f11-b58ba94909aa","keywords":null,"link":"/elet/20250602_greta-thungerg-gaza-segely-hajo","timestamp":"2025. június. 02. 08:04","title":"Greta Thunberg vitorlásra szállt, hogy aktivista társaival segélyt vigyen Gázába – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Lánya szerint boldoggá tenné őt az elismerés, nagyon sokat jelentett neki Újlipótváros.","shortLead":"Lánya szerint boldoggá tenné őt az elismerés, nagyon sokat jelentett neki Újlipótváros.","id":"20250602_Hadas-Kriszta-posztumusz-diszpolgar-XIII-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc.jpg","index":0,"item":"c6b8c3db-c30e-4f01-8d6d-056c051762fc","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Hadas-Kriszta-posztumusz-diszpolgar-XIII-kerulet","timestamp":"2025. június. 02. 10:32","title":"Hadas Kriszta posztumusz díszpolgári címet kapott a XIII. kerülettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]