[{"available":true,"c_guid":"42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több helyen is kráterek keletkeztek a sóbánya tetején.","shortLead":"Több helyen is kráterek keletkeztek a sóbánya tetején.","id":"20250602_Tovabbi-hazak-kiuriteset-rendeltek-el-a-hatosagok-Parajdon-ideiglenes-gatat-is-epitenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a.jpg","index":0,"item":"ac400fcf-f89c-40dc-aaef-5ad113480da6","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Tovabbi-hazak-kiuriteset-rendeltek-el-a-hatosagok-Parajdon-ideiglenes-gatat-is-epitenek","timestamp":"2025. június. 02. 05:28","title":"További házak kiürítését rendelték el a hatóságok Parajdon, ideiglenes gátat is építenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dc2dc4-32e1-4532-bd1b-84268849d198","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Amennyiben ezen nem változatnak, Kína „határozottan erőteljes intézkedéseket fog hozni”.","shortLead":"Amennyiben ezen nem változatnak, Kína „határozottan erőteljes intézkedéseket fog hozni”.","id":"20250602_Kina-Egyesult-Allamok-genfi-kereskedelmi-konszenzus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49dc2dc4-32e1-4532-bd1b-84268849d198.jpg","index":0,"item":"28e222bc-60e9-4275-8418-b55a95d2c81b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_Kina-Egyesult-Allamok-genfi-kereskedelmi-konszenzus","timestamp":"2025. június. 02. 07:10","title":"Kína szerint az Egyesült Államok aláássa a genfi kereskedelmi tárgyalásokon elért konszenzust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250be12a-f1aa-4cff-ae70-3d2d79de1dfd","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros stagnáló kereslete is arra utal, hogy itt már egyszerűen túl drágák az ingatlanok.","shortLead":"A főváros stagnáló kereslete is arra utal, hogy itt már egyszerűen túl drágák az ingatlanok.","id":"20250602_lakaspiac-elenkul-ingatlancom-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/250be12a-f1aa-4cff-ae70-3d2d79de1dfd.jpg","index":0,"item":"d3a9a514-2262-4c44-8e88-06a75cd7a14b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250602_lakaspiac-elenkul-ingatlancom-elemzes","timestamp":"2025. június. 02. 10:04","title":"Májusban felébredt a lakáspiac, de Budapest kómában fekszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe4e7d8-2154-4c79-8098-5731d4ab5d6b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rablók 3,5 millió forintot zsákmányoltak, de nem sokáig örülhettek a pénznek.","shortLead":"A rablók 3,5 millió forintot zsákmányoltak, de nem sokáig örülhettek a pénznek.","id":"20250603_batonyterenye-rablas-simaszk-postas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbe4e7d8-2154-4c79-8098-5731d4ab5d6b.jpg","index":0,"item":"b44a2de3-2229-469a-a599-c33b6218d032","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_batonyterenye-rablas-simaszk-postas","timestamp":"2025. június. 03. 19:08","title":"Símaszkban raboltak ki egy nyugdíjakat kézbesítő postást Bátonyterenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4895ef1-c394-4c36-ae12-8a05624d7fef","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy óvatlan gázfröccs. ","shortLead":"Egy óvatlan gázfröccs. ","id":"20250602_Ferrarin-draga-foto-keszult-Papanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4895ef1-c394-4c36-ae12-8a05624d7fef.jpg","index":0,"item":"830904c5-6854-42ba-829b-664439e712bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Ferrarin-draga-foto-keszult-Papanal","timestamp":"2025. június. 02. 08:44","title":"Rosszkor léptek oda a Ferrarinak, drága fotó készült Pápánál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8a70eb-91af-4629-af6f-0ef7ac03af55","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Világszínvonalú projektet ígérnek.","shortLead":"Világszínvonalú projektet ígérnek.","id":"20250602_romania-erdely-csikszereda-disneyland-elmenypark-lenard-andras-csiki-sor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e8a70eb-91af-4629-af6f-0ef7ac03af55.jpg","index":0,"item":"d3caf4a9-ae05-42e1-9721-6cfffb2d6aae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250602_romania-erdely-csikszereda-disneyland-elmenypark-lenard-andras-csiki-sor","timestamp":"2025. június. 02. 17:02","title":"Cigánytáborral és medveszentéllyel építene „erdélyi Disneylandet” a Csíki Sör volt tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e32f02-ab93-4cfd-929d-05ec60a9f1d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jonathan Joss férje jelen volt a színész és az állítása szerint őket melegségük miatt már korábban is támadó szomszédja vitájánál, amely során a szomszéd agyonlőtte Josst, és azt állítja: ezúttal is a homofóbia volt a vita kiváltó oka. A rendőrség szerint nincs bizonyíték homofóbiára.","shortLead":"Jonathan Joss férje jelen volt a színész és az állítása szerint őket melegségük miatt már korábban is támadó szomszédja...","id":"20250603_Homofob-szomszedja-lotte-agyon-a-Varosfejlesztesi-osztaly-szineszet-jonathan-joss","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64e32f02-ab93-4cfd-929d-05ec60a9f1d3.jpg","index":0,"item":"6599cd41-a475-4b1c-8162-3b4256052e4a","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Homofob-szomszedja-lotte-agyon-a-Varosfejlesztesi-osztaly-szineszet-jonathan-joss","timestamp":"2025. június. 03. 14:15","title":"Homofób szomszédja lőtte agyon a Városfejlesztési osztály színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14cc0fac-a84d-4c20-91f1-9c244df57f9f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta a Neon nevű új böngészőjét az Opera, mely egy „MI-ügynök”.","shortLead":"Bemutatta a Neon nevű új böngészőjét az Opera, mely egy „MI-ügynök”.","id":"20250602_opera-neon-bongeszo-mesterseges-intelligencia-ugynok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14cc0fac-a84d-4c20-91f1-9c244df57f9f.jpg","index":0,"item":"51a2ae0a-dff7-4c32-889d-69f2899cdeb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_opera-neon-bongeszo-mesterseges-intelligencia-ugynok","timestamp":"2025. június. 02. 17:03","title":"Bejelentették a böngészőt, ami már ön helyett intéz mindent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]