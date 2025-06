Cikkünk frissül

Ma tartja újabb előadását a Rogán-színház, a parlamenti honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén, de erről nem fogunk sokat megtudni, mert Ruszin-Szendi Romuluszt meg sem hívták, amúgy pedig zárt ülés, az ott elhangzottakat titkosítják – mondta Magyar Péter, hozzátéve, hogy ha a volt vezérkari főnököt ha meghívták volna, akkor “két perc alatt porrá zúzná” a hazug vádakat.

A Tisza Párt elnöke és a volt vezérkari főnök csütörtök délelőtti tájékoztatójával egyidőben ugyanis, néhány száz méterrel odébb, a Honvédelmi Minisztériumban, zárt ajtók mögött tart kihelyezett ülést az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága. A fideszes Kósa Lajos vezette testület napirendjén szereplő, “Tájékoztató Magyarország honvédelmi érdekeit és katonai nemzetbiztonságát érintő aktuális kérdésekről” című pont az, ami érintheti Ruszin-Szendit, akit amúgy az ülésre nem hívtak meg, ő viszont az ülés kezdete előtt így üzent:

Az ügy előzménye, hogy a volt vezérkari főnököt jó ideje támadja a kormány és a Fidesz azzal, hogy ukrán titkosszolgálati kapcsolatai lehettek és nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. Ruszin-Szendi a most közzétett videóban is azt állítja, hogy akik most őt vádolják, tudják, hogy koholt vádak alapján teszik azt. Ide kapcsolódik, hogy a “kémügy” érintettjét, a letartóztatott állítólagos ukrán kémet, Holló Istvánt is összehozta Magyarral és a volt vezérkari főnökkel a Fidesz. Pedig az illetőnek Fidesz-közeli bizniszei voltak, és most a sajtótájékoztatón Magyar Péter arról is beszélt, hogy Orbán Viktor testvére is kapcsolatban állhatott a férfival. Holló céges ügyeiről itt írtunk:

Magyar Péter a tájékoztatón azt mondta, inkább a tavalyi kegyelmi botrányhoz hasonló friss üggyel, a fiatalokat a gyanú szerint prostituáltként futtattó, már letartóztatott javítóintézeti igazgatóról kellene beszélni, mert szerinte ez a korábbi gyermekvédelmi botrányoknál is komolyabb ügy, ráadásul kiderült, hogy az igazgató egyszer átment egy átvilágításon és nem akadt fenn a korábban, ellene felmerült súlyos vádak, gyanúk ellenére sem. A Tisza Párt elnöke szerint a Ruszin-Szendi elleni lejárató kampány erről és más országos problémákról igyekszik elterelni a figyelmet. Magyar szerint a reggeli Navracsics-interjú is egy őjabb színházi előadás, amúgy szerinte ő az a kereszténydemokrata politikus, aki kiengedte annak idején az azeri baltás gyilkost a börtönből, és amúgy a NER egész hatalmi struktúrájának kiépítésében részt vett, mégis őt tartják “az emberarcú fideszesnek”. A Navracsics-interjúról itt írtunk:

Magyar Péter után Ruszin-Szendi Romulusz arról beszélt, hogy azért nem hívják a bizottság zárt ülésére, mert könnyen tudná cáfolni a vádakat. Szerinte ez figyelemelterelés, amivel megpróbálják őt befeketíteni. Jelezte: a szolgálati titkot ő akkor is megtartja, ha ezzel közben nem tudja megvédeni magát. Azt is mondta, különben most elmondhatná, hogy a miniszterelnök mire utasította őt valójában vezérkari főnökként “és akkor talén ledőlne egy bálvány”. Amivel megbízta a kormányfő, ő azt teljesítette – tette hozzá. Ő ezt zárt ülésen természetesen hajlandó elmondani, akár most is szívesen átsétál a bizottsági ülésre.

Magyar hozzáfűzte – és ebben egyetértettek –, hogy ha valamit elkövetett volna abból, amivel most évekkel később vádolják, akkor még vezérkari főnökként hadbíróság elé állították volna. Ruszin-Szendi is arról beszélt, hogy annak idején, 2022 környékén még más volt a magyar kormányzati narratíva, a hozzáállás az ukrajnai háborúhoz, most viszont már más.

Kérdésre válaszolva Magyar jelezte: ha a kormányfőnek valóban vannak olyan információi amik hazaárulásra, kémkedésre utalna, már rég eljárások indultak volna. Ezért jelentette fel Magyar a kormányfőt a hamis vádak miatt, amúgy pedig akik most vádolnak, ha igaz, amit mondanak, nekik kellett volna feljelentést tenni annak idején, ha pedig ezt elmulasztották, akkor ők követtek el bűncselekményt. Ruszin-Szendi Romulusz hozzátette: ha lesz eljárás, reméli, hogy lesz, mert akkor kiderülnek a részletek. Hozzátette: ha neki börtönbe kell menni azért, hogy a Tidsza nyerjen, akkor megy, nem fél ettől.

Más témában, az átláthatóságinak mondott megfélemlítési törvényjavaslat halasztásáról Magyar megjegyezte: a párt nem távol tartotta magát az ügytől, világosan állást foglalt, de elmondta azt is, hogy ezt csak egy választási győzelem után tudják visszavonni, módosítani, de addig még 311 nap van, és a Tisza most a kormányváltásra készül. A halasztás szerinte azt igazolja, hogy nem akarták komolyan bevezetni gyorsan, hanem napirenden akarják tartani a kérdést, és esetleg később elfogadni egy még durvább változatot. “Ez a bagázs nem szokta megváltoztatni a jogszabályokat néhány tüntetéstől, itt mindent gondosan megterveznek” – tette hozzá Magyar. Ruszin-Szendi ehhez hozzátette: a tüntetéseket korrektül biztosítják a rendőrök, ezt köszöni, de ők is nehéz helyzetben vannak, mert a hatalom mindenkit félelemban akar tartani – itt emlékeztetett arra a rendőrre, aki előállított egy lelkészt, aki a Tisza rendezvényére támadt, és még a rendőrt hurcolták meg. Magyar hozzátette:

óriási feszültség van a párton belül, elindul az oszlás, most is ez zajlik a Fideszben, mintha 1989-ben lennénk, de a kormánypártban is vannak olyanok, bár a többség szavazógép, akik nem vállalnak be mindent.

Magyar arra a kérdésre, hogy ki lenne komolyabb ellenfél neki a választáson, Orbán vagy Lázár, azt mondta, ezen nem gondolkodott, de Lázárt még a Fideszben sem tudják elviselni, ő ezért sem lesz miniszterelnök-jelölt szerinte.

A HVG kérdésére Ruszin-Szendi és Magyar is kijelentette: nem tudnak semmilyen, a volt vezérkari főnök elleni eljárásról, nem hallgatták meg sem tanúként, sem gyanúsítottként. Más témában, a főváros pénzügyi helyzetét és a pénteki, 10 perces BKV-leállást érintő kérdésre Magyar a HVG-nek azt mondta, szerinte nem jó ötlet a leállás, mert felvetheti akár bűncselekmény gyanúját is, de azt viszont elítélte, hogy a fővárostól jelentős forrásokat von el az állam. Azt is kijelentette, hogy Karácsony Gergely főpolgármesterrel nem kívánnak zárt ajtók mögött tárgyalni, csak nyilvános fővárosi szakbizottsági ülésen.

Ruszin-Szendi Romulusz más témát érintve arról is beszélt, hogy a kormány információi szerint és ezt már a sajtó is kezdi firtatni, a kormány kiszervezné NER-oligarcháknak a teljes hadiipart. A volt vezérkari főnök arról is beszélt, hogy szerinte nem az ő állítólagos kémügyeivel kellene a honvédelmi szakbizottságnak foglalkozni, hanem például az újdörögdi kézigránát-balesetről, mert szerinte emiatt le kellene mondani a honvédemi miniszternek. Magyar Péter egy másik kérdésre válaszolva felidézte utolsó beszélgetését Gulyás Gergely miniszterrel, akinek állítása szerint megjegyezte Rogán Antalról, hogy “tolvaj”, mire – ahogy Magyar felidézte – Gulyás állítólag azt mondta: “tudom, de szükségünk van rá.” Ruszin-Szendi hangsúlyozta: soha, semmilyen szolgálati, katonai titkot nem ad ki.

A javítóintézeti igazgató botránya kapcsán érkezett a tájékoztatón kérdés Magyarhoz, hogy a gyermekvédelem vagy más szakpolitikák terén mikor ismerhetők meg a Tisza konkrét, kormányra készülve tervezett ötletei, tervei. Erre a pártelnök azt mondta, hogy fizetésemelést már korábban ígért programelemként a gyermekvédelem területén, és azt is, hogy 2030-ig az összes ilyen intézményt felújítják, ha kormányra kerülnek. Hozzátette: hamarosan lesznek szakpolitikai, sajtónyilvános fórumai a Tisza Pártnak, ahol megismerhetők majd minden területet érintően a konkrét terveket, sőt a párt szakpolitikusait is. Emlékeztetett: 13 fő- és 65 almunkacsoport készíti ezeket a terveket. A Holló István és Orbán Áron kapcsolatára utaló állításáról kapott tisztázó kérdést Magyar, de jelezte: ráhagyja az érintettekre, hogy magyarázzák ezt meg, ha nem sikerül, akkor majd ő még megszólal. Szintén kérdésre válaszolva megerősítette:

a Tisza Párt majd demokratikus döntéshozatali folyamat során megnevezi a miniszterelnök-jelöltjét, és nincs eldöntve, hogy ő lesz, mert a Tisza nem a Fidesz, mindenesetre ő készen áll bármilyen pozícióban segíteni a Tiszát és az országot.

Május 8-án Magyar Péter nyilvánosságra hozott egy felvételt, amelyen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter arról beszél, hogy a kormány „szakít a békementalitással”. Nem sokkal később a Honvédelmi Minisztérium azzal vádolta meg az egykori vezérkari főnököt, hogy hivatalos tárgyalásokon többször is a „Szlava Ukrajini” [Dicsőség Ukrajnának] kijelentés hangzott el tőle, szerintük ez azt bizonyítja, hogy Ruszin-Szendi a kormányzati állásponttal szemben Ukrajna pártján áll.