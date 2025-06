Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a42fdebf-e4f9-4b6b-b332-b5bf4f1a0940","c_author":"Tölgyessy Péter","category":"360","description":"A kormányváltás növekvő esélyei – Tölgyessy Péter HVG-nek írt esszéje.","shortLead":"A kormányváltás növekvő esélyei – Tölgyessy Péter HVG-nek írt esszéje.","id":"20250605_Tolgyessy-Peter-essze-Duborog-alattunk-a-tortenelem-Orban-rendszer-Magyar-Peter-valasztas-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a42fdebf-e4f9-4b6b-b332-b5bf4f1a0940.jpg","index":0,"item":"f3328275-93ed-4c5d-ad6a-0c964c6ede1b","keywords":null,"link":"/360/20250605_Tolgyessy-Peter-essze-Duborog-alattunk-a-tortenelem-Orban-rendszer-Magyar-Peter-valasztas-2026","timestamp":"2025. június. 05. 12:26","title":"Tölgyessy Péter: Dübörög alattunk a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ba0db1-1b55-4b1a-9288-8e142aa00ebf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bodnár Zsigmond elfogadta Molnár Áron bocsánatkérését, és reagált a színész által felvetett újabb állításokra.","shortLead":"Bodnár Zsigmond elfogadta Molnár Áron bocsánatkérését, és reagált a színész által felvetett újabb állításokra.","id":"20250604_Vasvari-Vivien-Molnar-Aron-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5ba0db1-1b55-4b1a-9288-8e142aa00ebf.jpg","index":0,"item":"9665a607-92bf-49a1-b215-9b793d26bdcb","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Vasvari-Vivien-Molnar-Aron-fenyegetes","timestamp":"2025. június. 04. 11:46","title":"Vasvári Vivien férje azt állítja, családja halálos fenyegetéseket kap Molnár Áron követőitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"A nyereséget és az eredménytartalékot is kivette osztalékként a felerészben Vaszily Miklós tulajdonában lévő Indamedia Network holdingvállalat. Jelentős változás történt a szervezeti struktúrában is: a Totalcar az Indexhez kerül, ezzel az alapító Karotta is távozik, a Port.hu ezentúl a Femina Médiához tartozik.","shortLead":"A nyereséget és az eredménytartalékot is kivette osztalékként a felerészben Vaszily Miklós tulajdonában lévő Indamedia...","id":"20250604_indamedia-vaszily-leanyceg-Index-tulajdonos-starcz-ziegler-osztalek-port-totalcar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e.jpg","index":0,"item":"d640c380-ada1-4919-9941-800ff18614a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_indamedia-vaszily-leanyceg-Index-tulajdonos-starcz-ziegler-osztalek-port-totalcar-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 22:35","title":"Összes leánycégét kiürítette az Index tulajdonosa, Karotta távozik a Totalcartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9acabd3-e94b-45fd-b5d8-050bbd40c07d","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Szerdán az Európai Bizottság bejelentette: Bulgária kész arra, hogy jövőre bevezesse az eurót. Szófia számára ez a logikus döntés. Magyarország is jobban járna a közös devizával, de a kormány elkótyavetyélte a jó éveket, most pedig már képtelen teljesíteni a feltételeket.","shortLead":"Szerdán az Európai Bizottság bejelentette: Bulgária kész arra, hogy jövőre bevezesse az eurót. Szófia számára...","id":"20250605_hvg-bulgaria-eurozona-gurulo-eurok-konvergencia-kriteriumok-magyar-euroatallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9acabd3-e94b-45fd-b5d8-050bbd40c07d.jpg","index":0,"item":"6dfe91e1-bc6c-4816-aa60-40ade5fbc5f2","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-bulgaria-eurozona-gurulo-eurok-konvergencia-kriteriumok-magyar-euroatallas","timestamp":"2025. június. 05. 09:45","title":"Guruló eurók: Bulgária a bevezetés kapujában, Magyarország egyre távolabb tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2823259-d469-4d07-a1e5-c33d87ad7317","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy igazán kirívó sebességtullépés 8000 euróba is kerülhet. ","shortLead":"Egy igazán kirívó sebességtullépés 8000 euróba is kerülhet. ","id":"20250605_DGorogorszag-tobbezer-euros-buntetesek-gyorshajtasert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2823259-d469-4d07-a1e5-c33d87ad7317.jpg","index":0,"item":"c4b45436-062a-4700-9483-6ad3b5a5d655","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_DGorogorszag-tobbezer-euros-buntetesek-gyorshajtasert","timestamp":"2025. június. 05. 06:54","title":"Drasztikusan emelik a közlekedési bírságokat Görögországban: jönnek a többezer eurós büntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint azért lett dühös Musk, mert nem támogatják az elektromos autók vásárlását.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint azért lett dühös Musk, mert nem támogatják az elektromos autók vásárlását.","id":"20250605_donald-trump-csalodott-elon-muskban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246.jpg","index":0,"item":"d44fc6bc-282a-469a-b935-39c48479ec59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_donald-trump-csalodott-elon-muskban","timestamp":"2025. június. 05. 19:53","title":"Trump: Nagyot csalódtam Elonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lakosság 9 százalékos inflációt vár egy évre előretekintve, ez a hivatalos előrejelzések több mint duplája. A lakosság megtakarítási kedve nő, a nyugdíjpénztári megtakarítások feltörését sem tervezi a nagy többség.","shortLead":"A lakosság 9 százalékos inflációt vár egy évre előretekintve, ez a hivatalos előrejelzések több mint duplája...","id":"20250605_Hiaba-kuzd-Nagy-Marton-a-lakossag-meg-mindig-borzasztoan-magas-inflaciot-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"354d0905-048f-4924-bda8-5fee7b3f10f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Hiaba-kuzd-Nagy-Marton-a-lakossag-meg-mindig-borzasztoan-magas-inflaciot-var","timestamp":"2025. június. 05. 10:25","title":"Hiába küzd Nagy Márton, a lakosság még mindig borzasztóan magas inflációt vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d612bf3-2599-4012-88f2-eb3b975613d8","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A közlekedés pénteki, 10 perces leállítása az első figyelmeztetés, lehet, hogy legközelebb 10 hétre áll le Budapest – mondta a HVG-nek Karácsony Gergely. A főpolgármester egy dolgot akar elérni: ne kelljen 57 milliárd forintnyi adót befizetni. Beleáll ebbe a harcba a kormánnyal, miközben hadakozik a közgyűlési frakciókkal is, mondván: „a felelősséget viselni kell, vagy haza lehet menni”. Karácsony beszélt Rákosrendezőről, a hoppon maradt NER-es oligarchákról, budapesti olimpiáról, a közgyűlés feloszlatásának esélyéről, és a 2026-os választás eredményét is elárulta.","shortLead":"A közlekedés pénteki, 10 perces leállítása az első figyelmeztetés, lehet, hogy legközelebb 10 hétre áll le Budapest –...","id":"20250604_Karacsony-Gergely-interju-szolidaritasi-ado-csod-BKK-kozlekedes-fopolgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d612bf3-2599-4012-88f2-eb3b975613d8.jpg","index":0,"item":"b3277133-a89c-4b32-b02c-81884705c288","keywords":null,"link":"/360/20250604_Karacsony-Gergely-interju-szolidaritasi-ado-csod-BKK-kozlekedes-fopolgarmester","timestamp":"2025. június. 05. 06:00","title":"Karácsony Gergely: Budapest főpolgármestereként az az érdekem, hogy Magyar Péter miniszterelnök legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]