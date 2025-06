Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tetten ért tolvajok az egyik dolgozóra támadtak.","shortLead":"A tetten ért tolvajok az egyik dolgozóra támadtak.","id":"20250604_Rendorseg-Leva-ovoda-brutalis-tamadas-Szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"e9ac6d1c-ea04-4f16-a215-c56be363a16b","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_Rendorseg-Leva-ovoda-brutalis-tamadas-Szlovakia","timestamp":"2025. június. 04. 10:41","title":"A gyerekek szeme láttára akartak kirabolni egy óvodát Léván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a792028-a700-4f63-a7a2-d24ae3a39c6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Segíti a kormányváltást Gyurcsány Ferenc visszavonulása az ellenzékiek nagy többsége szerint.","shortLead":"Segíti a kormányváltást Gyurcsány Ferenc visszavonulása az ellenzékiek nagy többsége szerint.","id":"20250605_publicus-intezet-kozvelemeny-kutatas-gyurcsany-ferenc-ellenzek-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a792028-a700-4f63-a7a2-d24ae3a39c6c.jpg","index":0,"item":"a5331b1f-0d8b-47b0-9877-aa5108d7d8c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_publicus-intezet-kozvelemeny-kutatas-gyurcsany-ferenc-ellenzek-valasztas","timestamp":"2025. június. 05. 08:10","title":"Publicus: Az ellenzékiek több mint kétharmada szerint Gyurcsány ténykedése inkább ártott a legutóbbi választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1451621-5454-4b23-bd5e-78c0e0369c31","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"10 helyett 5 év után igényelhető állampolgárságról és erősebb munkavállalói jogokról is szavazhatnak vasárnap az olaszok. A jobboldali pártok viszont azt remélik, hogy a részvétel az érvényességi küszöb alatt marad.","shortLead":"10 helyett 5 év után igényelhető állampolgárságról és erősebb munkavállalói jogokról is szavazhatnak vasárnap...","id":"20250605_Konnyebben-megszerezheto-allampolgarsagrol-is-szavaznak-hetvegi-referendumukon-az-olaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1451621-5454-4b23-bd5e-78c0e0369c31.jpg","index":0,"item":"0a5d71b9-58b0-4fc9-8e44-2e56435b92ab","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_Konnyebben-megszerezheto-allampolgarsagrol-is-szavaznak-hetvegi-referendumukon-az-olaszok","timestamp":"2025. június. 05. 11:52","title":"Az olaszok népszavazáson dönthetnek az állampolgársághoz jutás könnyítéséről, Salvini strandolásra buzdít voksolás helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azok után merült fel a kérdés, hogy a VSquare arról írt, létezik egy fideszes vészforgatókönyv, hogy Orbán Viktor helyett valaki más legyen a párt kormányfőjelöltje. ","shortLead":"Azok után merült fel a kérdés, hogy a VSquare arról írt, létezik egy fideszes vészforgatókönyv, hogy Orbán Viktor...","id":"20250604_gulyas-gergely-orban-viktor-miniszterelnok-jelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7.jpg","index":0,"item":"e026e582-0702-4168-b436-aa843c48119d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_gulyas-gergely-orban-viktor-miniszterelnok-jelolt","timestamp":"2025. június. 04. 16:28","title":"Gulyás elárulta, lehetséges-e, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök-jelöltjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53776b82-411b-40b8-b8c1-754c2df9bec6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az átlagnyugdíj 240 ezer forint fölött van, de 800 ezer nyugdíjas az alapvető megélhetéshez sem kap eleget.","shortLead":"Az átlagnyugdíj 240 ezer forint fölött van, de 800 ezer nyugdíjas az alapvető megélhetéshez sem kap eleget.","id":"20250605_A-nyugdijak-harmada-a-letminimumot-sem-eri-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53776b82-411b-40b8-b8c1-754c2df9bec6.jpg","index":0,"item":"daf5ccd0-8d01-45fc-8706-d0e561e3e24a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_A-nyugdijak-harmada-a-letminimumot-sem-eri-el","timestamp":"2025. június. 05. 16:15","title":"A nyugdíjak harmada a létminimumot sem éri el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már akkor sincs biztonságban, ha látszólag olyasvalaki keresi, aki szerepel a névjegyeiben: a Crocodilus nevű kártevő hamis kontaktokat is hozzáadhat a telefonjához.","shortLead":"Már akkor sincs biztonságban, ha látszólag olyasvalaki keresi, aki szerepel a névjegyeiben: a Crocodilus nevű kártevő...","id":"20250604_android-kartevo-crocodilus-fertozes-hamis-nevjegy-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3db1ea1-9aef-42cb-b910-45181b367af9.jpg","index":0,"item":"666a7365-b474-4efb-9559-25255206d201","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_android-kartevo-crocodilus-fertozes-hamis-nevjegy-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. június. 04. 13:03","title":"Legyen résen: Magyarországon is felbukkant egy veszélyes vírus, ezzel a módszerrel lopja el az adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9468b7da-c68c-404f-a865-ec30dcacceca","c_author":"HVG","category":"360","description":"A dollár hamarosan elveszíti a tartalékdeviza-szerepét? Mi lesz az arannyal? Miért nem gyengül még a forint? A vámháború miatt tényleg leáll a világgazdaság? Hogyan lehet együtt élni a szétrúgott világban? Európa újra nagy lesz? Mitől csicskul be az amerikai elnök? Balásy Zsolt, a Hold Alapkezelő és Le Phuong Hai Than, a Concorde Értékpapír portfóliómenedzsere volt a HVG Címlapsztori vendége.","shortLead":"A dollár hamarosan elveszíti a tartalékdeviza-szerepét? Mi lesz az arannyal? Miért nem gyengül még a forint...","id":"20250605_hvg-cimlapsztori-alapkezelo-trump-tozsde-befektetes-Balasy-Zsolt-Le-Phuong-Hai-Than","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9468b7da-c68c-404f-a865-ec30dcacceca.jpg","index":0,"item":"3cfe73a1-98da-4268-bda8-0d1e625617f9","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-cimlapsztori-alapkezelo-trump-tozsde-befektetes-Balasy-Zsolt-Le-Phuong-Hai-Than","timestamp":"2025. június. 05. 17:04","title":"Mitől csicskul be az amerikai elnök, és miért nem gyengül még a forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095d9123-1986-4e82-a052-170eb2ff51b0","c_author":"Wáberer Medical Center","category":"brandcontent","description":"Nem igaz, hogy a magyarok ne törődnének az egészségükkel, de a napi hajtásban vagy a korábbi negatív kórházi élmények miatt nem mindig jutnak el időben az orvoshoz. Erről beszélt dr. Köves Béla, a Wáberer Medical Center urológiai központjának vezetője.","shortLead":"Nem igaz, hogy a magyarok ne törődnének az egészségükkel, de a napi hajtásban vagy a korábbi negatív kórházi élmények...","id":"20250603_Robottechnologia-pacienskozpontusag-moder-urologiai-kozpont-waberer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/095d9123-1986-4e82-a052-170eb2ff51b0.jpg","index":0,"item":"4a413804-3969-4722-a8c2-fe5f5214e122","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250603_Robottechnologia-pacienskozpontusag-moder-urologiai-kozpont-waberer","timestamp":"2025. június. 05. 07:30","title":"Robottechnológiával ötvözött páciensközpontúság – ezt tudja hazánk legmodernebb urológiai központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]