Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az újbóli kivizsgálás eredményeképpen történt meg végül a feljelentés.","shortLead":"Az újbóli kivizsgálás eredményeképpen történt meg végül a feljelentés.","id":"20250604_Elsore-atment-a-kifogastalan-eletvitel-ellenorzesen-a-letartoztatott-javitointezeti-igazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e.jpg","index":0,"item":"38f79340-b6bd-4829-bc84-5ef93e2a22e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Elsore-atment-a-kifogastalan-eletvitel-ellenorzesen-a-letartoztatott-javitointezeti-igazgato","timestamp":"2025. június. 04. 20:59","title":"Elsőre átment a kifogástalan életvitel ellenőrzésen a letartóztatott javítóintézeti igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén mozogva. Más megoldások lehetnek – de azok pont olyan kihívásokkal járnának, mint Lengyelországban. Domány Andrást Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén...","id":"20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab.jpg","index":0,"item":"b1487db8-334d-4299-af70-77b6260d47e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 18:02","title":"Lengyel példán látjuk: a NER-t nem lehet lebontani jogállami eszközökkel – Domány András a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azok után merült fel a kérdés, hogy a VSquare arról írt, létezik egy fideszes vészforgatókönyv, hogy Orbán Viktor helyett valaki más legyen a párt kormányfőjelöltje. ","shortLead":"Azok után merült fel a kérdés, hogy a VSquare arról írt, létezik egy fideszes vészforgatókönyv, hogy Orbán Viktor...","id":"20250604_gulyas-gergely-orban-viktor-miniszterelnok-jelolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7.jpg","index":0,"item":"e026e582-0702-4168-b436-aa843c48119d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_gulyas-gergely-orban-viktor-miniszterelnok-jelolt","timestamp":"2025. június. 04. 16:28","title":"Gulyás elárulta, lehetséges-e, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök-jelöltjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19065335-5377-4fde-a66c-20fce23efb62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Metropol a hajléktalan emberek megszégyenítése után újabb célpontokat talált. ","shortLead":"A Metropol a hajléktalan emberek megszégyenítése után újabb célpontokat talált. ","id":"20250604_metropol-hajlektalan-emberek-propaganda-kormany-budapest-nok-mediaworks","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19065335-5377-4fde-a66c-20fce23efb62.jpg","index":0,"item":"618a8afb-3816-45f7-9dea-f4ead009c1d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_metropol-hajlektalan-emberek-propaganda-kormany-budapest-nok-mediaworks","timestamp":"2025. június. 04. 10:49","title":"A kormánypropaganda arra biztatja olvasóit, hogy fotózzanak az utcán rövid szoknyás nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed90d9fb-b159-469e-886b-55a2be977286","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Néhány tisztes profit és pár gigantikus veszteség látszik a kiskereskedelmiláncok friss mérlegében. Az árstop és az árréssapka közötti rövid időszakban semnyugodhattak meg a boltok, a kiskereskedelmi különadó is fájdalmas a 2024-es beszámolók alapján. ","shortLead":"Néhány tisztes profit és pár gigantikus veszteség látszik a kiskereskedelmiláncok friss mérlegében. Az árstop és...","id":"20250604_hvg-vihar-utan-vihar-elott-kiskereskedelmi-lancok-aldi-spar-auchan-inflacio-dm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed90d9fb-b159-469e-886b-55a2be977286.jpg","index":0,"item":"16a25155-7ad5-43cf-b54d-7740f2547bd7","keywords":null,"link":"/360/20250604_hvg-vihar-utan-vihar-elott-kiskereskedelmi-lancok-aldi-spar-auchan-inflacio-dm","timestamp":"2025. június. 04. 12:32","title":"Két kormányzati sarc között nem jutott lélegzethez az Aldi és a SPAR, egyre nagyobbakat hasalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105a3a62-0551-4ace-8397-5902db08f6e3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az alkotmánybírónak jelölt Kozma Ákos munkáját több kritika is érte az elmúlt években, mind itthonról, mind külföldről. A regnálása alatt sorolta át B kategóriába a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Világszövetsége a magyar ombudsmani intézményt. ","shortLead":"Az alkotmánybírónak jelölt Kozma Ákos munkáját több kritika is érte az elmúlt években, mind itthonról, mind külföldről...","id":"20250605_ombudsman-kozma-akos-fidesz-alkotmanybiro-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/105a3a62-0551-4ace-8397-5902db08f6e3.jpg","index":0,"item":"7a3f17b4-b87b-47d8-b6f4-f307659c659d","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_ombudsman-kozma-akos-fidesz-alkotmanybiro-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 17:53","title":"A sokat bírált ombudsmant, Kozma Ákost jelöli a Fidesz alkotmánybírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gadi Haggaj és felesége, Dzsudi Vejnstejn épp reggeli sétát tett, amikor 2023. október 7-én megtámadta Izraelt a Hamász.","shortLead":"Gadi Haggaj és felesége, Dzsudi Vejnstejn épp reggeli sétát tett, amikor 2023. október 7-én megtámadta Izraelt a Hamász.","id":"20250605_hamasz-tamadas-izrael-tuszok-holttest-hazaspar-idf-gazai-ovezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b07754f1-8627-4f57-bb34-a3454fc23016.jpg","index":0,"item":"e27b69a7-e816-4de6-95a6-f08b5343827b","keywords":null,"link":"/vilag/20250605_hamasz-tamadas-izrael-tuszok-holttest-hazaspar-idf-gazai-ovezet","timestamp":"2025. június. 05. 09:53","title":"Most találtak meg két holttestet, amelyeket október 7-én magukkal vittek a Hamász terroristái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség előre kitervelt, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítja az elfogott támadót.","shortLead":"A rendőrség előre kitervelt, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítja az elfogott támadót.","id":"20250604_Letartoztattak-Jeszenszky-Geza-tamadojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ada5ef25-9446-454d-b22e-3a5b82b9a834.jpg","index":0,"item":"b1b66239-d422-4636-8a4b-7b07e9084443","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Letartoztattak-Jeszenszky-Geza-tamadojat","timestamp":"2025. június. 04. 11:56","title":"Letartóztatták Jeszenszky Géza támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]