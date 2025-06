Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"38873e93-f5cf-4462-a170-8c75d0cd794e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több mint 240 milliárdos bevételi eredménye mellé szép nyereség is járul, bár ez már nem rekord.","shortLead":"Több mint 240 milliárdos bevételi eredménye mellé szép nyereség is járul, bár ez már nem rekord.","id":"20250606_mvm-paksi-atomeromu-zrt-2024-es-eredmenye-bevetel-profit-energiatermeles-beszamolok-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38873e93-f5cf-4462-a170-8c75d0cd794e.jpg","index":0,"item":"7516e43c-b122-4427-8a2a-70d30c9b887f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_mvm-paksi-atomeromu-zrt-2024-es-eredmenye-bevetel-profit-energiatermeles-beszamolok-2025","timestamp":"2025. június. 06. 07:54","title":"Évtizedes rekordot döntött árbevételben a paksi atomerőmű ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenkező esetben hülyét csinálnak magukból – véli.","shortLead":"Ellenkező esetben hülyét csinálnak magukból – véli.","id":"20250606_Lazar-Janos-szerint-ha-mar-torveny-is-van-ra-akkor-mindenkeppen-be-kell-tiltani-a-Pride-ot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"a10c8003-9eba-4db2-9ac5-e7286b693b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Lazar-Janos-szerint-ha-mar-torveny-is-van-ra-akkor-mindenkeppen-be-kell-tiltani-a-Pride-ot","timestamp":"2025. június. 06. 20:29","title":"Lázár János szerint, ha már törvény is van rá, akkor mindenképpen be kell tiltani a Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17446c88-a88c-4318-ba2a-a9a47126d6b2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A korábban megvett jegyeket fel lehet használni.","shortLead":"A korábban megvett jegyeket fel lehet használni.","id":"20250607_Technikai-hiba-miatt-nem-lehet-vegyet-venni-a-BudapestGo-n-keresztul-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17446c88-a88c-4318-ba2a-a9a47126d6b2.jpg","index":0,"item":"941c864c-1d9f-4b5a-b301-6a14e8937ce7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250607_Technikai-hiba-miatt-nem-lehet-vegyet-venni-a-BudapestGo-n-keresztul-ebx","timestamp":"2025. június. 07. 10:46","title":"Technikai hiba miatt nem lehet vegyet venni a BudapestGo-n keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint azért vannak fennakadások, mert Lázár János leállította a vasúti fejlesztéseket.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint azért vannak fennakadások, mert Lázár János leállította a vasúti fejlesztéseket.","id":"20250606_magyar-peter-lazar-janos-mav-ukran-kemek-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb.jpg","index":0,"item":"6b151e86-5be0-4b1e-893e-dbce6a2beb31","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_magyar-peter-lazar-janos-mav-ukran-kemek-lemondas","timestamp":"2025. június. 06. 18:38","title":"Magyar Péter kommentálta a MÁV összeomlását: Lemondani meg én fogok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d198ba42-46d7-4832-bea0-e68ba98f0ac7","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még nem elitkulturális tevékenység az olvasás Magyarországon, de már nem vagyunk messze ettől – állítja Gombos Péter, a Magyar Olvasástársaság alelnöke. Manapság sokszor hároméves korig eldől, hogy valakiből olvasó lesz-e vagy sem, mit tehetnek a szülők? Jó hír, hogy még a nem olvasó fiatalok is könnyen rákapathatók a könyvekre. Vajon hogyan? ","shortLead":"Még nem elitkulturális tevékenység az olvasás Magyarországon, de már nem vagyunk messze ettől – állítja Gombos Péter...","id":"20250606_hvg-nincs-mese-kell-mese-gombos-peter-olvasaskutato-olvasas-kutyuzes-melyolvasas-gyerekek-fiatalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d198ba42-46d7-4832-bea0-e68ba98f0ac7.jpg","index":0,"item":"a93f1e1a-b87e-45c9-a3cd-0b4426f00663","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-nincs-mese-kell-mese-gombos-peter-olvasaskutato-olvasas-kutyuzes-melyolvasas-gyerekek-fiatalok","timestamp":"2025. június. 06. 20:05","title":"Ha a magyarok szövegértési képessége elérné a finnországit, nagyon nagy mértékben nőne a GDP-nk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be586fb1-66df-4524-84fa-22efb0aff5cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egészséget figyelő viselhető eszközök sorába érkezett egy újabb megoldás, ezúttal talpbetét formájában. Az újdonság egészségkövetést ígér a személy járása alapján, ez a biomechanikai folyamat ugyanis éppen olyan egyedi, mint az ujjlenyomat.","shortLead":"Az egészséget figyelő viselhető eszközök sorába érkezett egy újabb megoldás, ezúttal talpbetét formájában. Az újdonság...","id":"20250607_hvg-egeszsegfigyelo-talpbetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be586fb1-66df-4524-84fa-22efb0aff5cf.jpg","index":0,"item":"35a8385b-fc50-49c1-8a2b-ef83b6008dd6","keywords":null,"link":"/360/20250607_hvg-egeszsegfigyelo-talpbetet","timestamp":"2025. június. 07. 10:45","title":"Valós időben mutat ki egy sor betegséget az új talpbetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932cb399-9945-4ea1-b9bb-b15019d11325","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Környezete szerint az elnök inkább szomorú, mint dühös a szakítás miatt.","shortLead":"Környezete szerint az elnök inkább szomorú, mint dühös a szakítás miatt.","id":"20250606_Trump-egyelore-telefonon-se-akar-beszelni-Muskkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/932cb399-9945-4ea1-b9bb-b15019d11325.jpg","index":0,"item":"628377fe-2053-4e8c-9fb3-064eaa0fe6e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_Trump-egyelore-telefonon-se-akar-beszelni-Muskkal","timestamp":"2025. június. 06. 20:32","title":"Trump egyelőre telefonon se akar beszélni Muskkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795ae6ce-aadf-4971-bcef-7e0a62a4654a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vannak akik nemet mondtak, utána mégis posztoltak és a Voks 2025-re bíztatták követőiket, inkább belemennek, mert nem akarnak kiszúrni a településeikkel.","shortLead":"Vannak akik nemet mondtak, utána mégis posztoltak és a Voks 2025-re bíztatták követőiket, inkább belemennek, mert nem...","id":"20250607_Nepszava-Kenyszeritik-a-Fideszes-polgarmestereket-hogy-Ukrajna-ellen-kampanyoljanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/795ae6ce-aadf-4971-bcef-7e0a62a4654a.jpg","index":0,"item":"3cfa5447-4be0-434e-9629-dd0d4f781b38","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Nepszava-Kenyszeritik-a-Fideszes-polgarmestereket-hogy-Ukrajna-ellen-kampanyoljanak","timestamp":"2025. június. 07. 13:21","title":"Népszava: Kényszerítik a Fideszes polgármestereket, hogy Ukrajna ellen kampányoljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]