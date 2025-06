Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"01212c11-9553-4d1d-9621-b673f73f27bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mahmud Ahmadinezsád a fenntarthatóságról beszélt, és a rektorral is találkozott.","shortLead":"Mahmud Ahmadinezsád a fenntarthatóságról beszélt, és a rektorral is találkozott.","id":"20250604_nke-mahmud-ahmadinezsad-deli-gergely-irani-elnok-holokauszttagado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01212c11-9553-4d1d-9621-b673f73f27bf.jpg","index":0,"item":"cffd51e5-9532-479d-9a66-9b7741313239","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_nke-mahmud-ahmadinezsad-deli-gergely-irani-elnok-holokauszttagado","timestamp":"2025. június. 04. 14:04","title":"Ismét a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen adott elő a holokauszttagadó volt iráni elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160ad391-a058-4e8d-bbbf-55c2484a810f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány járat kivételével az összes tömegközlekedési eszköz megszakítja az útját tíz percre.","shortLead":"Néhány járat kivételével az összes tömegközlekedési eszköz megszakítja az útját tíz percre.","id":"20250605_budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-tiz-perces-leallas-tomegkozlekedes-karacsony-gergely-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160ad391-a058-4e8d-bbbf-55c2484a810f.jpg","index":0,"item":"a5c52933-a6fc-4c4b-9593-675024e5acc0","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_budapesti-kozlekedesi-kozpont-bkk-tiz-perces-leallas-tomegkozlekedes-karacsony-gergely-figyelmeztetes","timestamp":"2025. június. 05. 09:23","title":"Így fog kinézni a BKK-járatok pénteki leállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74590a87-e862-4203-9ce6-4aad1b0d3002","c_author":"HVG","category":"360","description":"Beindulhat a tokaji borászatok és a turizmus marketingje, miután a kormányhoz közel álló turisztikai szereplők létrehozták a Visit Tokaj Nonprofit Kft.-t. A reklámra szükség is van, legalábbis Orbán Ráhel családi borászatának eredményei alapján.","shortLead":"Beindulhat a tokaji borászatok és a turizmus marketingje, miután a kormányhoz közel álló turisztikai szereplők...","id":"20250606_hvg-visit-tokaj-magyar-turisztikai-ugynokseg-magyar-turisztikai-szovetseg-alapitvany-orban-rahel-szabadics-zoltan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74590a87-e862-4203-9ce6-4aad1b0d3002.jpg","index":0,"item":"40d4c16d-9c9f-42df-996d-110264a97242","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-visit-tokaj-magyar-turisztikai-ugynokseg-magyar-turisztikai-szovetseg-alapitvany-orban-rahel-szabadics-zoltan","timestamp":"2025. június. 06. 12:15","title":"Orbán Ráhel és Mészáros Lőrinc üzleti köréből áll fel a tokaji PR-ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8781c87-0257-4b4d-b81a-e7880301cd1a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közúti Dakar-versenyző. ","shortLead":"Közúti Dakar-versenyző. ","id":"20250606_Orult-elozes-a-8-ason-padkan-kerulte-a-sort-a-motoros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8781c87-0257-4b4d-b81a-e7880301cd1a.jpg","index":0,"item":"3665ab3d-e8f3-411c-b6a5-8b6085ec0a21","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_Orult-elozes-a-8-ason-padkan-kerulte-a-sort-a-motoros","timestamp":"2025. június. 06. 10:29","title":"Őrült előzés a 8-ason: a padkán kerülte a sort a motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e670c76-7daa-4ec0-96d6-5d984cfa9a3a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormányzati elvonások miatt hirdetett a főváros rövid tiltakozó akciót péntekre: leálltak a BKK-járatok, szüneteltek egyes szolgáltatások. Tudósítóink ott voltak a legforgalmasabb csomópontokban.","shortLead":"A kormányzati elvonások miatt hirdetett a főváros rövid tiltakozó akciót péntekre: leálltak a BKK-járatok, szüneteltek...","id":"20250606_BKK-leallas-Budapest-Karacsony-metro-villamos-Deak-ter-Szell-Kalman-ter-Nyugati-palyaudvar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e670c76-7daa-4ec0-96d6-5d984cfa9a3a.jpg","index":0,"item":"ac2b61a8-da65-422d-9823-456a91f411d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_BKK-leallas-Budapest-Karacsony-metro-villamos-Deak-ter-Szell-Kalman-ter-Nyugati-palyaudvar-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 11:54","title":"„Ennyit ki kell bírni” – megállította a kormány Budapestet, így zajlott a nagy BKK-stop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6aeeadf-eb19-4998-a4f3-3552aa3588c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberben kerül a mozikba a magyar fesztiválkultúráról szóló dokumentumfilm.","shortLead":"Szeptemberben kerül a mozikba a magyar fesztiválkultúráról szóló dokumentumfilm.","id":"20250605_Hogy-lett-Magyarorszagbol-fesztivalorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6aeeadf-eb19-4998-a4f3-3552aa3588c0.jpg","index":0,"item":"37729757-5efb-43f7-acec-cb0132e8ea52","keywords":null,"link":"/kultura/20250605_Hogy-lett-Magyarorszagbol-fesztivalorszag","timestamp":"2025. június. 05. 12:02","title":"Hogyan lett Magyarországból fesztiválország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egészséges sertések felvásárlását sem korlátozzák tovább.","shortLead":"Az egészséges sertések felvásárlását sem korlátozzák tovább.","id":"20250606_szaj-koromfajas-operativ-torzs-megszuntetes-kormanyhatarozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e690c32-df46-4e1f-9e7a-25e9f27f0ccf.jpg","index":0,"item":"10837c35-210f-4a33-a39e-e238d6ed183f","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_szaj-koromfajas-operativ-torzs-megszuntetes-kormanyhatarozat","timestamp":"2025. június. 06. 08:48","title":"Megszűnik a száj- és körömfájásjárvány miatt létrehozott Operatív Törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az édesanya halála kapcsán öngyilkosságban közreműködés bűntette miatt indítottak nyomozást.","shortLead":"Az édesanya halála kapcsán öngyilkosságban közreműködés bűntette miatt indítottak nyomozást.","id":"20250606_tiktok-kihivas-halalos-aldozat-gyanusitott-vallomas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d9e185-fa3e-437e-b952-69d259ac882a.jpg","index":0,"item":"77439496-0947-4be0-8c12-9e8a364cb8b1","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_tiktok-kihivas-halalos-aldozat-gyanusitott-vallomas-video","timestamp":"2025. június. 06. 12:41","title":"Nem érzi magát bűnösnek a férfi, aki arra biztatott TikTokon egy nőt, hogy gyújtsa fel a pólóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]