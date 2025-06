Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e2f0c4f9-b5e0-4105-9ed7-5606ae9525f6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS és több más rendszer mellett az AirPodsokhoz is bejelenthet új képességeket az Apple – mutatjuk, mi mindenre lehet számítani.","shortLead":"Az iOS és több más rendszer mellett az AirPodsokhoz is bejelenthet új képességeket az Apple – mutatjuk, mi mindenre...","id":"20250605_apple-airpods-fulhallgatok-wwdc-uj-funkciok-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2f0c4f9-b5e0-4105-9ed7-5606ae9525f6.jpg","index":0,"item":"675cdb28-608d-45dd-bb58-c29fc1f142bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_apple-airpods-fulhallgatok-wwdc-uj-funkciok-bejelentes","timestamp":"2025. június. 05. 12:03","title":"Ingyen jöhet egy rakás új funkció az Apple fülhallgatóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Simone Inzaghi az al-Hilal vezetőedzője lett.","shortLead":"Simone Inzaghi az al-Hilal vezetőedzője lett.","id":"20250605_simone-inzaghi-inter-szerzodes-szaud-arabia-al-hilal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93cad453-f4f1-4284-847d-bcd8bf799004.jpg","index":0,"item":"17a06fcc-0045-4c79-abf8-7f40b6253f4b","keywords":null,"link":"/sport/20250605_simone-inzaghi-inter-szerzodes-szaud-arabia-al-hilal","timestamp":"2025. június. 05. 08:15","title":"A súlyos BL-döntős vereség után Szaúd-Arábiába szerződött az Inter edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01437281-db0c-4b91-b1ad-310989bcefc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter csütörtökön a Parlament közelében lesz Ruszin-Szendi Romulusszal, miközben a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság zárt ülésen tárgyalja a volt vezérkari főnököt célzó kémvádakat.","shortLead":"Magyar Péter csütörtökön a Parlament közelében lesz Ruszin-Szendi Romulusszal, miközben a Honvédelmi és Rendészeti...","id":"20250605_Ruszin-Szendi-Minden-szemelyes-szenvedest-vallalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01437281-db0c-4b91-b1ad-310989bcefc5.jpg","index":0,"item":"4e2d998d-fdbb-460b-9030-ee3f181d3d43","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Ruszin-Szendi-Minden-szemelyes-szenvedest-vallalok","timestamp":"2025. június. 05. 09:17","title":"Ruszin-Szendi: Tartsatok ki, ezt a pár hónapot már fél lábon is kibírjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e7b6db-3dff-4b78-921c-9477ccc11832","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hozomány három, tavaly 33 milliárdos árbevételű takarmánykeverő, és a hazai baromfi-takarmányozási piac java. A kérő a már most piacvezető UBM Group, amely 40 százalékkal növelheti gyártókapacitását a várhatóan nyáron záruló tranzakcióval.","shortLead":"A hozomány három, tavaly 33 milliárdos árbevételű takarmánykeverő, és a hazai baromfi-takarmányozási piac java. A kérő...","id":"20250605_az-UBM-Group-megveszi-az-agrifirm-magyarorszag-zrt-t-agrarium-takarmanyozas-tranzakcio-kkv-vallalkozas-royal-agrifirm-group","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e7b6db-3dff-4b78-921c-9477ccc11832.jpg","index":0,"item":"50c13f1a-f70b-4698-8e94-66d1c63f4ade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_az-UBM-Group-megveszi-az-agrifirm-magyarorszag-zrt-t-agrarium-takarmanyozas-tranzakcio-kkv-vallalkozas-royal-agrifirm-group","timestamp":"2025. június. 05. 12:51","title":"Magyar legény viheti a hollandok globális téeszének tojótakarmányos hazai leányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a12629d-1ed4-4554-b2e8-7ec504fd7739","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadás oka az volt, hogy a férfi 34 év házasság után el akart válni. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.","shortLead":"A támadás oka az volt, hogy a férfi 34 év házasság után el akart válni. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.","id":"20250606_elso-fok-itelet-keseles-testi-sertes-hazaspar-ugyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a12629d-1ed4-4554-b2e8-7ec504fd7739.jpg","index":0,"item":"5b754072-9bd2-472f-a761-6bf3ce5584b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_elso-fok-itelet-keseles-testi-sertes-hazaspar-ugyeszseg","timestamp":"2025. június. 06. 10:56","title":"Első fokon felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a nőt, aki késsel támadt az alvó férjére, mert az el akart válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"618a8c06-5b2c-4b9d-9635-d2607e97afb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint az óra jóval diszkrétebb és megbízhatóbb, mint a lábbilincs.","shortLead":"A rendőrség szerint az óra jóval diszkrétebb és megbízhatóbb, mint a lábbilincs.","id":"20250605_Labbilincs-helyett-okosorat-kapnak-a-hazi-orizetben-levok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/618a8c06-5b2c-4b9d-9635-d2607e97afb2.jpg","index":0,"item":"fabc3c9b-ce10-46a7-96fb-170ba75df33c","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Labbilincs-helyett-okosorat-kapnak-a-hazi-orizetben-levok","timestamp":"2025. június. 05. 10:41","title":"Lábbilincs helyett okosórát kapnak a házi őrizetesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"A nyereséget és az eredménytartalékot is kivette osztalékként a felerészben Vaszily Miklós tulajdonában lévő Indamedia Network holdingvállalat. Jelentős változás történt a szervezeti struktúrában is: a Totalcar az Indexhez kerül, ezzel az alapító Karotta is távozik, a Port.hu ezentúl a Femina Médiához tartozik.","shortLead":"A nyereséget és az eredménytartalékot is kivette osztalékként a felerészben Vaszily Miklós tulajdonában lévő Indamedia...","id":"20250604_indamedia-vaszily-leanyceg-Index-tulajdonos-starcz-ziegler-osztalek-port-totalcar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e.jpg","index":0,"item":"d640c380-ada1-4919-9941-800ff18614a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_indamedia-vaszily-leanyceg-Index-tulajdonos-starcz-ziegler-osztalek-port-totalcar-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 22:35","title":"Összes leánycégét kiürítette az Index tulajdonosa, Karotta távozik a Totalcartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lakosság 9 százalékos inflációt vár egy évre előretekintve, ez a hivatalos előrejelzések több mint duplája. A lakosság megtakarítási kedve nő, a nyugdíjpénztári megtakarítások feltörését sem tervezi a nagy többség.","shortLead":"A lakosság 9 százalékos inflációt vár egy évre előretekintve, ez a hivatalos előrejelzések több mint duplája...","id":"20250605_Hiaba-kuzd-Nagy-Marton-a-lakossag-meg-mindig-borzasztoan-magas-inflaciot-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"354d0905-048f-4924-bda8-5fee7b3f10f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Hiaba-kuzd-Nagy-Marton-a-lakossag-meg-mindig-borzasztoan-magas-inflaciot-var","timestamp":"2025. június. 05. 10:25","title":"Hiába küzd Nagy Márton, a lakosság még mindig borzasztóan magas inflációt vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]