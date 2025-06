Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"268e7be3-525c-4110-9042-41fad3c30186","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár a Földre veszélyes, de eddig nem azonosított objektumokat is felfedezhet a hamarosan szolgálatba álló Rubin Obszervatórium. Most egy kutatócsoport számszerűsítette, mekkora jelentősége lehet a minden korábbinál jobb teleszkópnak.","shortLead":"Akár a Földre veszélyes, de eddig nem azonosított objektumokat is felfedezhet a hamarosan szolgálatba álló Rubin...","id":"20250606_rubin-obszervatorium-teleszkop-bekapcsolas-egbolt-megfigyelese-objektumok-felfedezese-csillagaszat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/268e7be3-525c-4110-9042-41fad3c30186.jpg","index":0,"item":"337c8acf-d959-4641-a410-9a72edd74fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_rubin-obszervatorium-teleszkop-bekapcsolas-egbolt-megfigyelese-objektumok-felfedezese-csillagaszat","timestamp":"2025. június. 06. 19:03","title":"Bekapcsolják a teleszkópot, amely 3,2 milliárd megapixellel pásztázza a Naprendszert – és több millió rejtett objektumot fedezhet fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a7658b-017f-4ac9-956c-0dbdee4c25d8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A beterjesztők szerint ma már nem a pártokat, hanem a választókat befolyásolják külföldi támogatásokkal.","shortLead":"A beterjesztők szerint ma már nem a pártokat, hanem a választókat befolyásolják külföldi támogatásokkal.","id":"20250606_Eltorolne-az-orszaggyulesi-valasztasi-kampanykiadasok-felso-osszeghatarat-egy-KDNP-s-javaslat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9a7658b-017f-4ac9-956c-0dbdee4c25d8.jpg","index":0,"item":"341ed4da-10bc-4e56-9020-4e4fbf789022","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Eltorolne-az-orszaggyulesi-valasztasi-kampanykiadasok-felso-osszeghatarat-egy-KDNP-s-javaslat-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 20:58","title":"Eltörölné az országgyűlési választási kampánykiadások felső összeghatárát egy KDNP-s javaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0bd1c9-19e2-4430-ab92-56c47b510bc0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter szerint a volt vezérkari főnök meghamisította a NATO ülésein elhangzottakat.","shortLead":"A honvédelmi miniszter szerint a volt vezérkari főnök meghamisította a NATO ülésein elhangzottakat.","id":"20250605_szalay-bobrovniczky-nato-ruszin-szendi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd0bd1c9-19e2-4430-ab92-56c47b510bc0.jpg","index":0,"item":"727936f3-e939-4673-b370-d54ab434e4d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_szalay-bobrovniczky-nato-ruszin-szendi","timestamp":"2025. június. 05. 20:52","title":"Szalay-Bobrovniczky tájékoztatta a NATO helyettes főtitkárát a Ruszin-Szendi ellen zajló vizsgálatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cccd5ca-b13b-49a4-9ff5-8ef3ab022ee7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az idei futamra szinte teljesen megújult a pálya központi része. ","shortLead":"Az idei futamra szinte teljesen megújult a pálya központi része. ","id":"20250606_Uj-tukorsima-aszfaltot-kapott-a-Hungaroring-celegyenese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cccd5ca-b13b-49a4-9ff5-8ef3ab022ee7.jpg","index":0,"item":"8b26d5c2-12cd-4e2c-8f2e-37a4a1974682","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_Uj-tukorsima-aszfaltot-kapott-a-Hungaroring-celegyenese","timestamp":"2025. június. 06. 07:18","title":"Új, tükörsima aszfaltot kapott a Hungaroring célegyenese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878f351b-0832-471e-8078-20330daa9867","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A DW riportja egy olyan házaspárt mutat be, akik városi életüket a vidék csendjére, állattartásra és népviseletre cserélték. ","shortLead":"A DW riportja egy olyan házaspárt mutat be, akik városi életüket a vidék csendjére, állattartásra és népviseletre...","id":"20250607_Lecserelte-varosi-ruhait-nepviseletre-a-home-office-bol-dolgozik-a-BKK-nak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/878f351b-0832-471e-8078-20330daa9867.jpg","index":0,"item":"6619bc94-2fd6-4436-99ca-5b075f197580","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Lecserelte-varosi-ruhait-nepviseletre-a-home-office-bol-dolgozik-a-BKK-nak","timestamp":"2025. június. 07. 12:25","title":"Lecserélte városi ruháit népviseletre, home office-ból dolgozik a BKK-nak a Budapestről Nógrád megyébe költözött házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre jobban terjednek a fogyást segítő gyógyszerek, és derülnek ki a potenciális mellékhatások: a legújabb, hogy ilyet szedve nem árt óvszert is használni, ha valaki a fogamzás ellen szeretne védekezni.","shortLead":"Egyre jobban terjednek a fogyást segítő gyógyszerek, és derülnek ki a potenciális mellékhatások: a legújabb, hogy ilyet...","id":"20250605_fogamzasgatlo-hatekonysag-terhessek-sulycsokkento-gyogyszerek-ozempic-wegovy-mounjaro-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc8842fc-3df5-4bfb-9754-4623e8f4c054.jpg","index":0,"item":"ebb5f3b5-e1b8-47a7-8532-645f8633ca6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_fogamzasgatlo-hatekonysag-terhessek-sulycsokkento-gyogyszerek-ozempic-wegovy-mounjaro-figyelmeztetes","timestamp":"2025. június. 05. 19:03","title":"Fogamzásgátlót szed? Ha ilyen gyógyszert is szed mellé, teherbe eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e436bb0-66aa-4942-9450-eb6e5fe09446","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik légibázist már korábban is támadták. ","shortLead":"Az egyik légibázist már korábban is támadták. ","id":"20250606_az-ukran-erok-csapast-mertek-ket-orosz-repterre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e436bb0-66aa-4942-9450-eb6e5fe09446.jpg","index":0,"item":"3e36ba1d-91a3-4b18-9607-b5902467f010","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_az-ukran-erok-csapast-mertek-ket-orosz-repterre","timestamp":"2025. június. 06. 17:12","title":"Az ukránok újabb csapást mértek két orosz légibázisra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560fcc36-f85c-4a1d-84e2-a164d90eb5d2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos külsejű Alfa Romeo TZ3 olyan ritka, hogy sokan nem is tudnak a létezéséről.","shortLead":"A látványos külsejű Alfa Romeo TZ3 olyan ritka, hogy sokan nem is tudnak a létezéséről.","id":"20250607_olasz-vipera-84-literes-motorral-var-uj-gazdara-ez-a-szuperritka-alfa-romeo-tz3-stradale","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/560fcc36-f85c-4a1d-84e2-a164d90eb5d2.jpg","index":0,"item":"b916b8a5-1251-4be9-bb3a-d9acff6211d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250607_olasz-vipera-84-literes-motorral-var-uj-gazdara-ez-a-szuperritka-alfa-romeo-tz3-stradale","timestamp":"2025. június. 07. 07:21","title":"Olasz vipera: 8,4 literes motorral vár új gazdára ez a szuperritka Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]