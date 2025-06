Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b084c56e-cf67-4c83-ad5e-c3bb48312abc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók egy speciális eljárás segítségével hozták létre a világ legkisebb hegedűjét. A technológia a digitális eszközök jövőbeni fejlődését segítheti.","shortLead":"Brit kutatók egy speciális eljárás segítségével hozták létre a világ legkisebb hegedűjét. A technológia a digitális...","id":"20250605_vilag-legkisebb-hegeduje-anyagtudomany-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b084c56e-cf67-4c83-ad5e-c3bb48312abc.jpg","index":0,"item":"c30dda45-76a9-408d-a0d8-ed3f79db0616","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_vilag-legkisebb-hegeduje-anyagtudomany-kiserlet","timestamp":"2025. június. 05. 18:03","title":"Megcsinálták a világ legkisebb hegedűjét, egy hajszál mögé is el lehetne dugni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9468b7da-c68c-404f-a865-ec30dcacceca","c_author":"HVG","category":"360","description":"A dollár hamarosan elveszíti a tartalékdeviza-szerepét? Mi lesz az arannyal? Miért nem gyengül még a forint? A vámháború miatt tényleg leáll a világgazdaság? Hogyan lehet együtt élni a szétrúgott világban? Európa újra nagy lesz? Mitől csicskul be az amerikai elnök? Balásy Zsolt, a Hold Alapkezelő és Le Phuong Hai Than, a Concorde Értékpapír portfóliómenedzsere volt a HVG Címlapsztori vendége.","shortLead":"A dollár hamarosan elveszíti a tartalékdeviza-szerepét? Mi lesz az arannyal? Miért nem gyengül még a forint...","id":"20250605_hvg-cimlapsztori-alapkezelo-trump-tozsde-befektetes-Balasy-Zsolt-Le-Phuong-Hai-Than","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9468b7da-c68c-404f-a865-ec30dcacceca.jpg","index":0,"item":"3cfe73a1-98da-4268-bda8-0d1e625617f9","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-cimlapsztori-alapkezelo-trump-tozsde-befektetes-Balasy-Zsolt-Le-Phuong-Hai-Than","timestamp":"2025. június. 05. 17:04","title":"Mitől csicskul be az amerikai elnök, és miért nem gyengül még a forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8781c87-0257-4b4d-b81a-e7880301cd1a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közúti Dakar-versenyző. ","shortLead":"Közúti Dakar-versenyző. ","id":"20250606_Orult-elozes-a-8-ason-padkan-kerulte-a-sort-a-motoros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8781c87-0257-4b4d-b81a-e7880301cd1a.jpg","index":0,"item":"3665ab3d-e8f3-411c-b6a5-8b6085ec0a21","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_Orult-elozes-a-8-ason-padkan-kerulte-a-sort-a-motoros","timestamp":"2025. június. 06. 10:29","title":"Őrült előzés a 8-ason: a padkán kerülte a sort a motoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b88475b-704c-4225-b3e6-842398d3b2f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hvg.hu-n már látható is az egyik legígéretesebb új előadó, cibi (így kisbetűvel) futurisztikus klipje, amiben egy létező robotkutya is fontos szerepet kap.","shortLead":"A hvg.hu-n már látható is az egyik legígéretesebb új előadó, cibi (így kisbetűvel) futurisztikus klipje, amiben...","id":"20250605_Mi-lenne-ha-az-eletunknek-egy-masodik-verzioja-is-letezne-Uj-klippel-jelentkezett-cibi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b88475b-704c-4225-b3e6-842398d3b2f3.jpg","index":0,"item":"642beef8-c945-4fce-9d52-528327f55dde","keywords":null,"link":"/kultura/20250605_Mi-lenne-ha-az-eletunknek-egy-masodik-verzioja-is-letezne-Uj-klippel-jelentkezett-cibi","timestamp":"2025. június. 06. 11:00","title":"Mi lenne, ha az életünknek egy második verziója is létezne? – Új klippel jelentkezett cibi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint azért vannak fennakadások, mert Lázár János leállította a vasúti fejlesztéseket.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint azért vannak fennakadások, mert Lázár János leállította a vasúti fejlesztéseket.","id":"20250606_magyar-peter-lazar-janos-mav-ukran-kemek-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb.jpg","index":0,"item":"6b151e86-5be0-4b1e-893e-dbce6a2beb31","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_magyar-peter-lazar-janos-mav-ukran-kemek-lemondas","timestamp":"2025. június. 06. 18:38","title":"Magyar Péter kommentálta a MÁV összeomlását: Lemondani meg én fogok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d706dc9-18e5-4e13-850a-f5b959bfc6bc","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Közleményben jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy az Európai Bizottság kezdeményezi a Magyarországgal szemben folyó túlzottdeficit-eljárás felfüggesztését. Az EUrologus megtudta, ez a javaslat korántsem jelenti azt, hogy a magyar kormány felállhatna az uniós szégyenpadról, az eljárás nem szűnik meg, fél év múlva várható az újabb ellenőrzés.","shortLead":"Közleményben jelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy az Európai Bizottság kezdeményezi a Magyarországgal szemben...","id":"20250606_gazdasag_hiany_edp_euripa-bizottsag_koltsegvetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d706dc9-18e5-4e13-850a-f5b959bfc6bc.jpg","index":0,"item":"b4920e3f-a50c-4b75-b30f-40a2804e2364","keywords":null,"link":"/eurologus/20250606_gazdasag_hiany_edp_euripa-bizottsag_koltsegvetes-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 15:22","title":"Technikailag felfüggesztik a hiány miatti uniós eljárást, de gyakorlatilag marad a szégyenpadon az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86294b67-e144-4481-87b4-833cd1879a87","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Az oktatás, a lakhatás, a munka, a család; minden egyre jobb, a kormánynak köszönhetően nagyon jó fiatalnak lenni Magyarországon – röviden így foglalható össze Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter önfényező beszéde, amit elvileg kutatási adatokkal is altámasztott. Hogy milyenekkel, na, azt nem tudjuk.","shortLead":"Az oktatás, a lakhatás, a munka, a család; minden egyre jobb, a kormánynak köszönhetően nagyon jó fiatalnak lenni...","id":"20250607_Hanko-miniszter-szerint-csudajo-fiatalnak-lenni-ma-Magyarorszagon-de-tenyleg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86294b67-e144-4481-87b4-833cd1879a87.jpg","index":0,"item":"c317204f-2e45-4e92-9895-5f825c41ad26","keywords":null,"link":"/360/20250607_Hanko-miniszter-szerint-csudajo-fiatalnak-lenni-ma-Magyarorszagon-de-tenyleg","timestamp":"2025. június. 07. 10:30","title":"Hankó miniszter szerint csudajó fiatalnak lenni ma Magyarországon. De tényleg az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68756a45-4128-4075-bbf5-c0da712d00fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába csaptak már le rá többször is, újra és újra felbukkan egy androidos kártevő, ami van, hogy már előre ott van az eszközön, amikor kiveszi a csomagból. ","shortLead":"Hiába csaptak már le rá többször is, újra és újra felbukkan egy androidos kártevő, ami van, hogy már előre ott van...","id":"20250606_fbi-badbox-20-figyelmeztetes-botnet-kartevo-fertozes-adatok-ellopasa-android","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68756a45-4128-4075-bbf5-c0da712d00fb.jpg","index":0,"item":"1b27a9d0-f009-4d05-94cd-8e5edb00d1aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_fbi-badbox-20-figyelmeztetes-botnet-kartevo-fertozes-adatok-ellopasa-android","timestamp":"2025. június. 06. 11:03","title":"Kiadta a figyelmeztetést az FBI: milliókat érint egy veszélyes művelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]