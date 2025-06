Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az éjszaka megjelent kormányrendelet alapján a lakástámogatásokhoz is begyűrűzhet a készpénzhasználat. Júliustól ugyanis az önerőt akár teljes egészében készpénzben is meg lehet fizetni. Jelenleg a készpénzben teljesített vételárrészlet nem haladhatja meg a vételár – csere esetén a vételár-különbözet – 10 százalékát.","shortLead":"Az éjszaka megjelent kormányrendelet alapján a lakástámogatásokhoz is begyűrűzhet a készpénzhasználat. Júliustól...","id":"20250606_csok-plusz-falusi-csok-torlesztese-juliustol-keszpenzben-is-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"d72308cc-4bd0-4eaf-8b95-ce7b3d33d06a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250606_csok-plusz-falusi-csok-torlesztese-juliustol-keszpenzben-is-bankmonitor","timestamp":"2025. június. 06. 13:55","title":"Jön a készpénz a falusi csok-nál és a csok plusznál is: zsebből is rendezhető lesz a kapcsolódó vételárrész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: igazi kuruc.infós tempó és budapestiek a szakadéknál.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Indítsa el a háttérben...","id":"20250606_Mindenki-fogja-be-semmi-sem-jar-Elvitelre-podcast-budapest-listazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6.jpg","index":0,"item":"4f5ecb62-b2e0-4fbf-8c05-1bc5149816d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Mindenki-fogja-be-semmi-sem-jar-Elvitelre-podcast-budapest-listazas","timestamp":"2025. június. 08. 06:00","title":"Mindenki fogja be, semmi sem jár │Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 70 év körüli áldozatot hiába próbálták újraéleszteni. ","shortLead":"A 70 év körüli áldozatot hiába próbálták újraéleszteni. ","id":"20250607_Meghalt-egy-ferfi-a-debreceni-strandon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82.jpg","index":0,"item":"6b54b3a6-2e91-4060-b628-876d0f3a55cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Meghalt-egy-ferfi-a-debreceni-strandon","timestamp":"2025. június. 07. 16:47","title":"Meghalt egy férfi a debreceni strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trump tanácsadói lebeszéltek a felek között egy telefonos egyeztetést is, ez elvileg pénteken meg is történik.","shortLead":"Trump tanácsadói lebeszéltek a felek között egy telefonos egyeztetést is, ez elvileg pénteken meg is történik.","id":"20250606_trump-musk-beklites-telefonos-egyeztetes-feher-haz-bill-ackman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"efc6b6d2-4677-4561-babd-4afa414356e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_trump-musk-beklites-telefonos-egyeztetes-feher-haz-bill-ackman","timestamp":"2025. június. 06. 12:05","title":"A kulisszák mögött már próbálják elsimítani Trump és Musk ellentétét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fe85d9-0cc5-4e3a-a23e-35b052abe282","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lassan eltelik egy év azóta, hogy a Huawei piacra dobta a Mate XT-t, az első telefont, amelyet két ponton is ki lehet nyitni – és össze lehet csukni. A jelek szerint a cégnél már gőzerővel dolgoznak az utódon.","shortLead":"Lassan eltelik egy év azóta, hogy a Huawei piacra dobta a Mate XT-t, az első telefont, amelyet két ponton is ki lehet...","id":"20250606_huawei-mate-xt-2-masodik-generacio-adatok-duplan-hajlithato-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9fe85d9-0cc5-4e3a-a23e-35b052abe282.jpg","index":0,"item":"fcda9b32-c377-4fa4-b4ed-dee7201dcfa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_huawei-mate-xt-2-masodik-generacio-adatok-duplan-hajlithato-okostelefon","timestamp":"2025. június. 06. 16:33","title":"Megújulhat a Huawei forradalmi mobilja, ilyen lehet a hamarosan érkező, duplán hajlítható Mate XT 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642e82db-65dd-425a-a75c-bb999e101fda","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Már gyerekkorban megtanuljuk, hogy az evésnek rengeteg funkciója van, aminek semmi köze az éhséghez – például az érzelmek kezelése, így nem csoda, hogy sokan már a fogyókúra közben jelentkező első feszültségre is túlevéssel reagálnak. Miért fontos, hogy (újra) megtanuljunk kapcsolódni a testünkhöz, hogyan lehet felülírni a rossz berögződéseket, és miért baj, ha evés közben a kedvenc sorozatunkat nézzük? Kohlné Dr. Papp Ildikó pszichológussal, dietetikussal beszélgettünk.","shortLead":"Már gyerekkorban megtanuljuk, hogy az evésnek rengeteg funkciója van, aminek semmi köze az éhséghez – például...","id":"20250606_hvg-mindent-vagy-semmit-fogyas-pszichologiai-buktatok-tartsadalom-etkezes-erzelmek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/642e82db-65dd-425a-a75c-bb999e101fda.jpg","index":0,"item":"1154d7b9-696a-4370-9a40-a48947df4dd9","keywords":null,"link":"/360/20250606_hvg-mindent-vagy-semmit-fogyas-pszichologiai-buktatok-tartsadalom-etkezes-erzelmek","timestamp":"2025. június. 06. 13:55","title":"Érzelmek a fogyás útjában – hogyan törjünk ki a túlevéshez vezető ördögi körből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf047fdb-1970-4417-8361-977a50dea7a2","c_author":"Nagy Dániel Gergely","category":"360","description":"Kritikával illeti a baloldalt, amiért értékeit félredobva hozzájárult, hogy szavazói átpártoljanak a szélsőjobboldalhoz. Didier Eribon francia filozófus a fordulatot a családjában is megélte, ennek felismeréséről is szól a magyarul megjelent Visszatérés Reimsbe című könyve.","shortLead":"Kritikával illeti a baloldalt, amiért értékeit félredobva hozzájárult, hogy szavazói átpártoljanak...","id":"20250608_hvg-didier-eribon-interju-francia-filozofus-peremvideki-hangzavar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf047fdb-1970-4417-8361-977a50dea7a2.jpg","index":0,"item":"2ec603db-664d-4121-9c82-3504ad7a61e9","keywords":null,"link":"/360/20250608_hvg-didier-eribon-interju-francia-filozofus-peremvideki-hangzavar","timestamp":"2025. június. 08. 10:30","title":"Tizenöt éve még furcsának hatott, hogy a munkások jobbra szavazzanak, ma ők a szélsőjobb bázisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fake posztban azt állítják, romákat küldene az ukrán frontra. A politikus több helyen is jelezte, hogy ilyet soha nem mondott, csak roma közösségeket próbálják a Tisza ellen fordítani.","shortLead":"Egy fake posztban azt állítják, romákat küldene az ukrán frontra. A politikus több helyen is jelezte, hogy ilyet soha...","id":"20250607_Kamuvideo-terjed-az-interneten-Kulja-Andrasrol-a-Tisza-EP-kepviselojerol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bba4238-7d8e-4267-b647-fe8ad302b481.jpg","index":0,"item":"7e9ef13b-ad32-41ae-b178-28cef66111c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Kamuvideo-terjed-az-interneten-Kulja-Andrasrol-a-Tisza-EP-kepviselojerol","timestamp":"2025. június. 07. 18:05","title":"Kamuvideó terjed az interneten Kulja Andrásról, a Tisza EP-képviselőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]