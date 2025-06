Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bíboros szerint amikor XIV. Leó – akkor még Robert Francis Prevost – Ferenc pápával Budapestre érkezett, ő volt a kíséretnek az a tagja, akivel a legértelmesebben el lehetett beszélgetni.","shortLead":"A bíboros szerint amikor XIV. Leó – akkor még Robert Francis Prevost – Ferenc pápával Budapestre érkezett, ő volt...","id":"20250607_Erdo-Peter-nagyinterju-XIV-Leo-papa-Punkosd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de010a9-44e4-486d-8626-0c5c6b48187b.jpg","index":0,"item":"2ef4b427-ec04-45a4-905a-0d22e95e3da0","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Erdo-Peter-nagyinterju-XIV-Leo-papa-Punkosd","timestamp":"2025. június. 07. 16:03","title":"Erdő Péter: Nem lenne túl eredményes csak úgy csípőből meghívni a pápát Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Belehalt sérüléseibe egy idős nő, akit elgázolt egy teherautó szombaton reggel Budapesten a IV. kerületben.","shortLead":"Belehalt sérüléseibe egy idős nő, akit elgázolt egy teherautó szombaton reggel Budapesten a IV. kerületben.","id":"20250607_Teherauto-gazolt-halalra-egy-idos-not-Ujpesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1.jpg","index":0,"item":"6ab2dfea-4f4b-45bb-a54f-b712c0309401","keywords":null,"link":"/cegauto/20250607_Teherauto-gazolt-halalra-egy-idos-not-Ujpesten","timestamp":"2025. június. 07. 10:37","title":"Teherautó gázolt halálra egy idős nőt Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17334bb-3a2a-48c8-9e73-62ed313ce504","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Barátságos meccset játszottak a Puskásban.","shortLead":"Barátságos meccset játszottak a Puskásban.","id":"20250606_2-0-ra-kikapott-a-magyar-valogatott-a-svedektol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d17334bb-3a2a-48c8-9e73-62ed313ce504.jpg","index":0,"item":"e6e5f6c1-9deb-42fa-b0d2-82274826cfeb","keywords":null,"link":"/sport/20250606_2-0-ra-kikapott-a-magyar-valogatott-a-svedektol","timestamp":"2025. június. 06. 21:30","title":"2-0-ra kikapott a magyar válogatott a svédektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285b5921-0549-4965-9db3-cee67d37d6bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista időben kapott orvosi segítséget, egy új klímakészüléket ajánlott fel a kórháznak, nyáron pihen. ","shortLead":"A humorista időben kapott orvosi segítséget, egy új klímakészüléket ajánlott fel a kórháznak, nyáron pihen. ","id":"20250607_Szivizomgyulladasa-van-Kiss-Adam-humoristanak-a-fellepesei-szunetelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/285b5921-0549-4965-9db3-cee67d37d6bc.jpg","index":0,"item":"dd13be20-a945-40d8-b8c5-2b55f631f72d","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Szivizomgyulladasa-van-Kiss-Adam-humoristanak-a-fellepesei-szunetelnek","timestamp":"2025. június. 07. 10:08","title":"Szívizomgyulladása van Kiss Ádám humoristának, a fellépései szünetelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A focista nemrég arra buzdított, hogy mindenki szavazzon a Voks 2025-ön, mire sok kommentelő nekiesett. Nem várt helyről jött a segítség(?).","shortLead":"A focista nemrég arra buzdított, hogy mindenki szavazzon a Voks 2025-ön, mire sok kommentelő nekiesett. Nem várt...","id":"20250607_Orban-Viktor-es-Menczer-Tamas-is-bevedte-Bode-Danielt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc.jpg","index":0,"item":"5ef74264-24e0-4523-9592-612a44ed1216","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Orban-Viktor-es-Menczer-Tamas-is-bevedte-Bode-Danielt-ebx","timestamp":"2025. június. 07. 16:31","title":"Orbán Viktor és Menczer Tamás is fontosnak érezte, hogy bevédje Böde Dánielt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef88a585-eef3-4a73-8530-e1ac9e877ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megy a gőzös, megy a gőzös Batidára. A batidai, batidai birtokára.","shortLead":"Megy a gőzös, megy a gőzös Batidára. A batidai, batidai birtokára.","id":"20250608_magyar-peter-lazar-janos-batidai-kastely-megy-a-gozos-mav-vasut-dal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef88a585-eef3-4a73-8530-e1ac9e877ec4.jpg","index":0,"item":"27408e21-c580-4140-9109-a3ac957f318e","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_magyar-peter-lazar-janos-batidai-kastely-megy-a-gozos-mav-vasut-dal","timestamp":"2025. június. 08. 20:10","title":"Magyar Péter dalban üzen „MÁV-os Jánosnak” – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3438c0-5352-4305-9680-b8f3acf83595","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szintet léphet az Apple és az Európai Unió jogi csatározása, emiatt pedig akár el is tűnhet egy fontos, régi funkció a cég eszközeiről – így az iPhone-okról is. ","shortLead":"Szintet léphet az Apple és az Európai Unió jogi csatározása, emiatt pedig akár el is tűnhet egy fontos, régi funkció...","id":"20250608_apple-airdrop-megszunes-eu-dma-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d3438c0-5352-4305-9680-b8f3acf83595.jpg","index":0,"item":"fc5f0c01-a9e2-448e-82f3-1bb316401566","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_apple-airdrop-megszunes-eu-dma-iphone","timestamp":"2025. június. 08. 08:03","title":"El fog tűnni egy alapfunkció a telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549cc4c7-3a47-48b1-a12c-f50189834fd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hadházy Ákos újabb képeket osztott meg a NER mindennapi luxizásáról, ezúttal a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel milliós dizájner táskáiról.","shortLead":"Hadházy Ákos újabb képeket osztott meg a NER mindennapi luxizásáról, ezúttal a miniszterelnök lánya, Orbán Ráhel...","id":"20250607_Orban-Rahel-es-Vasvari-Vivien-17-millios-Chanel-taskaval-fotozkodtak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/549cc4c7-3a47-48b1-a12c-f50189834fd8.jpg","index":0,"item":"ea944419-02e1-4a80-88e9-7243aef6e293","keywords":null,"link":"/elet/20250607_Orban-Rahel-es-Vasvari-Vivien-17-millios-Chanel-taskaval-fotozkodtak","timestamp":"2025. június. 07. 11:48","title":"Orbán Ráhel és Vasvári Vivien 1,7 milliós Chanel táskával fotózkodtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]