Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"01f12a89-2eef-4fc1-bdc8-4f86bcd0dc12","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Arató László újságíróval, az EUrologus brüsszeli tudósítójával beszélgetünk a szuverenitásvédelmi törvény javaslatának európai és hazai jelentőségéről. Kockán forog-e Magyarország európai Uniós tagsága és mennyire maradna jogilag élhető Magyarország az orosz propagandát idéző szabályozások után? A NEUrologus Podcast kövezkező adása.","shortLead":"Arató László újságíróval, az EUrologus brüsszeli tudósítójával beszélgetünk a szuverenitásvédelmi törvény javaslatának...","id":"20250607_neurologus-podcast-szuverenitas-vedelmi-torveny-EU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01f12a89-2eef-4fc1-bdc8-4f86bcd0dc12.jpg","index":0,"item":"16e2d924-950d-4d1a-888f-318682a08dbb","keywords":null,"link":"/eurologus/20250607_neurologus-podcast-szuverenitas-vedelmi-torveny-EU","timestamp":"2025. június. 07. 11:31","title":"Ilyen a szuverenitásvédelmi törvény EU-s szemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6a8bdf-cef3-4af4-846e-4e9ce5d93ee1","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"Az európai átlaghoz képest nem dohányzunk és alkoholizálunk sokat, ám az aktív életmódban és a szűrővizsgálatoknál jelentős az elmaradás. ","shortLead":"Az európai átlaghoz képest nem dohányzunk és alkoholizálunk sokat, ám az aktív életmódban és a szűrővizsgálatoknál...","id":"20250608_hvg-munkaerot-egeszseget-betegseg-foglalkoztatottsag-mentalis-egeszseg-karos-szokasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b6a8bdf-cef3-4af4-846e-4e9ce5d93ee1.jpg","index":0,"item":"f572b2cd-089a-46f0-ae6e-f6cb88507e90","keywords":null,"link":"/360/20250608_hvg-munkaerot-egeszseget-betegseg-foglalkoztatottsag-mentalis-egeszseg-karos-szokasok","timestamp":"2025. június. 08. 08:30","title":"A munkahelyen is hátrányba kerülnek, akik mentális betegséggel fordulnak orvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3514142f-7876-4784-b41c-1b416cee8413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy amerikai katona életét vesztette, egy másik katonát súlyos sérüléseket szenvedett. A magyar hatóságok és a hadsereg bűnügyi osztálya vizsgálja az eset körülményeit.","shortLead":"Egy amerikai katona életét vesztette, egy másik katonát súlyos sérüléseket szenvedett. A magyar hatóságok és a hadsereg...","id":"20250607_Meghalt-egy-amerikai-katona-egy-magyar-kikepzesi-baleset-kozben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3514142f-7876-4784-b41c-1b416cee8413.jpg","index":0,"item":"b9eb977c-c0f3-4f29-8e78-c2cff8c0d93a","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Meghalt-egy-amerikai-katona-egy-magyar-kikepzesi-baleset-kozben","timestamp":"2025. június. 07. 11:59","title":"Meghalt egy amerikai katona egy magyar kiképzési baleset közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88608487-c367-4e71-b2e0-1cf07f724837","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró történelmi olvasmányokat kínálnak a június 12. és 15. közötti ünnepi könyvhétre megjelenő kötetek szerzői. A bőséges választékból a HVG ismét szubjektív válogatással szolgál. Sorozatunk első részében kilenc könyvet ajánlunk.","shortLead":"Mozaikokból összeálló családregényeket, mélyrehatoló önélet- és korrajzokat, újrafelfedezett életműveket, felkavaró...","id":"20250607_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-1-resz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88608487-c367-4e71-b2e0-1cf07f724837.jpg","index":0,"item":"3eb03949-de90-4a78-8762-562b344bc408","keywords":null,"link":"/360/20250607_hvg-96-unnepi-konyhet-hvgmustra-1-resz","timestamp":"2025. június. 07. 18:00","title":"„Vörös tatárjárás” és „vörös farsang”, hamis hősök, tabutémák gyilkosa – könyvheti HVG-mustra, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A budapesti antifa-támadások egyik vádlottjával interjúzott a Spiegel. Mostantól kezdve minden választás létfontosságú lesz Nyugaton – véli Anne Applebaum. A The New York Times vezércikke szerint Trump első négy éve csak kosztümös főpróba volt ahhoz képest, amit jelenleg előad az erkölcsi normák felrúgásának műfajában. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A budapesti antifa-támadások egyik vádlottjával interjúzott a Spiegel. Mostantól kezdve minden választás létfontosságú...","id":"20250608_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"ec2d6c42-45ca-41fc-9280-cf3ea0040ecf","keywords":null,"link":"/360/20250608_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 08. 09:36","title":"Maja T. úgy érzi, az ítélet már megszületett, csak még a bizonyítékokat keresik hozzá – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A focista nemrég arra buzdított, hogy mindenki szavazzon a Voks 2025-ön, mire sok kommentelő nekiesett. Nem várt helyről jött a segítség(?).","shortLead":"A focista nemrég arra buzdított, hogy mindenki szavazzon a Voks 2025-ön, mire sok kommentelő nekiesett. Nem várt...","id":"20250607_Orban-Viktor-es-Menczer-Tamas-is-bevedte-Bode-Danielt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98ed5ae9-cc21-4a14-9a97-5a7d5fdac9dc.jpg","index":0,"item":"5ef74264-24e0-4523-9592-612a44ed1216","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Orban-Viktor-es-Menczer-Tamas-is-bevedte-Bode-Danielt-ebx","timestamp":"2025. június. 07. 16:31","title":"Orbán Viktor és Menczer Tamás is fontosnak érezte, hogy bevédje Böde Dánielt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880bd797-4d93-43ed-bcc8-d95f1f283620","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Bodó Viktor új rendezése, a Boldogtalanok az Örkény István Színházban tulajdonképpen a szeretetről szól. Csak éppen úgy, hogy azt mutatja meg, mi van, ha nem jut belőle egy érintésnyi sem. Kritika.","shortLead":"Bodó Viktor új rendezése, a Boldogtalanok az Örkény István Színházban tulajdonképpen a szeretetről szól. Csak éppen...","id":"20250608_bodo-viktor-boldogtalanok-orkeny-szinhaz-kritika-tenki-reka-nagy-zsolt-csakanyi-eszter-fust-milan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880bd797-4d93-43ed-bcc8-d95f1f283620.jpg","index":0,"item":"5700c90a-6cfd-4ebe-b012-43d3aa12dc78","keywords":null,"link":"/kultura/20250608_bodo-viktor-boldogtalanok-orkeny-szinhaz-kritika-tenki-reka-nagy-zsolt-csakanyi-eszter-fust-milan-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 20:00","title":"Tenki Réka és Nagy Zsolt kegyetlen, de túl ismerős világba engednek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A balatoni fővonal közlekedésének szombati összeomlása után hétfőn 300 busz várja, szükség lesz-e rájuk.","shortLead":"A balatoni fővonal közlekedésének szombati összeomlása után hétfőn 300 busz várja, szükség lesz-e rájuk.","id":"20250609_Ugy-tunik-a-MAV-most-mar-minden-nap-kivezenyel-300-potlobuszt-tartalekba-biztos-ami-biztos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c72a4e7e-e1b7-42f0-8cd6-7ff56854066a.jpg","index":0,"item":"ddf8a4f8-0ae1-422d-815d-1be70a928ea4","keywords":null,"link":"/kkv/20250609_Ugy-tunik-a-MAV-most-mar-minden-nap-kivezenyel-300-potlobuszt-tartalekba-biztos-ami-biztos","timestamp":"2025. június. 09. 09:24","title":"Úgy tűnik, a MÁV most már minden nap kivezényel 300 pótlóbuszt tartalékba, biztos, ami biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]