[{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 70 év körüli áldozatot hiába próbálták újraéleszteni. ","shortLead":"A 70 év körüli áldozatot hiába próbálták újraéleszteni. ","id":"20250607_Meghalt-egy-ferfi-a-debreceni-strandon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82.jpg","index":0,"item":"6b54b3a6-2e91-4060-b628-876d0f3a55cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Meghalt-egy-ferfi-a-debreceni-strandon","timestamp":"2025. június. 07. 16:47","title":"Meghalt egy férfi a debreceni strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec87f7d3-02c1-4891-aec4-4718fb7dddb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az, hogy nyomtatókat működtetnek több évtizedes operációs rendszerek, nem is olyan meglepő, az viszont annál inkább, hogy liftek, vonatok vagy kórházak mögött is állhatnak elavult szoftveres megoldások.","shortLead":"Az, hogy nyomtatókat működtetnek több évtizedes operációs rendszerek, nem is olyan meglepő, az viszont annál inkább...","id":"20250608_regi-windows-xp-3-1-dos-operacios-rendszer-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec87f7d3-02c1-4891-aec4-4718fb7dddb2.jpg","index":0,"item":"1fa993de-046b-4ce7-9498-c947879014b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_regi-windows-xp-3-1-dos-operacios-rendszer-hasznalata","timestamp":"2025. június. 08. 16:03","title":"Vonatok, kórházak működése múlik még mindig Windows XP, sőt Windows 3.1 és DOS rendszereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45150c8f-c2a7-47f8-8827-10fc008a5951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy harmadikat más fürdőzők húztak ki a Balatonból.","shortLead":"Egy harmadikat más fürdőzők húztak ki a Balatonból.","id":"20250608_vizbe-fulladt-furdozok-somogy-megye-specialis-mentok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45150c8f-c2a7-47f8-8827-10fc008a5951.jpg","index":0,"item":"d6502b6a-065e-48bf-a103-07677be42538","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_vizbe-fulladt-furdozok-somogy-megye-specialis-mentok","timestamp":"2025. június. 08. 12:07","title":"A héten már két ember fulladt vízbe Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6f4b4-e56b-4f85-8614-f1b5421e21bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg Zalában csak 15 fokot, addig Csongrád-Csanádban több mint 34 fokot mértek.","shortLead":"Míg Zalában csak 15 fokot, addig Csongrád-Csanádban több mint 34 fokot mértek.","id":"20250608_hidegfront-huszfokos-kulonbseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6f4b4-e56b-4f85-8614-f1b5421e21bd.jpg","index":0,"item":"462708bd-830b-45cb-8871-c55ec9505ca8","keywords":null,"link":"/zhvg/20250608_hidegfront-huszfokos-kulonbseg-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 17:46","title":"Megjött a hidegfront, húszfokos különbség alakult ki az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a8807a-4bcb-44c1-8034-b1805aba8af0","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A konfliktusokkal terhelt jelenlegi orosz–ukrán hadifogolycseréhez képest jóval több bizalmatlansággal és huzakodással zajlott száz éve az első csereügylet a magyar és a szovjet hatóságok között. A foglyokat a magyar kommunisták túszként használták elvtársaik kiszabadításához. ","shortLead":"A konfliktusokkal terhelt jelenlegi orosz–ukrán hadifogolycseréhez képest jóval több bizalmatlansággal és huzakodással...","id":"20250609_hvg-atleptek-minden-hatart-hadifogolycsere-tuszdrama-rakosi-jungerth-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a8807a-4bcb-44c1-8034-b1805aba8af0.jpg","index":0,"item":"62c0108d-2b3f-4b74-82f5-d38daeeb82f5","keywords":null,"link":"/360/20250609_hvg-atleptek-minden-hatart-hadifogolycsere-tuszdrama-rakosi-jungerth-oroszorszag","timestamp":"2025. június. 09. 14:30","title":"Taktikázások és elakadások: miért tartott öt évig az Oroszországban rekedt magyar hadifoglyok kiszabadítása az I. világháború után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok szerint ők megérkeztek a határra, de Kijev váratlanul meggondolta magát. Az ukránok szerint ebből egy szó sem igaz.","shortLead":"Az oroszok szerint ők megérkeztek a határra, de Kijev váratlanul meggondolta magát. Az ukránok szerint ebből egy szó...","id":"20250607_Kijev-tagadja-hogy-elhalasztotta-volna-a-hetvegi-fogolycseret-es-a-holttestek-atvetelet-az-oroszoktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df55e887-cc7b-42d1-8145-8dca5b34e0a5.jpg","index":0,"item":"918d5025-4509-407f-b265-49e3281553d9","keywords":null,"link":"/vilag/20250607_Kijev-tagadja-hogy-elhalasztotta-volna-a-hetvegi-fogolycseret-es-a-holttestek-atvetelet-az-oroszoktol","timestamp":"2025. június. 07. 18:48","title":"Kijev tagadja, hogy elhalasztotta volna a hétvégi fogolycserét és a holttestek átvételét az oroszoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7152a972-8178-42a2-a09d-ebbec6319a83","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Bár az utcán egyre ritkábban találkozni megvesztegethető rendőrrel vagy a kórházban hálapénzt elfogadó orvossal, a felszín alatt egy sokkal szervezettebb rendszer körvonalazódik. Szerkesztett részlet Jancsics Dávid A korrupció szociológiája című könyvéből.","shortLead":"Bár az utcán egyre ritkábban találkozni megvesztegethető rendőrrel vagy a kórházban hálapénzt elfogadó orvossal...","id":"20250607_Hogyan-valhat-az-orszag-egyre-kevesbe-korruptta-mikozben-egyre-korruptabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7152a972-8178-42a2-a09d-ebbec6319a83.jpg","index":0,"item":"aecf0d23-41b1-4d98-8dbd-5af9c3ecf31b","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250607_Hogyan-valhat-az-orszag-egyre-kevesbe-korruptta-mikozben-egyre-korruptabb","timestamp":"2025. június. 07. 19:15","title":"Hogyan válhat az ország egyre kevésbé korrupttá, miközben egyre korruptabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71322ca5-f795-4938-b393-fa5b43933db6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Visszavonulása után Gyurcsány Ferenc Minecraft-szerverét is lelövik.","shortLead":"Visszavonulása után Gyurcsány Ferenc Minecraft-szerverét is lelövik.","id":"20250609_Vege-Gyurcsany-virtualis-ingatlanbulijanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71322ca5-f795-4938-b393-fa5b43933db6.jpg","index":0,"item":"fbec7184-3f3b-4729-8855-0330fa369e58","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250609_Vege-Gyurcsany-virtualis-ingatlanbulijanak","timestamp":"2025. június. 09. 10:56","title":"Vége Gyurcsány virtuális ingatlanbulijának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]