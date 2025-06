Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cf1eaed1-8ddd-4fa1-9a8e-d1104ef7e226","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Miniszteri biztost is kap a költözés L. Simon László személyében.","shortLead":"Miniszteri biztost is kap a költözés L. Simon László személyében.","id":"20250610_Godollore-koltoztetik-a-Mezogazdasagi-Muzeumot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf1eaed1-8ddd-4fa1-9a8e-d1104ef7e226.jpg","index":0,"item":"0c7ee4bb-7746-460c-b8af-cb52a9052f0e","keywords":null,"link":"/kultura/20250610_Godollore-koltoztetik-a-Mezogazdasagi-Muzeumot","timestamp":"2025. június. 10. 14:16","title":"Gödöllőre költöztetik a Mezőgazdasági Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297e80f4-8ed9-4484-9f78-45c25c1f114e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Első hallásra képtelenségnek, már a nevében is ellentmondásosnak tűnhet az átlátszó fa, pedig a kutatók évek óta foglalkoznak a megvalósításával. Készítettek is már ilyet, ahhoz viszont nagy mennyiségben kellett nem lebomló vegyi anyagokat is használniuk. Amerikai szakemberek most találtak egy ígéretes megoldást.","shortLead":"Első hallásra képtelenségnek, már a nevében is ellentmondásosnak tűnhet az átlátszó fa, pedig a kutatók évek óta...","id":"20250608_hvg-felig-atlatszo-fa-ablakuveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/297e80f4-8ed9-4484-9f78-45c25c1f114e.jpg","index":0,"item":"dd05db2a-1285-445a-a37f-ca500af8105b","keywords":null,"link":"/360/20250608_hvg-felig-atlatszo-fa-ablakuveg","timestamp":"2025. június. 08. 15:45","title":"Fából is lehet az ablaküveg, és ez nem elírás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","shortLead":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","id":"20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45.jpg","index":0,"item":"4e9e8b9b-d6dc-453d-8a20-f44f6cc55938","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","timestamp":"2025. június. 10. 06:17","title":"Leszereltek a legismertebb K-pop-együttes tagjai, újra egyesülhet a banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0a4f0d-8f09-4c33-9a2a-3b129fe8b264","c_author":"MTI","category":"elet","description":"XIV. Leó pápa ünnepi miséjében arra kérte a nemzetközi felelősöket, bátorsággal keressék a párbeszédet és a megbékélést a háborúk befejezése érdekében.","shortLead":"XIV. Leó pápa ünnepi miséjében arra kérte a nemzetközi felelősöket, bátorsággal keressék a párbeszédet és a megbékélést...","id":"20250608_A-papa-a-haboru-befejezeserol-es-a-csaladon-beluli-eroszakrol-is-beszelt-punkosdvasarnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0a4f0d-8f09-4c33-9a2a-3b129fe8b264.jpg","index":0,"item":"72d72d67-6079-4f55-a6a6-005fe9cdf1af","keywords":null,"link":"/elet/20250608_A-papa-a-haboru-befejezeserol-es-a-csaladon-beluli-eroszakrol-is-beszelt-punkosdvasarnap","timestamp":"2025. június. 08. 15:54","title":"A pápa a háború befejezéséről és a családon belüli erőszakról is beszélt pünkösdvasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ff9358-34f0-4dce-a148-d6abdf36c2b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt érve is van arra, hogy miért.","shortLead":"Öt érve is van arra, hogy miért.","id":"20250609_Vona-Gabor-es-partja-indul-a-2026-os-valasztasokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63ff9358-34f0-4dce-a148-d6abdf36c2b3.jpg","index":0,"item":"6b4fb114-2ca1-4038-9ad8-b1cb37db5a49","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Vona-Gabor-es-partja-indul-a-2026-os-valasztasokon","timestamp":"2025. június. 09. 21:14","title":"Vona Gábor és pártja indul a 2026-os választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7f086e-0cb6-4e4a-8c46-6170445df694","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan robotot fejlesztenek svájci kutatók, melyek akkor is hasznosak, ha az ember már elérte a célját velük. Végül ugyanis halak tápláléka lehet belőle.","shortLead":"Olyan robotot fejlesztenek svájci kutatók, melyek akkor is hasznosak, ha az ember már elérte a célját velük. Végül...","id":"20250609_uszo-eheto-robot-vizminoseg-ellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e7f086e-0cb6-4e4a-8c46-6170445df694.jpg","index":0,"item":"1240a2f8-d9f1-4947-b800-4e2a933025b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250609_uszo-eheto-robot-vizminoseg-ellenorzes","timestamp":"2025. június. 09. 12:03","title":"Úgy néz ki, mint egy kis motorcsónak, de valójában egy ehető robot ez a kütyü, és ennek nagyon is van értelme (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced","c_author":"Balla István, Lakos Gábor ","category":"360","description":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma, fűrésztelep, és még focipálya is saját csapattal. Mára azonban a természet teljesen visszahódította magának a területet. Egy Kakpusztán felnőtt tanúval és a hely történetét könyvben is feldolgozó hagyományőrzővel jártuk be a környéket.","shortLead":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma...","id":"20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced.jpg","index":0,"item":"fbe08b33-3aed-47f8-b275-2a6f2bb6c2de","keywords":null,"link":"/360/20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","timestamp":"2025. június. 09. 20:00","title":"„Sokszor elsírom magam, ha kijövök ide” – A könyörtelen erdő az úr a nemrég még félezres Kakpusztán – Kihalt falvaink 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445e227f-4f96-4e95-967b-62778b25f692","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Japán a világ egyik legfejlettebb gazdasága, miközben évtizedes demográfiai krízissel próbál megbirkózni, a számok alapján kevés sikerrel. Szeretne egy újfajta pörgést a gazdaságába, viszont úgy tűnik, a pénzpiacon az Egyesült Államok bukdácsolására a befektetők olyan hozamelvárásokkal válaszolnak, hogy az már a fejlett gazdaságoknak is sok.","shortLead":"Japán a világ egyik legfejlettebb gazdasága, miközben évtizedes demográfiai krízissel próbál megbirkózni, a számok...","id":"20250608_japan-gazdasag-valsag-allamkotveny-karaoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/445e227f-4f96-4e95-967b-62778b25f692.jpg","index":0,"item":"c377510f-d086-4084-8c8a-72716bff075c","keywords":null,"link":"/360/20250608_japan-gazdasag-valsag-allamkotveny-karaoke","timestamp":"2025. június. 08. 17:00","title":"Így hajt a sok kocsmai dalolászás a válság felé egy virágzó gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]